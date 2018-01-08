Элина Свитолина: Потрясающе начинать год с победы в турнире

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала свою победу в финале турнира WTA в Брисбене, где она обыграла 88-ю ракетку мира Александру Саснович из Беларуси.

Об этом сообщает официальная страница Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

«Всегда потрясающе начинать год с победы в турнире. Это всегда особенно играть перед полными трибунами, как здесь.

Хочу поздравить Александру Саснович с выходом в финал, потому что начинать турнир с отборочных кругов всегда очень трудно. Она значительно улучшила свою игру за последние годы, хочу пожелать ей удачи в этом сезоне и в дальнейшем.

Хочу сказать спасибо своей команде. Несколько ее представителей здесь, некоторые в Лондоне. Тренер уже ждет меня в Мельбурне для дальнейших тренировок», – сообщила Элина Свитолина.

Напомним, вчера, 6 января, в Брисбене Элина Свитолина выиграла свой десятый титул в карьере.

Добавим, что завтра, 8 января, Элина Свитолина станет четвертой ракеткой мира.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.