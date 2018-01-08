По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов»

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

По центру Львова прошло большое «Шествие звездочетов». Фото: Николай Тыс/ZIK

Сегодня, 8 января, в центре Львова состоялось традиционное «Шествие звездочетов». Жители города радостно приветствовали всех звездочетов, которые прошлись по центру Львова.

Об этом сообщает с места мероприятия корреспондент ИА ZIK.

Главным символом нынешнего шествия стала звезда «Героическая». Несли ее герои АТО, а создана она была из военной амуниции. Кроме того, было еще много разных звезд: с Богородицей, с логотипом Евро-2012 и тому подобное.

Жители города радостно приняли звездочетов. Все они фотографировали, колядовали и шли вместе с ними. Пожалуй, больше всего энтузиастов собралось на площади перед львовской рождественской ярмаркой – все пространство было заполнено людьми.

В шествии приняли участие творческие коллективы из Польши, Беларуси, Турции и Словацкой республики.

Добавим, что «Шествие звездочетов» проходит в рамках фестиваля «Сияние Рождественской звезды».

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