Тиллерсон заявил, что улучшение отношений с Россией зависит от ситуации в Украине

И Россия, и США стремятся к улучшению отношений, но действия РФ по отношению к Украине мешают этому.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN, информирует «Украинская правда».

«Это был тяжелый год с Россией. Нам понятно – и я ясно сказал, президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения», -сказал Тиллерсон.

По его словам отношения с РФ очень напряженные, хотя они активно взаимодействовали в течение года.

«Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба – я думаю, что министр иностранных дел Лавров так же настроен на то, чтобы улучшить эти отношения, как и я, это сложные проблемы, и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина», – ответил госсекретарь США на вопрос о взаимоотношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы должны добиться прогресса в Украине. Сказав это, мы нашли области сотрудничества в Сирии, которые приблизили к поражению ИГИЛ в Сирии «, – рассказал Тиллерсон.

«Поэтому мы стараемся сосредоточиться на действительно больших проблемах между нами, которыми является Сирия, и ситуация там, ситуация в Украине и Восточной Европе, а также стабилизация в Восточной Европе и понимание того, что беспокоит Россию. И у нас есть очень важные переговоры по Договору о СНВ и договором о РСМД», – отметил Тиллерсон дальнейшие вопросы, касающиеся РФ.

Как известно, в США неоднократно заявляли, что санкции в отношении РФ не будут сняты до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

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