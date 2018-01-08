live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
8 січня, понеділок
Павло Зібров, народний артист України
Павло Зібров, народний артист України
9 січня, вівторок
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
11 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 8 января, 2018, 15:00 Спорт
Читати новину українською
Элина Свитолина: Потрясающе начинать год с победы в турнире

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала свою победу в финале турнира WTA в Брисбене, где она обыграла 88-ю ракетку мира Александру Саснович из Беларуси.

Об этом сообщает официальная страница Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

«Всегда потрясающе начинать год с победы в турнире. Это всегда особенно играть перед полными трибунами, как здесь.

Хочу поздравить Александру Саснович с выходом в финал, потому что начинать турнир с отборочных кругов всегда очень трудно. Она значительно улучшила свою игру за последние годы, хочу пожелать ей удачи в этом сезоне и в дальнейшем.

Хочу сказать спасибо своей команде. Несколько ее представителей здесь, некоторые в Лондоне. Тренер уже ждет меня в Мельбурне для дальнейших тренировок», – сообщила Элина Свитолина.

Напомним, вчера, 6 января, в Брисбене Элина Свитолина выиграла свой десятый титул в карьере.

Добавим, что завтра, 8 января, Элина Свитолина станет четвертой ракеткой мира.

 

 
Элина Свитолина
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-08 17:47:29