Звонить только при смерти: Новые правила Кабмина для скорой помощи

Минздрав разработал алгоритм работы "скорой" по принципу экстерриториальности Фото из открытых источников

Кабмин изменил порядок обращения в скорую помощь. При каких условиях и за сколько времени к больным будет приезжать скорая?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Министр здравоохранения Максим Степанов выносит на рассмотрение Кабинета Министров вопрос об изменении норматива прибытия скорой медицинской помощи. На сегодня этот норматив определен постановлением КМУ №1119 от 21 ноября 2012 года. В пояснительной записке господин Степанов отмечает, что действующий норматив "не позволяет осуществлять эффективную категоризацию обращений, а также не учитывает приоритезацию обращений в зависимости от состояния пациента".

Министр предлагает разделять обращения по номерам 103 и 112 на 4 категории:

критические;

экстренные;

неэкстренные;

непрофильные.

Согласно содержанию проекта постановления, в обязательном порядке скорая будет приезжать только в критических и экстренных случаях.

Также диспетчер может отправить бригаду, которая не выполняет критические и экстренные вызовы, к неэкстренному больному, если другие возможности получить медицинскую помощь недоступны.

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К категории критических относятся состояния, которые непосредственно угрожают жизни и сопровождаются отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, сильными кровотечениями и обусловленные всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар током, молнией, и тому подобное), интоксикацией и отравлением или острыми и хроническими заболеваниями. В таких случаях скорая должна будет приехать в течение 10 минут. Хотя также предусмотрено, что при определенных условиях (плохая погода, пробки и т. д) скорая может опоздать. Опоздание допускается не более чем в 25% вызовов.

Экстренными вызовы будут считать, если состояние пациента несет угрозу жизни и здоровью, может привести к резкому ухудшению состояния в случае несвоевременного оказания помощи. Такие состояния должны сопровождаться нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, расстройствами дыхания, другими экстренными признакам или быть обусловленными теми же факторами, что и в критических случаях. На экстренные вызовы скорая должна приезжать в течение 20 минут, но также может опоздать не более чем в 15% вызовов.

К неэкстренным относятся обращения относительно больного, состояние которого не является неотложным и отсрочки оказания помощи которому не окажет негативного влияния на его здоровье. Непрофильные обращения – это такие, когда больной не нуждается в оказании медицинской помощи в рамках квалификационных требований работников скорой. По неэкстренным и непрофильным обращениям диспетчер будет рекомендовать связаться с врачом первичного звена или самостоятельно передать информацию о вызове в соответствующее медицинское учреждение. При определенных условиях диспетчер также обязан предоставить медицинскую консультацию относительно причины обращения.

Из текста перечня оснований для приезда скорой исчезает ряд состояний. Так, не упоминаются в соответствующем приложении судороги, острые психические расстройства и даже нарушение нормального течения беременности. Эти состояния вполне могут "скрываться" под "другими жалобами и признаками, которые определены как экстренные в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб". Впрочем, в тексте остается открытым вопрос, кто и каким образом будет утверждать этот перечень, а также почему этот перечень не изложен в этом постановлении.