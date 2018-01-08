Россия может выйти из ВТО

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Об этом заявил в воскресенье первый заместитель председателя экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников, сообщают РИА Новости.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие в Мировой организации торговли, возможно и полностью», – отметил Калашников.

По его мнению, введение ЕС санкций против России и эмбарго в ответ на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно «вне логики законодательства, связанного с ВТО».

«Санкции вообще не согласуются с правилами ВТО», – сказал Калашников.

Евросоюз требует взыскания с России 1,4 млрд евро в год за ограничение импорта свинины. Мировой организации торговли уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.

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