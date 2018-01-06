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суббота, 6 января, 2018, 15:58 Общество
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На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишет «Украинская правда».

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

Кроме того,  в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

 
криминалрождество
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