На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишет «Украинская правда».
Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.
Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и военнослужащих НГУ.
По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.
Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.