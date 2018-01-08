live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
8 січня, понеділок
Павло Зібров, народний артист України
Павло Зібров, народний артист України
9 січня, вівторок
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
Анонс програми Перші другі з Наташею Влащенко
11 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 8 января, 2018, 16:52 События
Читати новину українською
Боевики сорвали праздничное перемирие обстрелом на Донецком направлении

Вчера, около девяти часов вечера, боевики сорвали праздничное перемирие провокационным прицельным обстрелом Верхнеторецкого на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Украинского кризисного медиа-центра.

В целом за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики провели один прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины.

«Незаконные вооруженные формирования выпустили по нашим позициям 15 82-мм мин и осуществляли огневой влияние из стрелкового оружия длительностью более получаса», – сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

Фото: uacrisis.org
Фото: uacrisis.org

ВСУ следовали взятым обязательствам по полному прекращению огня и не открывали огонь в ответ.

В результате обстрелов боевиков ни один военнослужащий ВСУ не погиб. Один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве неподалеку Лопаскиного.

«Раненого в тяжелом состоянии доставили в военно-медицинского учреждения, где ему сейчас оказывают необходимую помощь», – уточнил полковник Мотузяник.

На Луганском направлении вчера не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины.
АТОобстрелыперемирие
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-08 17:46:51