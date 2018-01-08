Полиция нашла убийцу Ирины Ноздровской, – журналист

Как сообщили источники журналиста Айдера Муджабаева, правоохранители сумели найти убийцу юриста Ирины Ноздровской. Однако он отмечает, что пока это неофициальная и непроверенная полностью информация.

Об этом он написал в своем Facebook.

Журналист подчеркнул, что эта информация – непроверенная. Но люди, близкие к расследованию убийства Ирины Ноздровской, рассказали ему, что убийцу удалось найти.

«Не люблю непроверенные новости, но в этом случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной неофициальной информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской. Как мне сообщили люди, знакомые с ходом следствия, убийца изобличен. Им оказался близкий родственник преступника, который на автомобиле сбил ее сестру и потом благодаря упорству Ирины был осужден к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый признался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции протяжении последних дней», – написал Муджабаев.

скриншот Facebook

Он еще раз подчеркнул, что информация не подтверждена. Ведь проверить ее в нескольких источников он не имеет возможности.

«Но это настолько для нашего общества важное дело, что хотелось бы верить, что работа полиции дает реальные результаты, которые будут принять судом, и убийца Ирины получит наказание», – подчеркнул журналист.

Напомним, юрист Ирина Ноздровська вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, который на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

29 декабря 2017 года близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее пропаже на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Полиция по этому факту открыла уголовное производство.

Также ранее общественная активистка Лидия Гончаренко заявила о важности того, чтобы правоохранители задержали настоящих убийц Ноздровской, а не «стрелочника».

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