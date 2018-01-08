Антициклон «Адам» принес в Украину сухую, но холодную погоду

Средняя температура минувшей ночью в Украине составляла -2 -6 градусов. Еще тепло на Юге и Западе, но это вопрос времени.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«9 января в Украине ночью ожидается -2, -6 градусов, днем еще немного с «плюсами», 1 -4 градуса выше нуля, на Востоке и на Сумщине и Черниговщине 0 -3 градуса мороза.

Про осадки на неделю минимум забываем.

Сухую погоду с оптимистичным солнцем нам организует антициклон Адам (на карте). Только ближайшей ночью еще задержатся осадки на Западе и Юге.

И это – все, с грядущей влажной перспективой. Антициклон!

В Киеве ближайшей ночью ожидается -3 -4 градуса, в окрестностях до -5 градусов, завтра днем до +1 градуса. Сухо, ясно...

Такая погода продлится всю неделю, а на Маланки, Василия, 13-14 января, морозы усилятся. И здесь уже цветастые шерстяные платки, плахты, запаски и полушубки с варежками очень пригодятся», – рассказала Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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