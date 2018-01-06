Макрон предложил альтернативу членству в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов предложить сотрудничество Турции и «партнерство», поскольку действия турецкой власти не говорят о прогрессе в отношении вступления страны в объединение.

Об этом он заявил 5 января во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Deutsche Welle.

При этом Эрдоган пожаловался, что турки «устали» ждать членства в Евросоюзе, и это может подтолкнуть их к «иному решению».

Однако Макрон напомнил о принципе правового государства.

«Демократия должна полностью уважать верховенство права», – отметил он после переговоров с Эрдоганом, добавив, что речь в том числе шла и о ряде дел заключенных в Турции журналистов.

Эрдоган ответил на это, что СМИ могут выступать «садоводами террора, которые (...) поливают его колонками в газетах», – цитирует агентство Reuters.

Президент Франции в свою очередь повторил о европейской обеспокоенности сворачиванием демократии в Турции.

«Совру, если скажу, что мы можем открыть новую страницу», – отметил он относительно переговоров Анкары и Брюсселя в отношении вступления Турции в ЕС.

По словам Эрдогана, ЕС заблокировал переговоры с Турцией по 35 главам соглашения о вступлении.

Турция стала официальным кандидатом в члены Евросоюза в 2004 году. С 2014 по 2020 годы общие выплаты Анкаре в рамках программы поддержки стран-кандидатов должны составлять около 4,5 млрд евро. Тем временем переговоры о присоединении Турции к ЕС зашли в тупик. В частности, в октябре стало известно, что из-за отказа Анкары от обязательств по защите прав человека лидеры Европейского союза договорились сократить финансовую помощь Турции, предназначенную для подготовки страны к членству в ЕС. А уже в ноябре 2017 года в ЕС сократили помощь Турции на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета.

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