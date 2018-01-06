live
Aнонси
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
6 січня, субота
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
7 січня, неділя
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
8 січня, понеділок
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 6 января, 2018, 15:40 Общество
Читати новину українською
В Украине установили государственные выходные на 2018 год, – перечень

В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.

Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.

Таким образом, законодательно установлены выходные дни:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 8 апреля – Пасха;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 20 мая – Троица;
  • 28 июня – День Конституции Украины;
  • 24 августа – День независимости Украины;
  • 14 октября – День защитника Украины;
  • 25 декабря – Рождество.

Напомним, что осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», согласно которому отменила государственный выходной 2 мая.
выходные дни
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-06 17:42:37