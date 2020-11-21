Марина Бурмака: В мире проживает 500 миллионов женщин, которые не умеют написать даже свое имя

Марина Бурмака Фото из открытых источников

“Это не женское дело” или же еще хуже – “место женщины на кухне” – эти фразы до сих пор часто слышат женщины, которые берутся за бизнес или идут в политику. Но они идут и строят карьеру, и из года в год таких женщин становится больше. О том, с какими трудностями сталкиваются женщины на своем пути к успеху, как преодолевать стереотипы, которые существуют в обществе, и каким образом достичь гендерного равенства говорим с президенткою Украинского Центра общественного развития, амбасадоркою WED ООН в Украине из женского предпринимательства Мариной Бурмакой.

- Вы являетесь участницей ежегодного WORLD WOMAN GLOBAL BUSINESS FORUM-2020, который состоялся на прошлой неделе. Чем это событие привлекает внимание женщин со всего мира?

- Форум - это прежде всего полезные новые знания, интересные знакомства с успешными женщинами со всех континентов, это возможность услышать их опыт. А еще он помогает найти ответы на важные вопросы для современной женщины.

Условия жизни все больше побуждают нас объединяться и консолидированно искать решение общих глобальных проблем. Это и" стареющая планета " - количество населения старшего возраста постоянно растет и нуждается в опеке и соцвыплатах. Это и увеличение количества женщин, живущих за чертой бедности. Это и цифровая неграмотность и трудности, возникающие во время тотального перехода на цифровую экономику.

Мои выступления на WORLD WOMAN GLOBAL BUSINESS FORUM в Стамбуле и в Одессе касались трансформаций личности женщины-лидера в сегодняшнем времени и инноваций, которые меняют нас.

Ведь частью нашей жизни становится интенсивное развитие квантовых и нанотехнологий, искусственного интеллекта, робототехники, персональной медицины, основанной на воздействии на персональную ДНК человека, умных девайсов для повседневной жизни и активностей в социуме. Быть лидером-значит, в том числе, знать о новейших наработках и оперативно их осваивать.

В этом году коронавирус внес свои коррективы в привычный ритм жизни. Поэтому выступления спикеров так или иначе касались жизни в условиях пандемии. Об этом говорили участники из стран и с разных континентов - из Великобритании и США, Украины и Казахстана, Литвы и Греции, Таджикистана и Индии, Хорватии и Танзании, Южной Африки и Мексики. Всех беспокоит как противостоять вызовам, продиктованным болезнью, от которых сегодня страдает мир. Конечно речь шла также о том, как достичь гендерного равенства в обществе, как деловым женщинам сохранить и развивать свое дело во время кризиса. Говорили и о новых возможностях, скажем, каким будет развитие женских брендов.

Марина Бурмака Facebook / Maryna Burmaka

- Одна из частей мероприятия посвящена женскому предпринимательству. Как вы считаете, насколько легко сегодня женщинам воплощать свои предпринимательские мечты?

- Да, этот форум проводится под патронатом Women's Entrepreneurship Day ООН. 19 ноября - это Всемирный день женского предпринимательства. Это по сути крупнейшее в мире массовое движение, миссия которого-поддержка и расширение прав и возможностей женщин. WED ООН, амбасадоркою которого я имею честь быть в Украине, пытается вдохновить и поощрить четыре миллиарда женщин во всем мире осуществлять свои предпринимательские мечты.

В Украине мы говорим о сложных условиях доступа к кредитным ресурсам, гендерных стереотипах и коррупции в государственной разрешительной системе. С этим всем сталкиваются женщины на пути развития своего дела.

Но, несмотря на трудности, мы видим в последние годы яркие примеры, когда женщины и в 50 лет оставляют надоевшую скучную работу, начинают свое дело и успешно его развивают.

" Я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас", - призналась мне одна женщина из Одессы, которая всю жизнь работала бухгалтером. А потом научилась изготавливать 3D-торты в виде кораблей, автомобилей, сказочных дворцов. Она открыла свой минибизнес и говорит о своем деле с таким энтузиазмом, что просто невозможно не восхищаться ею и ее деятельностью.

При этом важно помнить, что во многих странах женщины сталкиваются с препятствиями, которые мы здесь, в Украине, даже не представляем. Это бедность, голод, отсутствие образования, постоянное насилие, торговля людьми.

У нас женщины имеют немалый выбор образовательных тренингов, семинаров, курсов и могут постоянно повышать свою квалификацию. При этом для некоторых просто психологически сложно изменить устаревшую специализацию, как то почтальон или телефонистка. А в это время в мире проживает 500 миллионов женщин, которые не умеют написать даже свое имя.

Этот год нас окончательно убедил, что мир перешел из единоличных "Я", у которых "моя хата с краю", в плоскость коллективного "Мы". И если примеры успешного бизнеса обогащают нас позитивным опытом, то проблемы других женщин также должны стать частью нашей общей заботы.

- Как вы думаете, где у женщин сегодня больше возможностей реализовать себя в предпринимательстве или политике?

- Карьера в обеих сферах делает нас сильнее. Это побуждает динамично развиваться, открывать свои таланты, которые, возможно, не проявились бы при других условиях.

Женщине, например, нужно приложить немало усилий, чтобы занять достойное место в политике, много работать над собой, над ростом своей личности, приобретать множество знаний и навыков. Ведь ей нужно доказать свою значимость коллегам по партии, которая выдвигает его на выборную должность, и убедить самих избирателей, что она лучше других решит их проблемы.

Но количество выборных или государственных должностей ограничено. К тому же, чиновники в своей деятельности руководствуются исключительно тем, что прописано в их регламентах или нормативных документах, и не спешат реализовывать на практике даже правительственные постановления.

А в предпринимательстве совсем иначе. Если сегодня получилась новинка-ее надо сразу же освоить и реализовать. Потому что завтра она уже устареет и выйдет еще 5 новых, которые освоят твои конкуренты. А ты останешься в лузерах.

Ну и конечно, больше свободы, чтобы масштабировать свою деятельность, проявлять свои таланты, быть креативной, постоянно выходить за пределы комфорта. Вместе с тем, современные цифровые технологии нам открывают возможности распространять свою деятельность на весь мир и зарабатывать суммы с шестью и более нулями. В 2018-м, 19-м годах в мире ежегодно увеличивалось количество долларовых миллионеров на 1 миллион человек. А количество позиций президентов или премьер-министров остается неизменным.

Поэтому успех в предпринимательстве в значительной степени зависит от личности самой женщины - насколько динамично она развивается, осваивает новые достижения, способен выходить за пределы комфорта и быть одной ногой даже не в завтра, а в послезавтра.

Марина Бурмака Facebook / Maryna Burmaka

- Вы активно занимаетесь темой женщин в политике в рамках партии "предложение", в которую входите, скажите почему выбрали именно эту политсилу?

- Во-первых, я уже хорошо научилась отсеивать зерна от плевел. Переубедить меня могут не красивые слова, а лишь конкретные дела.

"Предложение" основали мэры городов, деятельность которых получила высокое доверие и коллег, и жителей. Они на практике доказали, что умеют решать проблемы своих городов.

Во-вторых, в этой политической силе - профессионалы с ценностями и принципами, которые я разделяю и глубоко уважаю. Они не прислуживают олигархам, работают не для личного обогащения, а ради общественного блага.

Это люди с близкими мне понятиями чести и благородства, с прогрессивной и проукраинской позицией!

В-третьих, именно здесь я встретила полное понимание как можно поддержать женщин на уровне власти. Речь идет о расширении сети социальной инфраструктуры, которая улучшит возможности для самореализации. Например, надо создать центры помощи женщинам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Надо на практике внедрить систему достойной оплаты труда по уходу за немощными родственниками.

То есть позиция партии соответствует моей основной деятельности, ведь я помогаю женщинам расширять свои возможности, достигать еще больших успехов в бизнесе или в политике.

Как говорил классик: "Не потоком шумных и шумных фраз, а тихой неутомимым трудом любите Украину...".

- Как вы считаете, насколько сегодня гендерные квоты позволяют женщинам действительно быть должным образом представленными в политике?

- Квота – это большое достижение прогрессивной части общества. Она добивается справедливости и равных условий для всех. И сейчас на наших глазах происходит удивительная общественная трансформация. Это без сомнения станет еще темой различных научных исследований.

Гендерная квота в 40% присутствия женщин в партиях открыла путь к активной политике многим гражданкам. Их внутренняя сила изменений однозначно повлияет на состояние общественной среды.

В Украине проживает 54% женщин и 46% мужчин. До последних местных выборов в органах власти интересы женщин были представлены в среднем лишь 18-ю процентами, в то время как представительство мужчин достигало 82%.

С квотами есть целый ряд злоупотреблений и махинаций. Об этом стоит поговорить отдельно. Но они работают и постепенно устраняют этот дисбаланс.

Стоит помнить: если женщин не будет у власти, то не будут рассматриваться - и тем более решаться важные вопросы защиты материнства и детства, равной оплаты труда за одинаковую работу, социальной защиты уязвимых групп людей, противодействия торговле людьми и семейному насилию. Поэтому, поддерживая женщин во власти, мы делаем свой важный вклад в решение сложных проблем общества.

- Скажите, какие сегодня основные преграды для развития женщины?

- Недавно на эту тему проводилось интересное исследование NDI (National Democratic Institute) в Украине.

На первом месте женщины называют семейные обязанности и загруженность домашними делами. На втором-неуверенность в собственных силах и возможностях. Далее идет нечестная политическая конкуренция, недостаток обучения или соответствующих навыков, низкий уровень материального обеспечения, нехватка доступа к материальным ресурсам. В этот же перечень препятствий входят гендерные стереотипы и негативное общественное восприятие женщин-политиков.

- Как можно бороться со стереотипами о роли женщины в обществе, назовите несколько конкретных шагов, которые нужно воплощать?

- Во-первых, больше говорить на эту тему, выносить на публичное обсуждение различные ситуации. Кстати, хотелось бы поблагодарить и вас в том числе, что поднимаете такие темы. Замалчивание "консервирует" стереотипы и продлевает их жизнь. Например, я несколько лет назад баллотировалась на выборах. И хотя я до того работала в правительстве и парламенте, 10 лет занималась Киевской тематикой, была председателем Общественного совета при КГГА, хорошо знала, как решить проблемы округа, имела 3 образования, 2 научных степени, создала 8 всеукраинских общественных организаций с количеством участников по несколько тысяч, но все равно избиратели чаще всего спрашивали, замужем ли я. Вроде бы именно семейный статус определяет мои профессиональные знания и возможности.

Во-вторых, надо поддерживать женщин, организовывать обучение для них, а особенно поддерживать тех, кто решился баллотироваться на выборах. Доверять им и выстраивать конструктивное сотрудничество.

В-третьих, самим женщинам стоит больше рассказывать о своих достижениях, трудностях, которые помешают успеху, делиться своим опытом и знаниями.

Все поколения-и молодежь, и пожилые люди - нуждаются в хороших примерах успешных женщин, которые, несмотря на все препятствия, все же достигают своих целей.

Вспомните, это как когда вы смотрите какой-то фильм, болеете за главного героя, и в финале он наконец побеждает. Так же и здесь, когда вы видите чужой путь к успеху, это чувство победы также рождается и в вашем сердце. Вы начинаете чувствовать в себе силу и энтузиазм преодолеть какое-то свое собственное препятствие. Правда ведь? Я думаю, что победа каждой женщины в преодолении стереотипов – это наш общий триумф всего женщин.

- Госпожа Марина, что бы вы могли посоветовать женщинам, которые хотят себя реализовать вне пределов семьи, с чего им начинать?

- Женщина преуспевает, и при этом не ломает себя, в том деле, которое она действительно любит и которое раскрывает ее природные способности. Триста лет назад наш гениальный земляк Григорий Сковорода писал о "сродну труд". У каждого человека есть природные способности и таланты к какому-то определенному труду, заложенные ему при рождении. И задача человека-найти это дело. "Оседлать свою волну", как говорят сейчас.

Поэтому, по моему мнению, женщине важно прислушаться к себе, подумать: "чем бы я занималась, если бы у меня было вдоволь денег и не нужно было бы работать ради заработка?". И найти вот этот свой "сродный труд", который будет давать и силы, и энергию, и хороших единомышленников рядом, чтобы преодолеть все трудности. Потому что если вы родились женщиной, то в вашей жизни они точно будут.