Самая дорогая в мире бутылка водки, похищенная из бара в Копенгагене, найдена пустой

«Самую дорогую в мире бутылку водки» Russo Baltique, стоимость которой оценивают в 1,3 миллиона долларов, нашли пустой на строительной площадке в Копенгагене.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Правоохранители заявили, что не знают, что случилось с жидкостью, однако сама бутылка, для создания которой использовали золото и серебро, невредима.

Датский коллекционер Брайан Ингберг арендовал бутылку у компании Dartz. Коллекционер заявил, что бутылка все еще стоит 1,3 миллиона долларов.

«Мы имеем ту самую водку, которая была в бутылке, поэтому мы просто наполним ее снова», – сказал Ингберг.

Полиция Копенгагена заявила, что продолжает расследование.

Бутылка водки Russo Baltique, как говорят, существует в единственном экземпляре. Для изготовления сосуда использовали три килограмма золота и три килограмма серебра. Кроме того, она частично покрыта кожей с автомобиля, который принимал участие в гонках в Монте-Карло в 1912 году. Ее похитили 2 января из бара, которым владеет Ингберг.

Бутылка Russo Baltique была отснята в одном из эпизодов американского телевизионного сериала «Карточный домик».

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