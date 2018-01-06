В Украине выведут из подполья народную медицину

Министерство здравоохранения инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект закона о внесении изменений к Основам законодательства Украины о здравоохранении, а также в закон «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» обнародован на сайте министерства.

Как указано в пояснительной записке к документу, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, не гарантирует безопасности их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи.

При этом авторы законопроекта отмечают, что государство готовит достаточное количество специалистов, которые закончили медицинские вузы и могут оказывать качественную помощь.

«С учетом изложенного предлагается отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 741 Основ законодательства Украины об охране здоровья, в которой предусматривается порядок выдачи указанного разрешения», – говорится в документе.

Согласно пресс-релизу Минздрава, регламентация работы целителей – не в компетенции ведомства, поскольку практика народной медицины не отвечает современным медицинским научным знаниям.

«Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов», – утверждает Минздрав.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.