Пэрис Хилтон наняла охранников для своего обручального кольца

«Жизнь прекрасна», – подписывает фотографии с отдыха в Аспене Пэрис Хилтон, которая недавно объявила о помолвке с актером украинского происхождения Крисом Зилка. Впрочем, прекрасно все до поры до времени: дорогое кольцо с бриллиантом в 22 карата не мешает Пэрис кататься на лыжах, но нуждается в охране.

Об этом пишет bilshe.

Так, звезда сообщила, что наняла для кольца дополнительную охрану. Теперь кроме тех телохранителей, которые уже есть рядом с Пэрис, еще несколько ревностно следят, чтобы вокруг не было желающих украсть драгоценный перстень за 2 миллиона долларов.

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