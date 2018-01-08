Москаль: Половина Закарпатья работает в России, но пророссийских настроений нет

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль рассказал, что, хотя немало закарпатцев работают на территории России, пророссийских настроений в этом регионе нет.

Об этом пишет «Новое время».

«Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», – рассказал председатель Закарпатской ОГА.

Он также отметил, что пророссийские настроения не подогревает и Украинская православная церковь (Московского Патриархата), хотя население очень религиозное.

«Если ты живешь в Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря», – рассказал Москаль.

По его словам, в регионе также нет «никаких сепаратистских настроений».

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