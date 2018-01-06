На Львовщине будут производить сыр из овечьего молока лучших европейских образцов

Хозяйство в Городокском районе на Львовщине, которое занимается разведением племенных овец, планирует начать сыроварение.

Об этом фермер Богдан Когут рассказал в интервью на Kurkul.com.

«Мы занимаемся племенным разведением овец. Работать начали в 2015 г., когда завезли овец породы Тексель (французская линия) и овец породы Оксфорд Доун (Oxford Down) и Walisser Schwarznase. Также мы занимаемся селекцией породы Романовская и Украинская горнокарпатская. Всего 400 овец», – рассказывает фермер.

В настоящее время хозяйство планирует закупить новую молочную породу – Ост Фриз, для производства сыров.

«Это одна из лучших молочных овец, которая в день дает до 2 л. молока», – сообщил Богдан Когут.

В хозяйстве уже начали перенимать иностранный опыт сыроварения. Для этого фермер уже побывал в Чехии и Голландии.

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