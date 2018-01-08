Премьер - министр Венгрии назвал мигрантов с Ближнего Востока «захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не примет беженцев с Ближнего Востока.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками, – заявил венгерский премьер. – Они являются экономическими мигрантами, которые стремятся к лучшей жизни».

Отказ Будапешта принять часть беженцев противоречит решению Совета Евросоюза и Суда ЕС.

Орбан в интервью также обратился к лидеру Социал-демократической партии Германии Мартину Шульцу с просьбой «больше уважать» его страну. Шульц на прошлой неделе раскритиковал венгерского премьера за его политику в отношении беженцев, а также за проблемы со свободой СМИ и свободой мысли.

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