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суббота, 6 января, 2018, 14:24 Львов
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Львов празднует Рождество: самые красивые шопки города

Неотъемлемым элементом празднования Рождества во Львове являются шопки. Накануне праздников они появляются везде – от храмов до городских площадей и даже витрин магазинов. Каждая из них интересна и по-своему уникальна.

По легенде, традицию рождественских шопок заложил еще святой Франциск Ассизский, который в 1223 г. установил первую из них в городке Греччо в Италии. Уже через 100 лет рождественские шопки устанавливали во всех итальянских церквях. Из Италии эту традицию позаимствовали соседние страны, а впоследствии она стала популярной в Польше, откуда попала и в Украину.

Предлагаем вам полюбоваться некоторыми из львовских шопок и ощутить незабываемый дух Рождества.
львоврождество
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