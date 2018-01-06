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суббота, 6 января, 2018, 16:15 Мир
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Пэрис Хилтон наняла охранников для своего обручального кольца

«Жизнь прекрасна», – подписывает фотографии с отдыха в Аспене Пэрис Хилтон, которая недавно объявила о помолвке с актером украинского происхождения Крисом Зилка. Впрочем, прекрасно все до поры до времени: дорогое кольцо с бриллиантом в 22 карата не мешает Пэрис кататься на лыжах, но нуждается в охране.

Об этом пишет bilshe.

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Так, звезда сообщила, что наняла для кольца дополнительную охрану. Теперь кроме тех телохранителей, которые уже есть рядом с Пэрис, еще несколько ревностно следят, чтобы вокруг не было желающих украсть драгоценный перстень за 2 миллиона долларов.

 
Пэрис Хилтон
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