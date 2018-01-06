Как наесться на рождественские праздники и выжить

Как говорится в одном известном анекдоте, пищевым отравлениям в 90% всех случаев предшествует фраза: «А что с ним произойдет – оно же в холодильнике было!». Особенно актуальной тема пищевых отравлений становится во время длительных новогодних праздников, когда праздновать хочется всегда, а еды готовят столько, что съесть ее всю сразу не смогли бы даже Гаргантюа с Пантагрюэлем.

Об этом говорится в материале Взгляда.

Но как долго можно хранить блюда в холодильнике и безопасно всю неделю доедать оливье, сельдь под шубой и мясную нарезку? Ведь Новый год – настоящее испытание для желудка. Поэтому чтобы не есть после праздников таблетки и порошки, или, еще хуже, не лечь под капельницу, нужно знать, сколько времени может прожить новогодняя еда в холодильнике.

Салаты: или съесть сразу, или выбросить

Любые приготовленные блюда, которые были на столе в 10 вечера 31 декабря, а в холодильнике оказались где-то под утро 1 января, есть уже нельзя. Их нужно выбросить.

Незаправленные салаты, типа оливье или винегрета, могут храниться в холодильнике не больше двух дней. Если в салате есть яйца, то лучше не рисковать и не есть его после 1 января (при условии, если он хранился в холодильнике).

Если салат целую ночь пробыл на столе в теплой комнате – есть его на следующий день, а тем более, через несколько дней, не желательно.

Заправленные салаты могут храниться в холодильнике не более шести часов. Лучше всего заправлять их непосредственно перед подачей на стол и не солить заранее – соль вытягивает влагу, поэтому салат быстрее намокнет и начнет закисать.

Салат, в котором есть свежий лук, помидоры и вообще любые свежие овощи, содержащие много влаги, имеют срок хранения не более 12 часов. Ведь жидкость способствует развитию микроорганизмов. Лишнюю влагу может дать лук в селедке под шубой, поэтому этот салат лучше укладывать слоями непосредственно перед подачей, а до этого все составляющие держать отдельно.

Вообще перед Новым годом и другими длительными праздниками полезно убрать в холодильнике, чтобы там была стерильная чистота – тогда продукты будут храниться дольше. Хранить салаты, и вообще всю еду, лучше в стеклянной, фарфоровой или керамической посуде – она не вступает в химический контакт с пищей. Алюминиевая посуда, наоборот, способствует скисанию салатов.

Колбаса: ориентируйтесь на производителя

С колбасой нужно ориентироваться на сроки, указанные производителем. Однако если колбаса всю ночь лежала на столе, есть ее не стоит. Чем влажнее колбаса – тем быстрее она испортится. На следующий день ее можно есть разве что после термической обработки: например, сварить накануне солянку, а потом добавить к ней колбасу, предварительно поджаренную.

Если колбаса нарезанная, обычно «живет» она сутки-двое. Ее нельзя хранить в пакете – там продукт быстро задохнется. Лучше завернуть в бумагу или фольгу. Вареную колбасу, которая осталась, можно заморозить без потери вкусовых качеств – в морозилке она может храниться месяц.

Некоторые используют вакуумные контейнеры, в которых микроорганизмы впадают в анабиоз – в таком контейнере колбасу можно хранить неделю.

Домашние колбасы нужно съедать как можно быстрее, ведь они приготовлены без консервантов.

Вообще на следующий день колбаса не пропадет, если ее не нагревали и не резали ножом, которым до этого резали, например, сырую картошку, или хранили вместе с рыбой.

А вот сыру, на следующий день ничего не повредит, однако внешний вид и вкусовые свойства будут не совсем товарными. Поэтому его лучше использовать для горячих блюд.

Сколько «живут» маслины, оливки и шпроты

Маслины и оливки в холодильнике простоят неделю, если не сливать рассол. Шпроты в холодильнике простоят несколько дней, если их переложить в стеклянную тару. Конечно, если они ночевали на праздничном столе, то есть их не стоит. А вообще нужно ориентироваться на рекомендации на банке.

Соленья и грибы

Соленые огурцы после открывания можно хранить до месяца, а вот маринованные огурцы – неделю. Открытая квашеная капуста тоже хранится до месяца.

Открытая банка грибов без вреда для здоровья в холодильнике простоит сутки, при условии, чтобы рассол покрывал верхний слой грибов, и чтобы грибы не имели контакта с кислородом.

Горячие блюда

Если вы вытащили запеченное мясо, птицу или рыбу из духовки и охладили их до комнатной температуры, а затем спрятали в холодильник, то еще 18-24 часов блюда спокойно простоят. Чем суше пища, тем дольше она будет оставаться свежей.

Пироги, независимо от начинки, надо хранить в холодильнике – там они «проживут» 24 часа.

Соленая и копченая рыба

Это продукты, которые очень быстро портятся. Если соленую рыбу открыли, и она полночи простояла на столе, на следующий день ее есть не стоит. А в холодильнике соленую рыбу можно держать столько, сколько написано на упаковке.

С копченой те же правила.

Холодец

Традиционное блюдо, без которого не обходятся новогодне-рождественские празднования, может простоять в холодильнике 3 дня. При условии, если лоток чистый и закрытый. Если холодец уже простоял несколько часов на столе и немножко «подтопился» – есть его не желательно. Это касается любого заливного блюда.

А вообще лучший совет – готовить столько, сколько можно съесть сразу, максимум – за два дня. И здоровью не навредит, и кошелек не опустошит.

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