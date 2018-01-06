суббота, 6 января, 2018, 15:40 Общество
В Украине установили государственные выходные на 2018 год, – перечень
В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.
Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.
Таким образом, законодательно установлены выходные дни:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 8 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 20 мая – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитника Украины;
- 25 декабря – Рождество.
Напомним, что осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», согласно которому отменила государственный выходной 2 мая.
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