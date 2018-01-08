Культура – это коллективная идентификация, – Подоляк

К вопросам культуры относится мировосприятие, а также индивидуальная, коллективная идентификация. Поэтому в этом контексте важную роль играют исконно украинские праздники.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) сказала нардеп Ирина Подоляк.

«Культура – это не только искусство, но и мировосприятие, индивидуальная и коллективная идентификации. Поэтому, я считаю, вопрос исконно наших праздников также принадлежит к культурному сегменту жизни. Так это воспринимают люди во всем цивилизованном мире», – уверяет гостя студии.

По мнению эксперта, праздничные дни определяют субъектность и суверенитет государства.

«Без сомнения, дни, которые власть признает государственными праздниками, очень важны в построении культуры в целом. Это те островки, которые так же, как и границы определяют субъектность и суверенитет страны. Поэтому, однозначно, такие праздники как День конституции, День флага, День независимости – это часть традиций. Касается это и христианских праздников, ведь больше часть населения – это верующие люди. Практически во всех странах мира религиозная принадлежность отражена в культуре», – говорит Подоляк.

Нардеп обращает внимание на еще один важный вопрос: Украине следует определиться, признает ли она историю чужих народов на своей территории.

«Существует очень важный вызов. Воспринимаем ли мы Украину, как место где живут только украинцы? Или считаем ее государством, где на протяжении сотен лет жили другие народы? К примеру, поляки или евреи. Может ли их история, в рамках нынешнего государства, претендовать на нашу? Я думаю, что да. Потому что очень часто мы изучаем нашу историю только со своей стороны, а это неправильно. Собственно это та нива, которую мы еще имеем перепахать и осмыслить», – делает вывод Подоляк.

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