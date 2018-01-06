В Украине установили государственные выходные на 2018 год, – перечень

В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.

Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.

Таким образом, законодательно установлены выходные дни:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

8 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 мая – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины;

25 декабря – Рождество.

Напомним, что осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», согласно которому отменила государственный выходной 2 мая.

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