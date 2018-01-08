Два военных самолета США провели разведку вблизи оккупированного Крыма

Два американских военных самолета провели разведку в воскресенье у берегов аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на авиационные ресурсы.

Так, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который также в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западного края до Керченского пролива.

Вместе с ним патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168 432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, кроме этого совершил полет на запад и юг от полуострова.

Как известно, с начала года это уже как минимум второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма. Первый был зафиксирован 1 января.

Кроме того, был и второй полет американского дальнего разведывательного беспилотника вдоль линии разграничения на Донбассе в этом году - первый был также осуществлен 1 января.

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