Финляндия может отказаться от использования угля до 2025 года

Каменный уголь, используемый для центрального отопления в Хельсинки. Фото: Jyrki Lyytikkä / Yle

Финский министр энергетики и экологии Тимо Тииликайнен предложил ускорить темпы перехода страны с каменного угля на природный газ.

Об этом пишет Yle.

По планам, Финляндия должна отказаться от угля до 2030 года, однако министр намерен выяснить, может ли это произойти на пять лет раньше.

Сокращение потребления каменного угля продолжается уже около десяти лет, однако он до сих пор используется для центрального отопления в крупных городах Южной Финляндии. Как замену министр предлагает переход на природный газ.

«Чтобы городским предприятиям отопление было легче перейти с угля на газ, я предлагаю изменить с 2019 года налогообложения таким образом, чтобы конкурентоспособность природного газа повысилась. Сейчас этот вопрос прорабатывается в министерстве труда и министерстве финансов», – заявил Тииликайнен.

Тем временем Союз предприятий энергетической отрасли уже выступил против планов министра энергетики и окружающей среды.

По мнению союза, потребление угля сойдет на нет в ближайшее десятилетие и без запретов извне, а подобные запреты со стороны государства лишь ударят по кошельку обычного потребителя и могут непредсказуемым образом повлиять на энергетический рынок.

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