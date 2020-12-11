Виктор Медведчук: Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины в Харькове. Настроены оптимистично

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ведущий: С нами сегодня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Добрый день.

Виктор Медведчук: Здравствуйте.

Поговорим о вашем визите в Москву с гуманитарной миссией. В начале октября вы встретились с президентом России Владимиром Путиным, чтобы договориться о поставках вакцины "Спутник V" в Украину. Затем Минздрав сразу отказался от покупки российской вакцины. Это факт…

Это посольство США в присутствии министра здравоохранения заявило о том, что российскую вакцину покупать нельзя.

Далее, в начале ноября вы снова встретились с президентом Путиным. На этот раз говорили уже о разрешении производить эту вакцину на территории Украины. Потом мы видели все эти истерики в соцсетях на уровне политических заявлений. И вот теперь, 8 декабря… Расскажите, что это значит для Украины и для развития эпидемии вообще?

Говорить о том, что сегодня самая актуальная проблема безопасности людей во всем мире – это коронавирус Covid-19 и борьба с ним, я думаю, нет необходимости. И нет необходимости приводить аргументы в пользу того, насколько это важно, насколько это должно быть во главе угла любого правительства, любого президента во всех странах мира. И, по сути, это именно так и происходит, однако то, что происходит у нас и имеет место в Украине, вызывает, как минимум, много вопросов, как максимум – непонимание, удивление, грусть и оценки, которые иногда цензурной формой речи высказать нельзя.

Да, действительно, в начале октября я на встрече с президентом России Владимиром Путиным (с учетом того, что в августе была зарегистрирована первая в мире, подчеркиваю, вакцина "Спутник V") попросил создать условия для приобретения этой вакцины Украиной для вакцинирования украинских граждан. И он пошел на это. Более того, был проработан этот вопрос, были соответствующие звонки, изучались возможности. Он сказал: да, мы это можем сделать, если официальные органы действительно на это пойдут, и если она будет в установленном законном порядке в Украине зарегистрирована, мы можем это сделать. Но, как вы знаете, прошло более двух месяцев, и, как абсолютно правильно было здесь отмечено вами, Павел, то, что министр здравоохранения, который в одном из эфиров заявил: "Ну, конечно, мы рассматриваем любые вакцины, в том числе и российскую", через несколько дней посетил (видимо, случайно) посольство США, и временный поверенный в делах США в Украине заявила (я подчеркиваю, не министр здравоохранения, а именно она заявила), что Украина не будет покупать российскую вакцину. Но это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом.

После этого, да, было много критики, было много разговоров, и я подумал, что, видимо, приобрести вакцину "Спутник V" для спасения жизни и здоровья наших граждан не получится. Не получится, исходя из политических взглядов, политически мотивированных взглядов руководства Украины. Не получится потому, что сегодня власть занимает позицию, угодную в формате внешнего управления. И пришла вторая мысль, которая была фактически результатом многих тысяч обращений граждан ко мне, в нашу партию. Это были обращения общественных организаций, многих структур, научно-исследовательских институтов, которые говорили: "Виктор Владимирович, власть, видимо, не пойдет на приобретение российской вакцины. Может быть, можно каким-то образом договориться о ее производстве?". И вот с того времени я подумал, что, действительно, надо пойти по пути того, чтобы получить эту одну из самых современных технологий по производству вакцины в России, для того чтобы наладить производство в Украине. И я действительно встретился с господином Путиным и поднял этот вопрос. Аргументировал, почему сегодня вопрос производства может быть более оптимальным для того, чтобы согласилась и власть, а самое главное – для того, чтобы можно было выстроить через массовое вакцинирование защиту украинских граждан.

После этой встречи президент России дал поручение генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций. Я хочу напомнить, что это структура, которую возглавляет Кирилл Дмитриев, осуществляет именно координацию производства этой вакцины, как и других. Сегодня зарегистрирована уже вторая российская вакцина на территории России – раз. Два – именно РФПИ осуществляет связи по экспорту вакцины и по производству в других странах этой вакцины. Он получил такое поручение. Я через несколько дней встретился с ним, встретился с академиком Гинцбургом, автором, Центр Гамалеи разработал эту вакцину. Мы создали рабочую группу из представителей ученых Центра Гамалеи, РФПИ и представителей нашей партии, которые должны были проработать вопрос о возможности передачи, трансфера технологий и сырья для производства вакцины.

По истечении месяца, 8 декабря, меня пригласили в Москву. Мы заслушали итоги рабочей группы и вывод, который был ответом на поручение президента РФ о возможности передачи технологий на производство вакцины, сырья в виде клеточной линии, для того чтобы это производство могло осуществляться на территории Украины. Мы не просто обсуждали эту тему теоретически, мы искали и производственные площадки. И нашли предприятие "Биолик" в Харькове, где технологии, стандарты, международные сертификаты качества для производства фармацевтической продукции отвечали тем требованиям, которые предусматривает технология по производству вакцины "Спутник V".

Мы об этом объявили. Посмотрели видео, где было зафиксировано тестовое производство и разлив вакцины, как готовой продукции, из идентичных материалов. Ведь никто не ввозил сырье на территорию Украины, так как это запрещено нашим законодательством и может иметь место только после разрешения регистратора. И рабочая группа вначале, а потом и мы, то есть на этом совещании, где мы заслушали итоги рабочей группы, убедились в том, что эта площадка пригодна для производства вакцины. Эта площадка в виде и в лице предприятия "Биолик" может выпускать вакцину на Украине.

Казалось бы, новейшая технология, производство в Украине. Преимущество: первое – контроль со стороны государства и государственных органов за процессом производства после получения технологий и сырья. Сырье, я уже сказал, это клеточная линия, которая сначала передается от производителя, от научного разработчика, а потом уже выращивается в условиях предприятия, которое осуществляет производство этой вакцины. Рабочие места, налоговые отчисления, возможность производства и обеспечения наших людей, что является самым главным, и даже возможность производства на экспорт.

Но при этом мы услышали странные заявления через два дня от премьер-министра Украины господина Шмыгаля. А до этого мы слышали еще отдельных умников, допустим, в лице так называемого министра так называемого здравоохранения в Украине, который сказал: "Да нет российской вакцины, ну, успокойтесь, есть Pfizer, Moderna, Astra, а российская вакцина – так она еще не прошла третью стадию клинических испытаний. Абсурд, примитивность и дилетантство этих людей заключается в том, а я имею в виду сейчас не только так называемого министра здравоохранения, но и так называемого премьера, заключается в том, что если бы они поинтересовались, то они бы узнали, что вакцина Pfizer находится на третьей стадии клинических испытаний. Moderna вообще на конец ноября не была зарегистрирована в США и тоже находится в третьей стадии клинических испытаний. Astra также находится на третьей стадии клинических испытаний. Первых двух эффективность – 94-95%, Astra – в среднем 70%.

Что такое третья стадия клинических испытаний? Это стадия, которая начинается после официальной регистрации и применения. Кстати, на вчерашний день, как заявил Институт Гамалеи, господин Гинцбург, в России вакцинировано 150 тыс. граждан России. Это без тех, кто проходит клинические испытания в третьей фазе. Так вот, третья фаза – это фаза, которая подтверждает эффективность. Хочу вам сказать, что и Pfizer, и Moderna будут проводить эту стадию в течение года несмотря на те контракты, которые уже подписаны, на те предпродажи, которые ими осуществляются. Но если бы эти умники от власти в Украине знали об этом, они бы, конечно, не несли вот эту абсурдную чушь на эту тему.

Более того, безопасность вакцины проверяется на первой и второй стадиях. Она проверена, она установлена. Эта вакцина безопасна. Ну, или как, в России 150 тыс. уже привилось и испытывают на людях и ждут, выживут они или умрут? Или, может быть, когда наши провластные мудрецы говорят по поводу вакцины, которую они где-то купят, им уже кто-то пообещал? У нас есть контракты на покупку? У нас есть разрешение на производство вакцины? У нас даже в системе COVAX, к которой Украина якобы хочет присоединиться, но не присоединилась, которая объединяет 189 стран мира под эгидой ООН, нет никакой конкретики, потому что эта система COVAX еще не знает, какую вакцину им дадут и какая вакцина будет распространяться. Вот такая ситуация на сегодня.

Интересная история. Предположим, что власть то ли под давлением посольства США, то ли по другим причинам отказывается от регистрации изготовленной у нас в Харькове вакцины "Спутник V". Тогда предприятие (законом это не запрещено) все равно сможет производить эту вакцину на экспорт? Мы ждем зарубежную вакцину неизвестно сколько. Например Moderna, о которой уже заявила СНБО, а это самая дорогая вакцина, которая стоит до 724 долл., и здесь, параллельно, у нас в Харькове производится в разы дешевле вакцина. Это будет фактически пощечиной для власти. Думали ли вы о том, что может сделать власть и предусматривали вы, что власть запретит вообще производство этой вакцины в Харькове?

Конечно, мы думали об этом. И мы понимаем, что мы на сегодня боремся с ветряными мельницами. Зачем нужна вакцина? Для того чтобы вакцинироваться. Зачем вакцинироваться? Чтобы сберечь здоровье наших граждан. Но власть этого не понимает, и наша главная задача – разъяснить людям, какая власть сегодня в Украине и какие цели и задачи она ставит. Потому что эта аргументация, которая сейчас звучит, примитивна и абсурдна: "нет вакцины, мы будем ждать настоящую вакцину, мы будем ждать реальную вакцину". Эта вакцина в развитых странах, как заявил премьер, не применяется. Я рад за него, что он считает Украину развитой страной. Только как быть тогда с оценками той же Венгрии, куда завезена уже эта вакцина? Израиль. Как быть с тем, что Южная Корея подписала договор с РФПИ на производство 150 млн доз вакцины в 2021 году, и производство на территории Южной Кореи? Как быть с теми предприятиями, которые начнут производство вакцины в Китае, Индии, Бразилии? Вчера было заявление о том, что 10 млн доз закуплено Аргентиной, и президент Аргентины первым собирается себя привить. Это все "не развитые страны", конечно же. В мыслях этого премьер-министра это обстоит именно так.

Более того, даже ЕС своим решением определил, что если речь идет о рынке ЕС, то требуется заключение специальной европейской комиссии, которая, как регистратор этого медпрепарата на территории ЕС, определяет. А если речь идет о том, что какая-то страна в силу своих национальных особенностей захочет приобрести эту вакцину, то никто препятствовать этому не будет. Более того, в России 5 декабря началась массовая вакцинация. Это первая страна в мире. Через несколько дней объявили о вакцинации в Великобритании, где произведена вакцина Astra. Кстати, эффективность которой 70%, но это допускается ВОЗ: все, что выше 65% может иметь место. Вакцина "Спутник V" – 95, Moderna – 94,5, Pfizer – 95. Сегодня поступило сообщение о том, что РФПИ, Центр Гамалеи, как научный автор разработки этой вакцины, договорились о совместных действиях по применению Astra и "Спутник V". Но Британия не член ЕС и, наверно, тоже не очень "развитая" страна в понимании этого уникального премьер-министра, которого нам дал Бог. И который, к сожалению, еще находится на своем посту. Эта ситуация до комичного смешна, если б она не касалась жизни и здоровья наших людей.

И когда вы, Диана, задаете вопрос по поводу того, что это предприятие может производить на экспорт, я скажу, что для этого тоже требуется разрешение регистратора в Украине. Без регистратора они этого не сделают. А как вы думаете, Украина даст разрешение на производство этой вакцины, даже на экспорт для третьих стран? Я думаю, что мы отвечаем на этот вопрос с вами одинаково. Но это не означает, что наша партия будет вести только разъяснительную работу. Это далеко не так. Мы не будем просто разъяснять людям, что власть уничтожает наших людей. А почему уничтожает, я вам объясню очень просто. Когда я приехал в прошлый раз после встречи с Путиным, и мы договорились о том, что Украина может приобрести вакцину "Спутник V", то смертность была где-то на уровне 90-110 человек в день. Последняя статистика: позавчера – 266, вчера – 282 умерших.

А как начали спекулировать на ежедневных цифрах заболеваемости! А просто сопоставьте, сколько было проведено тестов и сколько установлено тех, кто заболел. И вы увидите, что когда 15-17 тыс. заболевших, то это 67-70 тыс. тестов. А когда показывают 8-10-11, то это 30-40 тыс. тестов. То есть и этот вопрос уже регулируют. Для чего? Это же прямой обман наших граждан, который ведет к тому, что то, что угрожает национальной безопасности (а здоровье и жизнь людей это именно главный объект национальной безопасности), оно игнорируется властью.

То есть власть пытается сегодня сделать то, чего не должна делать. Я считаю, что власть поступает преступно в этом контексте. Потому что надо покупать, надо производить то, что есть, как средство, которое признано во всем мире. Я перечислил страны, возможности. В январе–феврале будет произведено 7 млн доз в России. Более того, они выйдут на 10-15 млн доз производства в месяц и до конца ноября следующего года собираются вакцинировать 70% населения.

Скажите, Украине это "угрожает"? К сожалению, нет, потому что мы опять ведем борьбу в контексте этих ветряных мельниц. Мы говорим о вакцине, которой нет, которую не законтрактовали. Мы рассчитываем на систему и программу COVAX, под которой даже не подписано соглашение со стороны Украины. И это все происходит в условиях того, что каждый день умирают люди. Каждый день тысячи людей заболевают, а мы сегодня не можем ничего противопоставить этой системе, кроме как обсуждение в обществе, как и когда объявят локдаун. Сначала хотели на новогодние праздники, а потом власть сделала одолжение, такой барский шаг, вот вам, хорошо, с 8-го. 7-го отпразднуете Рождество, а потом с 8 января по 24-е. А почему по 24-е? И тут есть умники, которые начинают злоупотреблять (я, конечно, так не думаю). 25 января – день рождения у президента Украины. Но я не думаю, что президент, когда вводил локдаун, думал именно об этой дате. Но ведь люди об этом не просто думают, а говорят. Так, может, все-таки, надо действовать не в рамках пиара и не со стратегической целью пиара, а надо идти по пути спасения жизни и здоровья людей? И исходить из этого, когда мы говорим о тех или иных вопросах, связанных с производством.

А знаете ли вы, что когда я был в Москве и когда каналы начали вести репортажи о результатах этой встречи, то в течение часа на предприятии "Биолик" уже было СБУ? Вот так оперативно они бы наладили вопросы приобретения и производстве вакцины. Они туда быстро приехали: а вы что, производите вакцину? Да нет. Это была тестовая демонстрация из аналогичных ингредиентов, возможностей технологических производственных линий по изготовлению вакцины. Конечно же, никто не ввозил сырье на территорию Украины. Кто бы пошел на прямое нарушение действующего законодательства? Но СБУ тут как тут (и вот это удивляет), создает картину опасности за то, что жизнь людей, человека, вообще ни во что не ставится. Главная цель – политика. А то, что нам диктуют из-за океана, – это иначе не назовешь, как то, что эти люди уже вступили в экономическую конкуренцию по реализации той продукции, которая должна быть реализована.

Я ведь даже не говорю по поводу цен, какая дешевле, какая дороже, а вопрос в том, что когда эта вакцина все-таки попадет на территорию Украины, то, я думаю, это будет "план Б". Только я о нем говорю сегодня уже, в отличие от власти. Так вот, "план Б" я рисую власти сегодня: у нас в нашей партии и в нашей фракции, у народных депутатов достаточно высокий юридический потенциал, и когда речь пойдет о любой вакцине, мы вынудим власть, чтоб она была бесплатной для наших граждан. Власть ее будет закупать, а люди должны ее получать бесплатно. И открою огромный секрет: в соответствии с Конституцией Украины, власть обязана будет делать, и мы это докажем в судах, что эта вакцина и сам процесс вакцинирования должен быть бесплатным. И как бы власть ни крутилась на сковородке, я хочу их предупредить, что мы в этом вынудим их действовать в интересах наших граждан. Не в интересах себя любимых, не в интересах пиара от лукавого, а именно в интересах людей и их здоровья.

Мы уже понимаем, что 2021-й – это будет год вакцинации не только в Украине, а и по всему миру. Мы можем (уже 2 месяца вроде как) закупать вакцину, хотя не дают официального разрешения. Теперь мы можем еще и производить, но власть если и замечает этот факт, то не так, как хотелось бы украинцам. И тут у меня к вам вопрос: кто оказывает главное сопротивление? Это чисто политические аспекты или, учитывая запрет от определенного посольства, они лоббируют еще и фармацевтические компании, например, из-за океана? Не хочется, чтобы оказалось, что для украинцев – это жизнь, а для компаний – просто рынок сбыта и монополия.

Однозначно именно так это и выглядит. Даже не выглядит, это именно так и есть. То есть интересы фармацевтических компаний за границей формируют этот искусственный спрос в Украине, потому что сегодня Pfizer – это производство США и Германии, Moderna – это производство США. Именно эти компании лоббирует американская власть, и, естественно, "Спутник V", который является полноправным, полноформатным конкурентом в этой продукции, естественно, американская власть будет делать все, чтобы закупалась только эта вакцина. Но ведь и ее нет, и нет контрактов на ее приобретение. Но здесь, я считаю, где-то было написано: "Медведчук сделал второй заход". Я думаю, второй заход по поводу производства, здесь очень слабыми будут любые аргументы – и Moderna, и Pfizer – в вопросах того, чтобы попасть как средство применения в Украину. Потому что здесь же мы можем получить высокие технологии производства, а это уже совершенно другая история. Это означает, что это будет делаться под контролем наших надзорных органов. И мы будем знать, какой вакциной прививают наших людей. Это первое.

Второе. Какие аргументы против этого? Обратите внимание на заявления премьер-министра. Если не брать во внимание геополитические расклады (понятно, о чем речь), то российская вакцина "Спутник V" не прошла все стадии клинического испытания, находится на 3-й стадии клинических испытаний. Скажите, чего ж вы тогда говорите о Pfizer, о Moderna, об Astra или других? Они что, прошли? Нет. А это невозможно, потому что в данном случае есть временный лаг этих клинических испытаний. Еще раз подчеркиваю, это не безопасность вакцины, это эффективность ее. Потому что получится, что через год эффективность одной будет 92%, другой – 97%, а третьей – 87%. Но, как я уже говорил, есть нормативы ВООЗ, которые допускают и намного ниже. И та же Astra, которая имеет среднюю эффективность 79%, тоже уже применяется. Всё, вот на сегодня все аргументы украинской власти.

Но это же абсурд. Более того, господин премьер ответил по вопросу приобретения вакцины. Но он же не ответил по поводу производства. По поводу производства ничего не сказано. Значит, надо еще 2 месяца ждать, и мы услышим ответ по поводу производства. И, кстати, все спекуляции в отношении предприятия "Биолик". "Биолик" сделало заявление о том, что они, подчеркиваю, готовы производить вакцину от коронавируса, они могут это сделать, но только при соответствующем решении украинского регистратора. То есть допуска этой вакцины для применения в качестве медицинского средства, препарата на территории Украины. Кто бы что не спекулировал, а тот перечень стран, где она будет применяться, где она будет производиться, говорит сам за себя. И здесь власть уже проиграла и будет проигрывать дальше.

Но по большому счету, вы меня извините, мне плевать на эту власть. Да, мне плевать на эту власть, но я не могу плевать на жизнь и здоровье наших людей. И эта власть, которая так кощунственно, так цинично относится к здоровью и жизни людей, заслуживает на объективную оценку. Какая это оценка? Я думаю, люди должны дать. И дадут эту оценку.

С 8 января, как мы уже упоминали, будет очередной локдаун. Ограничена будет работа всех предпринимателей малого, среднего бизнеса. Зато транспорт будет курсировать, как и метро, ​​будут забиты маршрутки. Отели будут работать и рестораны в них тоже, кстати, будут работать. И у меня такой вопрос: правительство вообще делает все возможное для того, чтобы побороть эту эпидемию? То есть эти шаги ударят по бизнесу снова, и это все на фоне заявлений об одноразовых выплатах по 8 тыс. грн среднему и малому бизнесу. Что делать в этой ситуации?

Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот этот локдаун, а если быть точным, я бы назвал это “спекуляцией на тему локдауна”. Ну, это ж так: спекуляция на тему локдауна. Сначала “мы вот сейчас объявим”, потом “мы позже объявим”, потом вот это “позже” попало на праздники. "Ну, ладно, бог с ним, давайте после праздников”. И вы правильно отметили, что если будет работать транспорт (железнодорожный, городской), если будут работать гостиницы, если будут работать рестораны, то тогда кто работать не будет? И тогда в чем суть этих карантинных мер, ограничения общения людей и тем самым выстраивание вот этого искусственного барьера для распространения заболевания? В чем он?

Я вам скажу: все очень просто. Это же очередной пиар власти. “Давайте вот мы сделали с этим, вот мы карантин тогда объявили, мы сдержали”. Ну, как мы сдержали, я уже вам рассказал, да? На начало октября было 100-110 умерших, к огромному сожалению, сегодня это 260-280, и не дай бог эта цифра будет расти. Как повлиял локдаун или ограничение выходного дня? Три подряд выходных дня, суббота и воскресенье, это происходило. Кто-то сказал, какими были эти действия, их последствия и какова была эффективность? Никто не сказал. А я думаю, что эта эффективность определяется всегда где-то к среде или к четвергу. Почему? Ну, во-первых, в субботу последние данные по пятнице (они более-менее реальны), потом в воскресенье за субботу, когда никто ничего и никого не тестирует, потом в понедельник за воскресенье, когда тоже никто не тестирует. Вторник – это начало тестирования, потом среда-четверг – реальные результаты и снова падение количества.

То есть мы наблюдаем картину… Это даже не учитывая того, в каком состоянии находится сегодня система здравоохранения, больницы, медпрепараты, с каким ужасом сталкиваются не просто люди, а врачи, и как они обеспечены всем необходимым, чтобы помочь людям, это даже не обращая внимания на это, просто ужасная, провальная ситуация здравоохранения, которая действительно должна быть на сегодня…. Я даже не употребляю это слово “реформирована”, потому что уже скоро плеваться будут от этого слова, но кардинально и стратегически надо все менять, начиная от министра и заканчивая системой управления этой жизненно важной стратегической отраслью в Украине. И поэтому вот эти локдауны и все остальное – это попытки продемонстрировать, что власть что-то делает. Власть что-то делает, не более. Но на самом деле мы видим, что власть ничего не делает, и самое главное и самое страшное, что власть не собирается ничего делать. Вот это вызывает не просто удивление. Это вызывает возмущение и должно быть объективно оценено нашими людьми.

Распределение вакцин от коронавируса стало погоней не только за выживание конкретного народа, но и за определенное доминирование в мире. Та страна, которая сможет побороть пандемию, сможет заняться экономикой. Каково здесь место Украины?

Я думаю, что это будет место одно из последних, к моему огромному сожалению. Мне, как человеку, который является представителем законодательной власти, политику, прискорбно это говорить. И несмотря на то что я и наша партия делаем все возможное для того, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, мы видим, что, к сожалению, власть загоняет эту ситуацию в глухой угол, в тупик. Потому что вот я приводил вам цифры по России. До ноября, до конца октября они собираются вакцинировать 70% населения. И я, знаете, верю в это. Потому что в России зафиксирована и зарегистрирована вакцина "Спутник V", там уже зарегистрирована вакцина "Вектор", готовится к регистрации и в последних числах декабря этого года будет зарегистрирована вакцина Центра Чумакова. И разрабатывается и в начале года будет зарегистрирована еще одна вакцина под названием "Урал". Три или четыре вакцины. Естественно, сегодня начинается массовое производство ее на территории России, каждый день мы видим сообщения о создании новых производств – или на базе действующих, или построение новых технологических линий на производство вакцины. И если действительно Россия с этой ситуацией справится, то и восстановление экономики, и кадровый процесс, производственный, а самое главное – не только рабочий процесс. Самое главное – это нормальные условия жизни, где работа – только один из сегментов времяпровождения человека.

То есть вы же понимаете, насколько мы сегодня ограничены в общении, в контактах, в передвижении. Везде опасность и угроза того, что человек может заболеть и неизвестно, как в условиях нашей медицины он сможет справиться с этой болезнью. Поэтому развитые страны идут по этому пути. И не напрасно заявление действующего президента Трампа о том, что пока США не будут обеспечены вакциной, они не будут продавать эту вакцину. Это правда. Я вам хочу сказать, что есть еще расчеты Германии, которые говорили, что если бы вакцина была в достаточном доступе и в достаточном объеме и количестве, то для того чтобы произвести вакцинацию населения Германии, понабилось бы несколько месяцев. Там до полугода, если бы все врачи, подготовленные, могли вводить эту вакцину в организм человека. Так это же с развитой медицинской сферой Германия! А что говорить об Украине? А что говорить о других странах? Поэтому, естественно, борьба за выживание в контексте экономическо-социальной сферы – это борьба с коронавирусом. Насколько она будет успешна, борьба с коронавирусом, настолько успешными будут страны и их экономики по восстановлению, для того чтобы обеспечивать уровень жизни, уровень благосостояния наших людей.

Виктор Владимирович, власть делает вид, что сейчас как будто ничего не происходит и якобы вы никуда не ездили и ни с кем не встречались. Ну, или на примере харьковского предприятия реакцию мы видели. Дальше что? Какие дальше ваши шаги?

Мы будем предпринимать определенные шаги. Мы посмотрим на реакцию власти по поводу производства. Ее пока еще не было! Да. И если этого не будут делать, мы пойдем тогда тем путем, как это может иметь место в правовом государстве. Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующем предприятии, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору в Украине, для того чтобы получить такие разрешения. Что будет с этим обращением и каковы будут результаты, вы увидите.

Но мы настроены оптимистически – раз, объективно – два, целеустремленно – три. И мы задействуем весь потенциал нашего политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и производство этой вакцины в Украине.

Граждане обращают внимание на всю эту работу, и не только в направлении договоренностей о производстве в Украине, но и на прочие шаги, которые предпринимаете вы, ОПЗЖ. Возможно, именно поэтому красноречивыми стали итоги местных выборов 2020 года, а еще – красноречивее итог местных выборов в Кривом Роге.

Это действительно результат деятельности нашей партии, наших партийных организаций на местах. Мы целенаправленно вели борьбу за популяризацию тех идей, тех программ, с которыми мы шли на выборы парламентские, а в октябре – на местные. И та победа, которую мы получили, а мы уверены, что в этой ситуации мы победили, т. к. наша партия набрала большинство голосов в процентах в шести регионах Украины.

Я напомню, что во время парламентских выборов мы победили в двух регионах: это Донецкая и Луганская области, сейчас добавилось еще шесть регионов. Это свидетельство того, что мы идем правильной дорогой. И наш путь заслуживает внимания и, самое главное, доверия наших граждан. Еще год назад мы говорили, что для того чтобы уменьшить жилищно-коммунальные тарифы для населения, надо напрямую закупать газ в России, и это значительно уменьшило бы затраты на коммунальные расходы. Мы говорили и ставили постоянно вопрос снятия санкций с предприятий. И мы начали этот процесс и убеждаем власть, что надо идти по этому пути, если мы хотим восстанавливать экономику. Ситуация с той же вакциной – борьба за здоровье и жизнь наших людей. Вопросы, связанные с радикальным изменением того экономического курса, которым власть Зеленского сегодня продолжает следовать и которым уничтожает экономическую социальную сферу.

Мы пытаемся остановить трех главных врагов Украины: деградацию, деиндустриализацию, деинтеллектуализацию. Если мы их остановим – страна выживет. Для этого надо восстанавливать экономику не по пути зоны свободной торговли и ассоциации с ЕС, а по пути выгодности размещения продукции нашего экспорта. Искать страны, где наша экспортная продукция является конкурентоспособной и может приносить валютную выручку. Для этого надо менять налоговую систему, налоговое давление, надо создавать инвестиционный климат. И мы ведь не только говорим, а мы делаем. И это же не просто потому, что мы умные, знаем или где-то прочитали и пытаемся это продублировать для людей. Мы знаем, как это сделать. Внесены десятки, сотни законопроектов по всем этим вопросам, которые я перечислил. И это вопросы, которые действительно актуальны для страны, потому что экономический курс, который взят на вооружение Зеленским, ошибочен, преступен для организаций, всех юридических лиц и предприятий Украины. И этому свидетельство – падение экономического развития в стране.

Я сейчас не говорю о многих отраслях, о падении промышленного производства за 10 месяцев на 20%, не говорю о падении производства в сельском хозяйстве на 15%, в легкой промышленности – 11%, о снижении объема выпуска металлургической промышленности на 14%. Это можно долго и нудно перечислять, но эта долгота и нудность – оценка действий власти. Потому что когда мы говорим о тарифах ЖКХ, то как объяснить, что сегодня средняя таможенная стоимость газа по импорту составляет 182 долл. А цена на газ в ноябре, средняя по стране, - 9 765 грн за тысячу кубов. Максимальная – в Николаевской области (10 400), а в Киеве – 9 100. А в 2018 году, когда средняя таможенная стоимость по импорту газа, который мы закупали за границей, а не напрямую, как мы предлагали, и не только предлагали, а договорилось с Россией напрямую, на 25% ниже, составляла 339 долл. А цена на газ, и мы приходили в ужас от этой цифры, была "лишь" 8 600 грн. 8600 грн при 339 в ноябре 2018 года и 9 700 при 182. 9700 – это примерно 350 долл. То есть, ввозят по 182, умножают фактически на 2 и продают населению. И при этом я не говорю о внутренней добыче государственного газа, а это 15,4 млрд кубов. А в частных компаниях еще 4 млрд кубов.

Как же вы так издеваетесь над населением? Почему вы это делаете? Все просто: мы, в угоду МВФ приняли решение при предоставлении нам вот этого (не буду сейчас грубить) первого транша кредита, что мы отпустим цены, они будут рыночными с 1 октября, на тепло и на газ. И пошло: НДС, доставка, которая никогда не начислялась раньше на стоимость газа для населения. И нарисовали такую схему. Рыночная, значит рыночная. Можно и больше цифру нарисовать, просто 10 000 как-то не очень выглядит. Нарисовали 9 000. А если сопоставлять с 2013 годом, если все коммунальные платежи для населения выросли на 840%, на газ (при той цене, про которую я сказал) - на 1260%, на тепло - на 2250%, а на электроэнергию – 500%. А еще два месяца назад эта разница по росту цены на электроэнергию была всего лишь 220%. А это все просто: в угоду отдельным олигархам вот эта и. о. министра, которую, к счастью, сняли, сделала так, что тепловая энергия стала более потребляемой, чем атомная. Атомная, она дешевая, государственная, а тепловая – частная. Там надо зарабатывать, и там зарабатывали вопреки интересам наших граждан. И поднимали цены, которые будут расти и дальше, потому что мы же согласились с МВФ, что они будут рыночные, а это можно закладывать все, что ты захочешь, что душе угодно, себе любимому. Вот так это и происходит. Вот такая ситуация складывается с тем, что происходит в стране.

И, к сожалению, люди все это видят и ощущают на себе. Главная задача нашей партии – довести: не списывать долги энергетическим компаниям и олигархам, а списать долги за ЖКУ, которые выросли с 2013-14 гг. на 360% и составляют 56 млрд. Мы же предложили: давайте спишем не энергетическим компаниям, а простым людям. А внешний долг, который вырос на 305%? А задолженность по зарплате – рекорд за все годы независимости Украины – 405% роста. С этим мы боремся. Мы боремся с формулой "Роттердам +", которую уже оправдали некоторые правоохранительные инстанции. Мы боремся с формулой "Дюссельдорф+", чтобы не было на газ той цены, о которой я говорил. И мы реальные шаги предлагаем, как это изменить, поломать и где приобрести газ, который будет дешевле. И мы доводим эту позицию до людей, и мы видим, что по сравнению с тем периодом, который прошел от парламентских до местных выборов, люди увидели, поверили и высказали свое доверие на местных выборах.

А по поводу Кривого Рога и других городов, где мы тоже боролись за должность мэра, это тоже результат нашей деятельности, непосредственной. Мы продемонстрировали, что наш кандидат, не кандидат от олигарха и президента, несмотря на то что это родина президента, а кандидат от партии, которая стоит на страже ветеранов, в том числе и ветеранов ВОВ, которая стоит на страже всех людей в вопросах защиты их социальных и экономических прав, что этот кандидат заслуживает на победу и будет реализовывать политику нашей партии, направленную в интересах людей, а не в интересах власти и отдельных олигархов.

Поэтому и результат настолько эффективный, насколько мы его смогли получить. Очень очевидной является карта, которая демонстрировалась во многих СМИ. Если взять карту результатов выборов в парламент июля 2019 года, где вся карта зеленая, две области, где победила ОПЗЖ, – Луганская и Донецкая – синие, красная – Львовская, где победил "Голос", и сегодняшнюю карту, то в 6 регионах победила наша партия, в пяти регионах – партия Порошенко и только в четырех победили "зеленые", возглавляемы Зеленским. Это тоже результат и оценка этой власти. И я думаю, что эта оценка в негативном контексте для власти будет нарастать. Я как раз этого сознательно не хочу, а потому, что так есть и такие действия власти другой оценки просто не заслуживают.

Прошел год после встречи "нормандской четверки" в Париже. В результате люди – и военные, и гражданские – продолжают гибнуть, а Парижское коммюнике не выполняется. Более того, президент заявляет, что вообще не собирается выполнять то, под чем подписался год назад. Мол, не надо вносить изменения в Конституцию и не надо предоставлять Донбассу особый статус. По вашему личному мнению, президент почему-то передумал или вообще не собирался выполнять взятые на себя обязательства? И еще, говорили вы, возможно, с одним из участников "нормандской четверки" Владимиром Путиным о том, почему Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства? Может, он вообще не разобрался в том, под чем подписался год назад?

Пора бы уже и разобраться. Год прошел с подписи под Парижским коммюнике, 1,5 года при власти. Даже если объективно или с каким-то допуском оценивать его первые заявления, которые он делал на посту президента, то за эти 1,5 года можно было понять, осознать и принять решение. Я действительно очень часто разговариваю при встречах с президентом России на эту тему, но уникальность этого человека заключается в том, что он не дает оценок своим коллегам. Это, кстати, очень правильно. Потому что он может высказать ситуацию и видение того, что происходит с выполнением минских соглашений, Парижским коммюнике или вообще с процессом мирного урегулирования на Донбассе. Но давать оценки своему коллеге… Он считает, что в этом нет необходимости. Он говорит… Я не могу сказать, что он не хочет выполнять, ведь я не знаю, почему он не хочет. Может, у него есть объективные основания для того, чтобы этого не делать. Я этих оснований не вижу, я их не знаю, но я допускаю, что они могут быть. Мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация и оценка.

Но возвращаясь к этому вопросу, я хочу сказать, что это самая болезненная тема – мир на Донбассе и возвращение Донбасса в Украину. Почему она болезненная? К сожалению, коронавирус в стране, в мире отодвинул эту тему на второй план, но он не снял этот вопрос с актуальной или даже самой актуальной повестки дня сегодняшней политической жизни в стране. И когда вы говорите о том, что продолжаются боевые действия, взрывы, нарушение перемирия, то это действительно очень объективно и правильно. И я вам хочу сказать, сослаться на одно из интервью Зеленского, которое он давал ВВС. В процессе комментариев нашего президента журналист ВВС сказал: как вы говорите, что с июля (а это было где-то в октябре, кажется), как же вы говорите, что перемирие, если 1400 нарушений перемирия, начиная с 23 июля по день, когда давалось это интервью. И я скажу, что господин Зеленский не мог дать внятного ответа на эту тему.

А зачем нам забегать и говорить про сентябрь или октябрь? Давайте поговорим о прошлой неделе, данные ОБСЕ уже есть. Прошлая, которая закончилась 3 декабря. Нарушений и взрывов на территории Донецкой и Луганской областей – 306. Вы помните, журналист ВВС говорил о 1400 нарушениях с июля по сентябрь? Только за неделю – 306.

А давайте вернемся к обращению господина Зеленского в день годовщины, последней очной встречи глав-государств "нормандского формата", где у него есть такие слова, очень знаковые для пиара: "Мы продемонстрировали (видимо, за этот год) наше отношение, мы идем и действуем…". Там нет слова "сознание", "через сознание". Это в нашем мирном плане, что мы можем вернуть этих людей, а с ними и территории, действуя через сознание граждан Украины, которые живут на неконтролируемых территориях. Он говорит, мы действуем через сознание, через их интересы и мы демонстрируем, что у нас в Украине лучше, чем там, на неподконтрольных территориях, и люди должны это осознать и вернуться. И за несколько дней до этого один из умников нашего чрезмерно умного, но дилетантского и ограниченного правительства, есть такой Резников, заявляет, когда он обсуждает тему вопроса временно перемещенных лиц, их всего более 1 млн 450 тыс. было, где-то от 25 тыс. до 40 тыс. из Крыма, все остальные - из Донбасса. И он говорит: многие себя не нашли в условиях страны, где намного лучше, чем в Донецке и Луганске сегодня. И этих многих, как оказалось, около 500 тыс. человек. И где они, вы думаете? А он говорит где, они вернулись туда. Они туда вернулись.

Уважаемые друзья, ну о чем мы сейчас говорим! Как расценивать эту оценку года после Парижского коммюнике? Как оценивать в целом действия власти? Так это люди, которые ушли оттуда, которые нуждаются в поддержке, 65% из которых так и не имеют собственного жилья, арендуют. А когда началась пандемия, эпидемия коронавируса, они не смогли платить эту аренду. Большинство из них не имеют работы, многие не удовлетворены в вопросах воспитания и обучения детей. 500 тыс. вернулись в Донецк и Луганск. Вдумайтесь, на какой стадии у нас сегодня процесс мирного урегулирования и возвращения Донбасса в Украину, и дайте себе на это ответ. А теперь непосредственно к коммюнике и к тому, что там записано, потому что сейчас это не цитируют, это ж не модно, это ж те, которые умеют читать. В стране не так много их, которые умеют читать политические документы. Читать у нас умеют почти все, а политические документы – ограниченное число людей. Там было записано о том, что "нормандский формат" продолжает считать основой своей деятельности минские соглашения и склонен к их полной имплементации. Дословно цитирую язык изложения Парижского коммюнике. В этом коммюнике было сказано, что нужно сделать, кстати, в ближайшие 4 месяца с декабря 2019 года. Это решить вопросы обмена, разведения сил, статуса этих территорий и имплементации "формулы Штайнмайера". А что сделано? Да, действительно был один обмен. Всё. Разведение сил? То, о котором договорились еще до встречи 9 декабря. Что-то более? Да, в коммюнике было более. А где это более? Нет.

А что с перемирием, которое должно было наступить в декабре? Мы уже говорили. И не только журналист ВВС. Мы имеем официальную статистику ОБСЕ. Потому что можно другие статистики, статистику, которая "признана" в наших СМИ в большинстве, или статистику из российских СМИ. Мы же пользуемся официальной статистикой ОБСЕ. СММ – единственная, кто официально может отображать то, что там происходит. И это является единственным источником официальных данных. Мы это видим, и ничего нет. Внесли законопроект представители "Слуги народа" и многие другие их приспешники, снова уникальное изменение в закон, цифру 2020, если быть точным – 20, поменять на 21 в законе об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Вот вам статус, закон, вот вам изменения в Конституцию о статусе, вот вам "формула Штайнмайера" и все остальное. Получите, распишитесь и не морочьте голову.

Поэтому мое твердое убеждение: власть Зеленского не имеет политической воли и не желает мирного урегулирования. Второе. Власть Зеленского не знает, не может достигнуть мира на Донбассе, а значит вернуть Донбасс в Украину. Я могу сказать, что поиски так называемых "планов Б"… Кравчук, правда, уже сказал, что никакого "плана Б" нет, но это было изначально понятно. Потому что те, которые называют "план Б", – это просто свидетельство об узком мышлении и ограниченности. Причем в расчете на то, что эта ограниченность характерна и для тех, на кого эта информация рассчитана. "Плана Б" нет, выхода нет, вопросы формата или так называемых спикеров минской группы там… Вот сейчас Германия устала, уйдет, Штаты придут. И что? Во-первых, куда они придут? Кто с этим согласиться? Ну, допустим пришли. Так у России со Штатами более напряженные отношения, чем с Германией. Может, нам это неинтересно? Нет, это нам интересно. Потому что надо договариваться с Россией, потому что Россия представляет в "нормандском формате" в том числе и интересы Донецка и Луганска и влияет на них. Мы же не хотим вести прямой диалог. Мы же не добиваемся, чтобы прямые переговоры (несмотря на то, что 50% за то, чтобы вести прямой диалог с Донецком и Луганском). А 72% считают, что этот диалог должен быть с Россией. А 48% считают, что должны выполнять минские соглашения. И только 27% говорят нет, не надо их выполнять.

Так к чему эти заявления, которые разрывают воздух пустыми разрывами и созданием пустой атмосферы по поводу того, что мы сейчас поменяем, изменим формат? Да нет, вы просто ни на что не способны. Вы просто дилетанты в этом вопросе, вы просто импотентны. Поэтому что-либо достигнуть у вас не получится. Альтернатива одна – потеря Донбасса для Украины. И я хочу, чтобы наши граждане, люди в Украине об этом знали и осознавали, что эта власть не хочет, не может и не знает, как достичь мира. Это самый главный вывод, с которым мириться нельзя. Как минимум, наша партия с этим мириться не будет.

Виктор Владимирович, учитывая сказанное вами, что через год после встречи в "нормандском формате" почти ничего не выполнено, мы можем сделать выводы, что КПД этого формата вообще довольно низкий. И тут у меня вопрос: а какова мотивация Франции и Германии вообще принимать участие в процессе с очень низким КПД? Или они просто не могут сейчас выйти из формата и это будут имиджевые потери? То есть какова вообще роль их присутствия?

Вы знаете, вы абсолютно правильно в своем вопросе уже отметили ответ. Он самый правильный. Ведь есть авторитет. И в Германии, и во Франции. И помните, когда это все начиналось, Меркель, тогда еще не Макрон, а Олланд, они думали, что формат, который был создан 6 июня 2014 года на нормандской встрече, будет эффективным и он оперативным по своему развитию и достижению результатов. Но так не случилось. Кстати, тогда в этом был виноват только один человек, Порошенко, который развернул полномасштабные военные действия, боевые операции в конце июня, а если быть точным – 1 июля 2014 года. Потому что тогда мы вели переговоры, и я организовывал встречу представителя ОБСЕ, представителя России и Украины в Донецке, причем дважды: 23 и 27 июня 2014 года. И мы каждый раз договаривались о перемирии, и это перемирие тогда соблюдалось, и соблюдался режим постоянной тишины. И когда мы договорились об очередной встрече 1 июля, то Порошенко в ночь на 1 июля мне сообщил (потому что мы должны были выезжать в Донецк) о том, что он вышел из приостановления АТО (Антитеррористической операции) тогда и решил в результате боевых действий вернуть эти территории и этих людей. Ну, чем это закончилось – вы все знаете. Потом подписанием первого протокола, то есть первых минских соглашений 5 сентября 2014 года.

Тогда была допущена стратегическая ошибка, и оценка этому еще не дана до сих пор. Сегодня понятно, что Германия и Франция продолжают оставаться в этом формате потому, что их международный имидж и их авторитет не может позволить им выйти. И они, вы обратите внимание, ведь они косвенно поддерживают украинскую власть. Косвенно. Они все время это делают, хотя, поверьте мне, я это знаю достоверно, они не признают действий ни Порошенко, ни Зеленского в этом контексте и считают, что это утопия со стороны раньше была Порошенко, сегодня – Зеленского по выполнению минских соглашений. Это утопия.

Но они попали в эту ловушку. Это политическая, международная, дипломатическая ловушка, которая будет продолжать действовать. И этот формат будет продолжать действовать, потому что мира нет, но нельзя сложить руки, потому что мы знаем ситуации в мире, когда во многих случаях это длилось не годы, а десятилетия. Поэтому вот этот вялотекущий процесс под названием "нормандский формат", так называемая реализация минских соглашений, кстати, утвержденных резолюцией Совета безопасности, это все будет продолжаться вот в этом же стиле. А пока не будет политической воли, пока не будут реально реализованы минские соглашения (а мы считаем, что наш мирный план, который был утвержден съездом партии, является реальным, потому что он согласовывался и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой), до тех пор Донбасс не вернется в Украину, а Украина – на Донбасс. И то всё, что делает власть сегодня, - это имитация. Это действия от лукавого, не более.

Украина вернулась к своей традиции принимать бюджет под праздники, под Новый год, с огромным дырой в бюджете. Где, на ваш взгляд, искать деньги для того, чтобы эту дыру залатать, и будет ли ОПЗЖ поддерживать этот бюджет? Если нет, то почему? Изменения туда уместно было бы внести?

Вы понимаете, в чем дело. Дырка в бюджете – это уже стало естественным. Потому что когда страны борются за трехпроцентный дефицит бюджета, это нормально. А когда дефицит бюджета составляет 6,5-7%, это далеко не нормально. Но это не самое главное, поверьте мне.

Самое главное – в ответе на ваш вопрос: где брать деньги. Одалживать. Ну, одалживали. Ну, это же примитивно, преступно, но это – правда. В прошлом году в бюджете, который утверждался с 2019 на 2020 год, при власти Зеленского (напоминаю для того, чтоб не вешать лишние ярлыки на Петра Алексеевича), внутренние и внешние заимствования были на уровне 66%. То есть доходная часть бюджета составляла: 66% - одолжить и 34% - заработать. Вот вся страна у нас способна обеспечить свою жизнедеятельность без того, чтобы не взять в долг, только на 34%. Можете себе представить? Возьмите обычную семью: весь ресурс этой семьи, заработки, какие-то материальные средства, которые были накоплены за последний год, могут обеспечить только на треть. А где взять две третьих? Семья может себе позволить две третьих одалживать? Ну, наверное, может месяц-два. Но годами нельзя это делать. В этом году заимствования на бюджет 2021 года – 65,4%. Мы одалживаем 702 млрд, а должны будем отдать и обслужить внешний долг на уровне 627 млрд в следующем году. Смотрите, уже заработали: 702 – одолжили, 627… Смотрите, 75 млрд на ровном месте! А там внутренние и внешние заимствования. А когда же заработает экономика, как же сделать, чтобы она работала и наполняла доходную часть? Вы когда-то слышали, чтобы такие объемы, хотя бы 5-10%, в былые годы одалживались для того, чтобы в расходной части покрыть недостатки поступления в доходную часть. Да не было такого никогда! Ну просто не было!

Как же так, почему мы опустились до такого уровня? Куда ведет эта власть, дилетантская, непрофессиональная, неумелая, случайная? Но эта власть остается и диктует эти условия, которые с каждым днем приближают нас к полному формату и статусу колониального государства. Но это же так! Это же именно таким образом все это выглядит.

Вы правильно говорите, а что предлагает "Оппозиционная платформа – За жизнь". Конечно, мы не будем за это голосовать, это – преступление. Я прямо говорю, это преступление – голосовать за такой бюджет. Потому что это бюджет, которые на год продолжает уничтожение нашей экономической и социальной сфер. Мы предложили не расходную часть (куда потратить деньги), мы предложили, как наполнить доходную часть бюджета. Как увеличить ВВП от 2,6 до 4%, то есть найти еще 136 млрд грн. За счет чего? Снять экономическую блокаду Донбасса. Во-первых, это фундамент мирного урегулирования, во-вторых, это возможности индустриального потенциала, который еще остается в Донецкой и Луганской областях на неконтролируемые территориях, задействовать в общих промышленных производственных индустриальных процессах экономики Украины. Мы предложили изменения, радикальные изменения экономического курса. Мы предложили изменения налогового законодательства – оно должно быть стимулирующим. Мы предложили необходимость реструктуризации долгов: не должны мы, находясь в этой крайне угнетающей экономической и социальной ситуации сегодня, выплачивать долги, как часы. Мы – страна, которая заслуживает и имеет право поставить вопрос реструктуризации.

А вы этот вопрос слышали где-то от предыдущего правительства Гончарука, от сегодняшнего правительства, от г-на Зеленского? Подождите, остановитесь! Мы же не говорим списать долги, хотя это было бы правильно и объективно. Мы говорим: нет, не надо списывать, отложите! Смотрите: коронавирус, падение экономики, отсутствие инвестиционного климата, побег средств иностранных инвестиций. Они же бегут! Инвестиции уменьшились в течение этого года на 54%. Вы помните эти гнетущие, примитивные рассказы, сказки: 40% экономики, 50 млрд инвестиций. Но сейчас об этом даже не вспоминают, это не просто блеф, это грубые и примитивные оскорбления людей, которые это слушают. Остановитесь, измените эту ситуацию, не выплачивайте эти 620 млрд по обслуживанию или выплачивайте по обслуживанию, но не платите долги, реструктуризируйте строки выплат этих долгов. Ни одного действия, ни одних переговоров на эту тему. Почему? Да у нас же колониальная зависимость. Мы же действуем под внешним управлением, а "слуги народа", которые сегодня работают в этой сфере внешнего управления, выполняют команды. Как? Платите. Нет? Мы вам еще одолжим. В это время растут долги, на 300% за последние годы вырос государственный долг.

И поэтому мы поставили вопрос налогообложения. Мы поставили вопрос, который наши специалисты когда-то использовали. То есть это не просто слова, не декларации. Например, в 2002-2004 гг. при президенте Кучме я возглавлял тогда Администрацию президента. Наши экономисты… А мы тогда жили в условиях президентско-парламентской формы правления, и экономическая политика вырабатывалась президентом Кучмой и разрабатывалась именно в администрации. Мы предложили пути детализации нашей экономики и бизнеса. И вы знаете, что сегодня, по оценкам специалистов, в том числе и действующей власти, в тени находится 30-35% экономики. Тогда было чуть больше. Но за 2002-2004 гг. удалось вывести из тени 8-9%. Казалось бы, это небольшие объемы. А что это дало в результате? Рост в 2002 году – 8% ВВП, в 2003 – 10%, в 2004 – 12,4%. Рекорд в Европе по росту ВВП! Вот пути, которые мы конкретно предложили. Это мы предложили! Сделайте это – и вы получите дополнительно сотни миллиардов. Это путь развития экономики. Это путь для обеспечения социальной сферы. А в ответ – тишина. И конечно же, мы не будем голосовать за этот бюджет. И, конечно, этот бюджет уничтожает страну. Уничтожает сегодня уровень благосостояния наших граждан, наших людей! Но это у нас вызывает только сожаление. А понимание людей обязательно должно прийти. И я надеюсь, что это понимание будет не в далекой перспективе, а все-таки в ближайшем будущем.

Кроме вопроса возвращения Донбасса, есть еще вопрос возвращения Крыма. В октябре президент Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы". Какова судьба Крыма? Может ли Украина вернуть его? Или это Северный Кипр № 2?

Вы знаете, я вам хочу сказать, что создание так называемой "Крымской платформы", на мой взгляд, может иметь место как платформы только тогда, когда там будет принимать участие Россия. А Россия в этом участия не принимает. Да, Крым – это территория Украины в соответствии с Конституцией и действующим законодательством. Это де-юре, а де-факто вы ответ знаете. И поэтому, когда говорят о так называемой "Крымской платформе", я все-таки ее назову "так называемая", потому что это у меня не вызывает уверенности, что это реальный ход. Я считаю, что это очередной пиар-шаг украинской власти. Вот нас же упрекали, кто-то говорил, что в Минске надо решать вопрос не только Донбасса, но надо решать и вопрос Крыма. И в Германии, кстати, и во Франции отвечали: смотрите, сначала Донбасс давайте решим, а? А потом будем решать то, что вы хотите по Крыму.

Нет, мы же сейчас – надо набирать баллы, надо увеличивать составляющую дивидендов власти, мы же хотим это сделать, вот войдут многие страны, мы будем это обсуждать. И обратная сторона этой медали, когда в России заявляют: да плевать нам на эти санкции, да, мы потеряли 50 млрд долл., но мы выиграли от импортозамещения, развития отечественного производства в несколько раз больше.

А ведь что предусматривает "Крымская платформа"? "Крымская платформа" предусматривает, что надо усиливать санкции против России. В это время представители американского Госдепа официально заявляют: ну, мы вроде все использовали, больше санкций, которые есть в отношении России, сложно придумать. Это разве не путь в никуда? Может, надо думать как-то по-другому? Сначала навести порядок, мир и вернуть Донбасс в Украину, а потом уже думать о Крыме? Но эта власть просто демонстрирует очередной пиар-ход, не более и не менее. Я думаю, к сожалению, перспектив из того, что сегодня декларируется, вряд ли будет.

По "нормандской четверке". Насколько высокими, по вашему мнению, шансы их новой встречи и что могло бы быть прописано в повестке дня?

Я считаю, что шансы встречи в "нормандском формате" отсутствуют полностью. Есть одно обстоятельство, которое может изменить мою оценку и осуществление такой встречи: если Украина выполнит то, что было записано и утверждено в Парижском коммюнике 9 декабря 2019 года. Имплементация "формулы Штайнмайера" – раз, имплементация и принятие законодательства об особом статусе – два, исходя из имплементации "формулы Штайнмайера", принятие специального закона о выборах на территории Донбасса. После этого можно уверенно говорить, что встреча в формате глав-государств "нормандской четверки" состоится. При отсутствии перечисленных аспектов и их реализации такая встреча просто не может иметь место по определению.

Насколько вероятен обмен удерживаемыми лицами до конца года?

Исходя из мнения той стороны, а я прочитал несколько дней назад мнения представителей Луганска и Донецка, такого обмена не будет по вине украинской стороны. Как к этому относиться, я не знаю.

Если есть такая информация и точка зрения той стороны, то ответ на ваш вопрос прямолинеен и не в пользу украинских граждан, которые, к сожалению, содержатся там и должны вернуться. Я думаю, что и в этом вопросе власть Зеленского ничего не делает, чтобы вернуть этих граждан. Я могу об этом судить и давать оценки, потому что многие годы сам занимался этим вопросом и мне удавалось освобождать людей и с одной, и с другой стороны, и этих людей было очень много – сотни людей, которые вернулись домой, в семьи, к родным. Чего не происходит сегодня при власти Зеленского.

Виктор Владимирович, о политической ситуации. Парадоксально, но сами "слуги народа", которые приходят на наши эфиры, критикуют, например, министра здравоохранения Степанова, который из 18,5 млрд грн, выделенных на министерство, смог освоить только 7,9. Критикуют проект бюджета и откровенно некоторые "слуги народа" говорят в наших эфирах, что не будут за него голосовать, потому что, например, ко второму чтению у Министерства образования забрали 3,2 млрд, у Минсоцполитики – почти 9 млрд. Но при этом ответ на вопрос "Будете ли вы увольнять Степанова?", "Будете ли вы увольнять Шмыгаля?" говорят: "Ну нет, мы не знаем". Не стала ли Украина заложником ситуации, когда монобольшинства как такового больше не существует? И что тогда дальше, какую политическую реальность мы ожидаем в 2021 году?

Вы понимаете, вы все абсолютно правильно изложили информационно. Это действительно так, монобольшинства не существует. И вы правильно привели пример в отношении принятия бюджета в первом чтении. Я вам хочу сказать, ведь это не секрет, что и во втором чтении будет приниматься за счет депутатов-мажоритарщиков, которых просто соблазняют… нет, стимулируют определенными средствами, выделением для округов, и отдельными фракциями. Может быть, та же "Батькивщина", которая будет жестко критиковать этот бюджет до основания, а затем за него проголосует. Опять же, это политическая воля. Я ни в коей мере не критикую, я просто объективно излагаю факт.

"Слуги народа" вынуждены искать голоса на стороне, это при наличии фракции, там 246 или 248 народных депутатов. Потому что в этой фракции есть люди, которые тоже сознательно понимают, что происходит в стране, и дают объективную оценку. И они не могут голосовать за этот бюджет. И они сегодня не так подвластны руководству, как это было, допустим, в сентябре прошлого года, в декабре прошлого года или в начале текущего года. Поэтому это все естественно, и эти процессы идут по пути того, что уже нет этой поддержки даже в собственной фракции, которая называлась монобольшинство, этих идей власти, которые являются бутафорными, этой программы деятельности правительства, которая является никчемной. Вы вдумайтесь в такой факт: законодательная деятельность правительства парламентско-президентской формы правления должна быть как основа законодательной деятельности и предметом рассмотрения парламента. Все реформы должно инициировать правительство, законодательные акты должно вносить правительство. Да, законодательная инициатива есть у депутатов, они вносят альтернативные законопроекты, они вносят законопроекты, которые не вносит по тем или иным причинам правительство. Но вот итоги: подсчитаны результаты – каков процент эффективности законодательной деятельности правительства. 7%! То есть от всего количества законов, законопроектов, внесенных Кабинетом министров, было принято только 7% этих законодательных актов. Это отношение законодателей к глупостям, которые демонстрирует правительство посредством своим законопроектов. Вот это объективная оценка.

Потому что получается так: правительством вносится, а параллельно вносится депутатский законопроект, который … вот эти ограниченные идеи правительства и принимает закон, который объективно отображает ту или другую необходимость правового регулирования. А правительство при этом нулевое. И 7%, я вам хочу сказать, что вот в годы, в начале 2000-х годов, даже когда я был одним из руководителей парламента, я помню процент, на который я ссылался тогда господину Ющенко, который был премьер-министром Украины, когда этот уровень поддержки был 92-93%. И тогда, когда у нас были споры с Ющенко и он говорил, что вот, мы вносим законы, парламент там, я говорю: “Подождите, уважаемый Виктор Андреевич, да, уровень поддержки ваших законопроектов парламентов 92%”. Это был аргумент в пользу того, что было коалиционное правительство и мы несли ответственность. Депутаты, которые выдвинули представителей правительства, несут ответственность за принятие законодательных актов. И мы говорили: это сотрудничество с правительством, потому что это был самый высокий уровень эффективности этого сотрудничества. А сегодня – 7%.

Ну, первое – это свидетельство того, что господин Шмыгаль и все его правительство должно уйти в отставку. И это уже назрела проблема. И это уже даже не проблема. Это просто, знаете, аксиома, которая не может быть разрешена, потому что нет политической воли. Но все это играет против интересов власти и против интересов правительства.

В своих интервью вы неоднократно говорили, что после развала СССР Украина была страной с огромным индустриальным потенциалом. Здесь у меня вопрос: остается у нас этот потенциал еще, несмотря на то что каждый год мы видим падение промышленности? Сколько лет нам нужно, чтобы выйти на показатели 10-летней давности?

Процессы деиндустриализации, которые начались в 2005 году с приходом к власти Ющенко и Тимошенко… Ведь кризисы – экономические и социальные – начались тогда. Я просто напомню, я просто уже вспоминал рост ВВП в 2004-м (12,4%), так вот, за год деятельности этих так называемых реформаторов произошел спад роста ВВП до 2,6%. 12,4 – 2,6! Это начало деиндустриализации нашей страны. Начало – 2005 год. И этот процесс происходил при всех последующих президентах. Он даже не был заторможен, замедлен, когда у власти был тот же Янукович, Азаров, которые пытались восстановить индустриализацию и индустриальный потенциал нашей страны. И когда вы говорите о том, чтобы восстановить хотя бы на 10 лет (то есть к 2010 году), это мы говорим о том, что в 2010 году у нас был рост экономики около 4%, потому что было падение большое в 2008 году (14,5%), в 2009 году, извините, был мировой экономический кризис. В 2010-м началось восстановление и вышло на уровень 4-6-8%. Ну, до этого нам очень далеко.

Я бы другую цифру привел. По итогам 1990 года уровень ВВП был таким, что нынешний, по итогам 2019 года, составляет 65% от того объема. Мы – единственная страна, бывшая союзная республика, которая не вышла на уровень распада СССР. Единственная страна. Все остальные страны преодолели это барьер и пошли вперед. Украина остается по уровню ВВП на уровне 65% 90-го года. Вот это страшно. Это действительно уничтожение всего, что мы имели по итогам распада СРСР и начала пути построения независимого и суверенного государства. Вместо того чтобы поддерживать, развивать эту базу, мы пошли по пути, во-первых, примитивизма и дилетантства в вопросах управления государством.

А сегодня можно сказать о том, что не только обустройство в результате распада, но и государственное управление – что еще более страшно – полностью развалено. У власти – непрофессионалы. И процесс развала госуправления продолжается. И это самое страшное. Если мы не восстановим систему госуправления, мы не восстановим ни влияние на экономические и социальные проблемы в стране, на их разрешение. Кому это выгодно? Это выгодно тем, кого сегодня взяли в клещи внешнего управления, в клещи построения здесь колониально зависимого государства. Им не нужны процессы деинтелектуализации. А зачем готовить высокообразованных, профессионально подготовленных специалистов? С рабами легче. А зачем нужны высокоразвитые индустриальные отрасли, высокотехнологические отрасли, кому они нужны? Нет, вы видите, какие были шаги и какая была болезненная реакция, когда мы закладывали основы промышленного производства за счет отечественных производств? Того же Запада, представителей ЕС? Но это же на сегодня – факт. Более того, а зачем нам нужны эти высокотехнологические предприятия?

Вы вдумайтесь, я вам приведу пример одной отрасли. Оборонка, военно-промышленный комплекс. Украина была второй после России в СССР. У нас на 90-е годы, на конец 90-х, у нас работало в этой отрасли 3 млн рабочих и инженеров. На сегодня – около 100 тысяч. У нас действовало более 3,5 тыс. предприятий. Сегодня – 147. Эта отрасль давала фактически самые серьезные, не считая металлургии и угольной промышленности, поступления валютной выручки. Потому что эта продукция шла на экспорт. Кому это мешало, кто ее уничтожил, почему? Ну, это известно почему. Это же было ВПК на базе бывшего СССР, это были вооружения, которые пользуются спросом и будут пользоваться спросом еще многие десятилетия, но это не отвечает стандартам НАТО. Зачем вам это? Так оставьте нам это, мы будем продавать на экспорт, мы будем зарабатывать на этом деньги, мы будем сохранять рабочие места, будут отчисления налогов. Нет, вам это не надо! Вам это не надо, вы должны действовать в русле нашего управления, в русле нищей страны. Потому что она из бедной при Порошенко превратилась в нищую при Зеленском.

И вот пока мы будем действовать в сфере внешнего управления, к сожалению, эти процессы будут продолжаться. И главная сегодня задача – стратегическая для развития государства, для мира на Донбассе, для увеличения реального роста уровня благосостояния наших людей – это радикальные изменения экономического курса без оглядки на МВФ, на Вашингтон и на многие другие "хотелки" различных международных финансовых корпораций, таких фондов, как Сороса, и т. д. Если мы не пойдем по этому пути противостояния борьбы и игнорирования, ситуация будет в стране ухудшаться и дальше.

По вашему мнению, на каких задачах должен сконцентрироваться парламент в 2021 году? Вообще, каким должен быть парламент, какой должна быть ВРУ и когда, возможно, нам следует ожидать перевыборов внеочередных? Потому что мы видим, что монобольшинство у нас трещит по швам.

Монобольшинство трещит по швам, но у Зеленского есть большая фракция. И абсолютный факт, который не подлежит сомнению, о том, что если завтра или послезавтра будут выборы, то такой фракции у партии "зеленых" никогда не будет. У них не будет даже половины этого. И это останавливает в объективных действиях, которые могли бы быть направлены на досрочный роспуск парламента при наличии конституционных оснований и избрания новой ВРУ. Я не думаю, что власть на это пойдет, хотя объективно уровень доверия сегодня к парламенту очень низкий. Но даже вот по той социологии (я ссылался на Центр соцмониторинга), которая оглашалась неделю или две тому назад, когда ставят вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента: 42% - за, а 46% - против. То есть люди еще не сформировали окончательно вот эту позицию отношения к тому, нужны им перевыборы или не нужны. Но несмотря на все это, вы знаете, что в истории современной политической жизни Украины очередные или внеочередные выборы – это всегда была тема для обсуждения. Выборы прошли и начинали говорить: вот следующие – через год, нет, ну, через два точно, ну точно…

Я не думаю, что на это надо рассчитывать или это надо ставить во главе угла политикам и в первую очередь тем депутатам, которые сегодня представляют законодательную власть. Я уверен в том, что депутаты должны бороться и должны жить и работать в интересах людей. Я уверен, что парламент в следующем году должен реализовывать те задачи, которые в том числе… Я не хочу здесь выделять особо программу и позицию нашей партии. Да, она заслуживает того, чтобы ее реализовывать, потому что это приведет точно к положительным результатам. Но есть предложения других фракций. Мы должны кардинально изменить экономический курс страны. Мы должны реально подумать о людях. Мы должны изменить сегодня ситуацию с малым, средним бизнесом. Мы должны ограничить "хотелки" крупного бизнеса. Мы должны идти по пути деолигархизации. Мы должны покончить с тем злом, которое, к сожалению, занимает сегодня монопольное положение в экономике и тем самым уничтожает средний и малый бизнес. И если эти задачи будут выполняться, если они будут реализовываться, то мы можем выйти на более успешный и значительные результаты в вопросах экономики, потому что это основа, это фундамент.

Без экономики не будет ничего. И самое главное, не будет реального наполнения социальной сферы, чего требуют и чего ждут наши люди.

Продолжая вопрос о судьбе ВР, спрошу об Избирательном кодексе. Следует ли, по вашему мнению, его менять, снова возвращать мажоритарщиков, народных депутатов и следует ли прописывать механизм отзыва народных депутатов? Потому что звучит много обещаний, которые иногда не выполняются.

Конечно же, новый избирательный кодекс, который предусматривал и новые принципы местных выборов, он уже предусматривает и выборы в парламент. Это пропорциональная система по открытым спискам. Я считаю, что он должен оставаться. И это позиция нашей партии – пропорциональная система. Вы абсолютно правильно сказали по поводу отзыва. Мы ведь записали нормы императивного мандата в местные выборы, и через год этим правом могут воспользоваться партии, потому что это борьба с политической коррупцией. Я всегда был сторонником императивного мандата, и когда я разрабатывал Конституционную реформу 2004 года, по которой живет сегодня страна, у меня был полный объем императивного мандата. Это человек, который прошел по спискам партии. Если он не входит во фракцию после принятия присяги, он теряет мандат. Если он выходит из фракции, он теряет мандат. Если партия или тот орган, который включил его в список кандидатов в депутаты, исключает его, он теряет мандат. Что сделали на последнем этапе принятия этой реформы "благодаря" отдельным действиям господ: Ющенко, Мороза, Литвина и многих других? Они переполовинили этот императивный мандат и убрали процедуру и возможность исключения. А это самое главное средство борьбы с политической коррупцией.

Я вам приведу пример. В 2007 году был распущен парламент. Это было сделано незаконно Ющенко. А если бы был императивный мандат в полном объеме, реформа вступила в силу в 2006 году, то тогда бы просто вместо тех, кто был исключен, вошли бы другие, по спискам, и не надо было бы распускать парламент. Потому что предатели подлежат исключению. Предателей надо наказывать. Ведь они прошли благодаря бренду партии, а если быть точным, программе партии, позиции партии, которые отстаивают не только лидеры, а и все члены партии, а потом изменили этим принципам, а за предательство должна быть расплата. Она должна быть жесткой и безукоризненной. Поэтому, конечно же, императивный мандат, как дополнительную норму в избирательный кодекс, в полном объеме надо вводить, но у меня есть серьезные сомнения, что это пройдет. Потому что многие рассчитывают на то, что позиция может и меняться, и вовремя предать это не предать, а предвидеть. Многие руководствуются, к сожалению, в политической жизни и этим принципом. Это недостаток.

Но есть и много других недостатков. Вот сейчас анализируется то, что было указано в бюллетене. Говорят, что за партию голосовали – это понятно, а чтобы копнуть вглубь бюллетеня и еще поставить птичку в отношении того или иного кандидата – до этого понимание не доходило. И это объективно. Бюллетени были архисложные. И до конца разобраться в них нашим людям не удастся еще в течение многих наших будущих избирательных компаний. Это факт. Вот упростить бюллетени – это да. Ввести в полном объеме императивный мандат – это правильно, и мы будем это отстаивать. А все остальное – только исключительно за доверием людей на выборах.

Вы упомянули о тех исторических событиях, о роспуске ВР. Это же тогда появилось в политическом лексиконе слово "тушки"?

Да, совершенно верно. Концепция реформы, а я, как автор этой реформы, говорю, что она же предусматривала баланс на действие властей. И когда убрали такой баланс, как императивный мандат, этим предрекли то, что может быть измена. Но там убрали еще один важный момент, об этом не вспоминают сейчас. Просто Ющенко настоял, а в ВР пошли навстречу, потому что это был баланс так называемого третьего тура выборов. И когда голосовали за эту реформу 8 декабря 2004 года, то пошли навстречу еще и в плане того, что президент оставляет за собой право назначать губернаторов. Вот это же было нарушением формирования исполнительной ветви власти. Кабмин формирует правительство, но формирует его и подает его парламентское большинство. И утверждает. Правительство формирует центральные органы исполнительной власти на местах, назначает глав областных и районных администраций. А Ющенко: "Не, хочу я". И это оставили. А потом говорят: так что это за формула. Большинство в парламенте избрало правительство, президент дал две кандидатуры – министра обороны и министра иностранных дел. Утвердили. Правительство начинает назначать председателей госкомитетов, других ведомств, государственных корпораций и формировать власть на местах.

И тут получатся, что правительство формирует власть и политику исполнительной власти, а губернатора назначает президент. И тот звонит на Банковую и говорит: тут вот эти товарищи хотят то-то и то-то. И он же понимает, что эти товарищи его не увольняют, а тот товарищ, которому он звонит, может его уволить и назначить другого. Так разве это баланс взаимодействия ветвей власти? А что, ученые, специалисты, которые это разрабатывали, этого не понимали? Если забрать формирование исполнительной власти, то президент не должен был выполнять эти функции.

Поэтому форма государственного правления и называлась парламентско-президентская, а не президентско-парламентская, как это было раньше. И здесь надо было выстроить этот баланс взаимодействия, сдерживания необъятных аппетитов одной иди другой ветви власти, а мы этого не сделали. Не сделали потому, что снова включились "хотелки" на каком-то этапе и решили, что стратегически мы проблему решаем, а все остальное доработаем. Так был же и второй этап, по которому мы должны идти: парламентская форма правления, что является наиболее оптимальным и приемлемым для Украины.

И это доказывал не Медведчук, это доказывал Драгоманов, Грушевский, Франко, Черновол, которые считали, что наиболее оптимальная и эффективная форма государственного управления – это парламентская форма управления в стране. И это должен быть следующий этап. Будет или нет, я не знаю. Есть политические силы, которые к этому склоняются, а есть те, которые категорически против – им все равно нужен президент. Зачем? - Пусть будет. Ну, пусть будет. К сожалению, пока так и есть.

Вспоминая события 2020 года, так сказать, под елку, какие вы сделали для себя выводы из протестов ФЛП возле ВР, у здания правительства?

Первый вывод, который мы сделали, я имею в виду нашу партию, нашу фракция в парламенте, - это то, что власть поступила с этими людьми незаконно, необоснованно и необъективно. Да, мы поддержали несколько недель тому назад законопроект о внесении изменений в части отсрочки введения программно-расчетных операций на один год. Это частичная мера для того, чтобы наработать необходимое законодательство и его реализовать. Но после этого голосования мы решили, что давайте мы попытаемся найти оптимальный выход из этой ситуации. Стратегический совет партии рассмотрел этот вопрос, создал рабочую группу, в которую вошли наши депутаты, которые занимаются этой проблематикой. Это Александр Колтунович, Наталья Королевская. Включились многие другие депутаты. Мы вышли на контакт и организовали диалог с представителями физических лиц – предпринимателей, которые организовывают и акции протеста, господином Доротичем и его коллегами.

И вот в результате работы нашей совместной рабочей группы мы нашли оптимальный вариант, оптимальный вариант, подчеркиваю, и для людей, которые стоят и, видимо, будут стоять под парламентом и требуют защиты своих законных прав как физических лиц – предпринимателей, и интересов государства, потому что мы не можем исходить из того, что есть "хотелки", которые нарушают такой сегмент, как наполнение доходной части. Мы должны урегулировать эту ситуацию и в интересах государства, и в интересах развития малого бизнеса и возможностей деятельности физических лиц – предпринимателей.

Мы подготовили такой законопроект, мы его зарегистрировали, мы его зарегистрировали от нашей фракции и считаем, что он должен быть принят. Мы там отказались вообще от внедрения системы РРО, повысив лимиты в деятельности физических лиц – предпринимателей, и считаем, что это оптимальная модель, в которой, во-первых, мы идем навстречу тем людям, которые зарабатывают деньги, во-вторых, платят налоги, в-третьих, эти люди, которые, несмотря на всю “деятельность” нашего государства, не сделавшего ни одного шага по пути рабочих мест, сами создали рабочие места, сами обеспечивают себя работой и еще людей дополнительно и сами существуют в условиях экономического кризиса. Мы пошли по этому пути и считаем, что этот законопроект имеет право не просто на существование, а на принятие, потому что он, во-первых, обезопасит этих людей, он добавит сегмент общей сфере, рабочей сфере рабочих мест Украины, и мы сможем действительно не просто помочь этим людям, а мы этим можем помочь объективно экономике страны, которая находится в этом ужасном состоянии, до которого довела его власть.

Поскольку уже вспомнили про Новый год и праздники, может, расскажете, какие главные вызовы перед Украиной в ближайшие полгода 2021-го? К чему готовиться нам и политикам?

Самым главным вызовом для страны, для Украины в целом есть борьба с коронавирусом. Потому что этот вызов и решение этой проблемы – это жизнь и здоровье наших граждан. Второй вызов – установление мира на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. В-третьих, мы должны остановить процесс развала государственного управления в стране. В-четвертых, мы должны радикально изменить экономический курс. В-пятых, мы должны изменить в разрезе экономический курс, налоговую систему, создать инвестиционный климат для привлечения инвестиций. Без мира, без изменения налоговой системы мы ничего сделать не сможем. И вот если наша страна пойдет по этому пути, если на это будет политическая воля президента, правительства и парламента, объединенная общими усилиями и этим общим знаменателем достижения тех необходимых изменений в системе нашей власти и в системе жизни в стране, мы действительно можем достигнуть результата, который может претендовать на то, что мы начнем наконец строить успешную страну.

Виктор Владимирович, несмотря на то что уже финал нашего разговора и финал этого года, подводим итоги, ставим задачи и, может, где-то мечтаем, хочу задать несколько вопросов.

Первый – о мечтах. Многие украинцы сейчас мечтают о профессиональных политиках, даже "слуги народа" говорят, что уже, знаете, время работать системным политикам. Вот о системности. Говорим с вами уже почти 2 часа и я вижу, что у вас нет никаких шпаргалок, вы очень много цифр за это время назвали. Может, вы поделитесь секретом, как вы все помните, для нас, журналистов и, может, для "слуг народа", которые уже часто путаются в цифрах.

Второй вопрос связан с задачами и мечтами. Я, правда, хочу у вас спросить, о чем вы мечтаете накануне Нового года? И еще, вот когда мы с вами общались в июле, перед местными выборами, вы тогда сказали, прогнозируя результат "Оппозиционной платформы - За жизнь", что вы, "Оппозиционная платформа – За жизнь", и власть двигаетесь навстречу друг другу. Вы тогда имели в виду, что "слуги народа" теряют рейтинг, а ОПЗЖ набирает. Ваш прогноз сбылся. Какие задачи теперь вы ставите перед собой и перед политической силой? В цифрах, возможно.

И представим, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" набрала большинство в парламенте. Какие 10 законопроектов вы бы хотели прежде всего рассмотреть и направить на рассмотрение ВРУ?

Во-первых, начнем с третьего вопроса. Курс. Я сказал, что наш курс – рост рейтинга и доверия к нашей партии и падение доверия к "слугам народа" – этот курс идет на сближение. Я точно уверен, что наша партия курс менять не будет. Мы будем идти дальше, вперед. Куда будет идти партия "Слуга народа", я не знаю, но то, что мы однозначно будем двигаться вперед, преодолевая доверие ко всем другим партиям, это однозначно. У нас есть четкая программа. У нас есть не только видение, но и огромный профессиональный практический опыт построения успешной страны. Мы его будем реализовывать.

В отношении вашего первого вопроса, который касается того, что бы я пожелал "слугам народа", у профессиональному подходу в том числе и к политике. Понимаете, Диана, во всем должен быть профессиональный подход. Люди, которые занимаются каким-то делом, должны знать предмет. Помните такое крылатое высказывание – изучай матчасть. Ее надо постоянно изучать для того, чтобы совершенствоваться, для того чтобы постигать новые высоты, новый уровень, и только тогда ты будешь полезен тем людям, на доверие которых ты рассчитываешь. А вот пожелания "слугам" и другим… Ну, может, это будет в какой-то мере консервативным, но я все-таки почему-то помню когда-то крылатые слова, когда я учился в школе, в университете, слова, которые принадлежат Владимиру Ильичу Ленину: "Учиться, учиться и еще раз – учиться". По-разному можно относиться к автору, но слова верные, объективные, справедливые и получившие свое подтверждение в реальности для многих поколений – когда-то советских людей, а сегодня – граждан Украины.

И третий вопрос, ответ на ваш второй вопрос. Он касается мечты, встречи Нового года. Вы понимаете, я никогда не был мечтателем. Наверное, это один из моих недостатков. Я никогда не мечтал в том плане, в котором это принято считать. Наверное, я чего-то хотел, да, я чего-то добивался, да, я к чему-то стремился и продолжаю стремиться, но говорить, что это мечты, для меня все-таки это какое-то выражение из области высокопарных. Я очень хочу, чтобы жизнь в стране изменилась, потому что в этой стране живу я, живет моя семья, и когда вы говорите про Новый год, это семейный праздник. Я его буду праздновать с семьей, с детьми, с женой, с друзьями, близкими, родными. И я считаю… Мы же всегда загадываем желания, когда поднимаем тост, и вы знаете, и здесь у меня есть подспорье реалиста. Знаете, что я себе желаю про себя, исключительно про себя в этом тосте? Начинаю с того, что желаю того, чтобы в следующем году не было хуже, чем в предыдущем, а вот последующие там 80% тоста (как внутренних, так и публично высказанных пожеланий), конечно же, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Хотите, пусть это будет мечтой, хотите, это будет реальное и объективное пожелание того, что должно произойти, и для чего я, в принципе, работаю и пытаюсь что-то сделать. Может это быть и таким образом.

Спасибо за содержательный разговор. Веселых праздников!