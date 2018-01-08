Депутаты спекулируют на теме праздников в Украине, – Разумков

В Верховной Раде есть гораздо больший спектр вопросов для рассмотрения, чем просмотр календаря праздников или языковой тематики.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) рассказал политолог Дмитрий Разумков.

«Дискуссия вокруг того, сколько украинцам нужно праздновать, имеет настолько ярко выраженный подтекст из-за того, что народным депутатам, наверное, трудно показать какие-то другие глобальные достижения. Потому что такие темы как национальные праздники, языковые вопросы, мягко говоря, не первоочередные. Есть гораздо больший спектр вопросов, которые следовало как можно быстрее рассмотреть в Верховной Раде Украины, но они не выносятся на поверхность, чтобы отложить или оттенить другие менее эффективные и менее комфортные для представителей власти вопросы», – считает политолог.

Он проанализировал инфографику, которую разработал Институт национальной памяти относительно перечня праздников в Украине.

«Все же 8 марта прекращает быть праздником в том значении, которое оно имеет сегодня. Хотя оно остается праздничным днем, но уже не будет выходным. Я же почему-то считаю, что наши женщины достойны такого праздника. Не хотите его называть так как сейчас, – назовите по-другому. Точно так же как в свое время была идея переназвать 1-2 мая, и это – не проблема. Для меня же остается открытым вопрос относительно 9 мая. Думаю, что моей бабушке, которая была участницей боевых действий, будет тяжело воспринять такое решение. Поэтому, если мы хотим, чтобы национальная память была ею для всех, то стоило бы учитывать позицию всех граждан», – прокомментировал Разумков.

Также, по его словам, Украина имеет примерно такое же количество выходных дней, как и в европейских странах, но экономически до них не дотягивает.

«Польша имеет одиннадцать выходных, Бельгия – десять, Германия – девять, Украина – девять, Швейцария – девять, Великобритания – восемь, Греция – семь. Но относительно Греции есть отдельная история, потому что там кроме выходных есть еще сиеста. Фактически, у них ежедневно полдня – выходной. Поэтому сравнивать эту страну с Украиной будет не совсем корректно. Если же мы возьмем другие государства, то с экономической точки зрения и потенциала, при всем уважении, мы сегодня до них не дотягиваем», – отметил он.

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