Папа Франциск: ядерное оружие должно быть запрещено, а Иерусалим – сохранять статус-кво

Папа Римский Франциск призвал все страны вести диалог, чтобы ослабить напряженность на Корейском полуострове и работать над юридически обязательным запретом на ядерное оружие.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ежегодной речи перед дипломатами о «Положении в мире» Франциск повторил призыв сохранить статус-кво Иерусалима, чтобы он остался неизменным, несмотря на решение президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля.

Также, по словам Папы Римского, крайне важно поддерживать усилия по диалогу на Корейском полуострове, чтобы найти новые пути преодоления нынешних споров.

Папа обратился к дипломатам за день до того, как Северная Корея и Южная Корея должны провести переговоры, которые, как ожидается, будут направлены на участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх.

«Ядерное оружие должно быть запрещено», – заявил Франциск, цитируя документ, выработанный еще Папой Римским Иоанном XXIII в разгар «холодной войны».

Апостольская Столица входит в число 122 стран, которые в прошлом году согласились с договором Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие бойкотировали переговоры, которые привели к договору, вместо этого взяли на себя обязательства соблюдать многолетний Договор о нераспространении.

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