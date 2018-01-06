15,5 тысяч россиян с начала года уже прошли биометрический контроль на въезде в Украину

С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч – граждане РФ.

Об этом в эфире телеканала «112.Украина» сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, информирует «Интерфакс-Украина».

«В целом с начала года более 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тысяч – граждане Российской Федерации», – сообщил Слободян.

По информации ГНСУ, система биометрического контроля работает эффективно, «серьезных проблем не замечено».

По словам Слободяна, база биометрического контроля пока только наполняется, поэтому связывать непропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно.

Как известно, биометрический контроль иностранцев в пунктах пропуска на украинской границе заработал с 1 января.

По данным ГНСУ, за первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 300 иностранцев, из них около 1 900 человек – граждане РФ.

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