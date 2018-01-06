Харьковчане инвестируют в развитие производства органического меда в Шацком заповеднике

Пчеловодов Харькова заинтересовала перспектива производства органического меда на территории Шацкого национального парка (Волынь).

Об этом сообщает пресс-служба Шацкой РГА.

Перспективу инвестиций представители отрасли обсудили во время встречи представителей обеих областей. Председатель Шацкой РГА Василий Голядинец отметил, что плантации Шацкого национального парка расположены в экологически чистой местности, близко к границе.

Представитель харьковских пчеловодов Вадим Сендик рассказал, что вся продукция пчеловодства пригодна для получения прибыли: мед, воск, забрус, прополис, цветочная пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный яд. А особым спросом во всем мире сейчас пользуется органический мед.

«Но добыть его не так уж и легко. Поэтому нас заинтересовали экологически чистые природные ресурсы территории Шацкого района, потому что они являются благоприятными для развития пчеловодства. Ведь неблагоприятное экологическое состояние негативно скажется и на здоровье самих пчел, и на качестве продукции», – прокомментировал Вадим Сендик.

Пасечник добавил, что удачный выбор места под основу пасеки – важный аспект успешного бизнеса. Поэтому необходимо избежать всех возможных негативных факторов. Участок стоит выбирать просторный и сухой, желательно наличие плотного ряда деревьев вокруг пасеки, они защитят от летней жары и сильного ветра. Наличие питьевой воды вблизи пчелиного хозяйства – это только положительный фактор.

Начать сотрудничество участники встречи планируют уже весной этого года.

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