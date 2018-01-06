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суббота, 6 января, 2018, 12:14 Общество
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В Украине вспышка гепатита А, – Минздрав

В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Эпидемии нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницы. Трое человек от госпитализации отказались», – говорится в сообщении.

По информации Минздрава, у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка – тяжелая форма. В стационаре остаются 35 человек.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

В Минздраве отмечают, что за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.
гепатит
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