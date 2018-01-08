Боевики сорвали праздничное перемирие обстрелом на Донецком направлении

Вчера, около девяти часов вечера, боевики сорвали праздничное перемирие провокационным прицельным обстрелом Верхнеторецкого на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Украинского кризисного медиа-центра.

В целом за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики провели один прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины.

«Незаконные вооруженные формирования выпустили по нашим позициям 15 82-мм мин и осуществляли огневой влияние из стрелкового оружия длительностью более получаса», – сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

Фото: uacrisis.org

ВСУ следовали взятым обязательствам по полному прекращению огня и не открывали огонь в ответ.

В результате обстрелов боевиков ни один военнослужащий ВСУ не погиб. Один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве неподалеку Лопаскиного.

«Раненого в тяжелом состоянии доставили в военно-медицинского учреждения, где ему сейчас оказывают необходимую помощь», – уточнил полковник Мотузяник.

На Луганском направлении вчера не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины.

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