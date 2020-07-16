ЗРК С-500: Новая эпоха господства России на рынке вооружений

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" Алексей Мальгавко/РИА Новости

Производство ракет и другого авиационного вооружения сопровождается разработкой систем ПВО. До недавнего времени лидировали три такие системы. Лучшими считались российские С-400, за которыми следовали американские Patriot и THAAD. Так было, пока Россия не создала зенитный ракетный комплекс С-500.

Об этом пишет Sasapost.

Перед армией всегда стояла серьезная дилемма. Кто должен защищать родину, пока она воюет за границей? Изначально решение заключалось в разделении вооруженных сил на две части: пока одна отправлялась на войну с внешним врагом, вторая оставалась на своей территории. Такая схема считалась достаточно эффективной в период, когда армии вели одну войну против одного врага. Однако в настоящее время военные конфликты стали намного сложнее: методы ведения войны не прекращали развиваться, пока не наступила эпоха комплексов С-500.

Появление истребителей и ракет перевернуло закрепившийся баланс сил, так как эти цели сложно отслеживать и поражать: запуск ракет может быть осуществлен откуда угодно, и больше нет необходимости перемещать большие контингенты войск.

Производство ракет и другого авиационного вооружения сопровождалось разработкой оборонительных систем, способных сдерживать воздушные атаки. Сегодня лидируют три такие системы. Лучшими считаются российские зенитные ракетные комплексы С-400, за которыми следуют американские системы Patriot и THAAD. Однако совершенствование вооружения продолжается, и Россия смогла всех удивить, когда представила улучшенную версию С-400 — зенитный ракетный комплекс С-500, по характеристикам превзошедший все существующие оборонительные системы в мире.

С момента первого упоминания о ЗРК С-500 вокруг системы сохраняется атмосфера секретности. Российской стороне потребовалось три года, чтобы завершить работу над этим проектом. Начать производство зенитных ракетных систем планировалось в 2014 году, а передать их российским вооруженным силам — в 2021 году.

"Прометей": оружие царя для мирового господства

Зенитный ракетный комплекс под названием "Прометей" (С-500) появился с опозданием, так как прежде российское государство должно было построить два завода для производства нужных деталей. Можно понять ликование оборонного концерна "Алмаз-Антей": система С-500 способна поражать не только ракеты средней дальности, но и ракеты в ближнем космосе.

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Поэтому удивительно, что комплекс получил старое название "С-500", отвергнутое советскими властями в 1968 году. Когда-то это было мечтой советского государства — создать комплексную систему, специализирующуюся на борьбе с вражеской авиацией. Тем не менее Советский Союз отказалось от этой идеи, поскольку разработчики проекта говорили только о военных столкновениях и способности сбивать самолеты, в то время как власти требовали создать комплекс, способный также сбивать баллистические ракеты малой дальности. После того, как проект был отклонен, россияне начали работать над созданием зенитной ракетной системы С-300.

Теперь, спустя более 50 лет, появится новая оборонительная система с передовыми характеристиками, но старым названием. Как предполагается, она будет задействована в паре с комплексами С-400: вместе они заменят свою младшую сестру С-300, которая будет навсегда снята с производства. Новый зенитный ракетный комплекс будет развернут вокруг российской столицы, что демонстрирует твердую уверенность россиян в эффективности своего нового вооружения.

Эта уверенность проистекает из череды военных испытаний, в ходе которых система доказала свою эффективность. В мае 2018 года Россия провела самое длинное в истории испытание ракеты "земля-воздух", в ходе которого "Прометею" удалось поразить цель на расстоянии 482 км, что на 78 км больше предыдущего рекордного показателя.

4 июня 2019 года Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором система ракет-перехватчиков поражает ракету класса "земля-воздух" большой дальности. В видео не было упомянуто название тестируемой системы, но согласно широко распространенному мнению, это была зенитная ракетная система С-500.

"До бесконечности и больше": все в пределах ее досягаемости

Новая система может сбивать любой самолет или ракету, даже если их скорость превышает скорость звука. Она способна обнаруживать и сбивать 10 баллистических ракет одновременно, даже если они летят со скоростью от 18 до 25 тысяч километров в час. Он также может поражать цели на высоте 200 километров. Другие ракетные системы вынуждены ждать, пока цель окажется на гораздо меньшей высоте. Все эти характеристики поддерживаются радиолокационными устройствами и системой наблюдения с радиусом 3 тысячи километров

Разумеется, невозможно понять, действительно ли вышеупомянутые показатели являются такими выдающимися, не сравнив их с характеристиками других подобных зенитных ракетных комплексов. Следует заметить, что все эти возможности позволяют С-500 отслеживать и поражать спутники в космическом пространстве. Кроме того, система способна противостоять любому оружию, запущенному с беспилотника, летящего на большой высоте.

Этот потенциал мог бы оказаться бесполезным, если бы комплексы были развернуты в одном месте, поскольку это значило бы, что радиус их действия и другие возможности будут известны противникам, и тогда последние смогут маневрировать или запускать ракеты с точек, выходящих за пределы радиуса действия системы. Поэтому большим сюрпризом стало то, что этот огромный комплекс оказался абсолютно мобилен и его можно быстро развернуть всего за нескольких минут, чтобы поразить любую цель, обнаруженную устройствами раннего предупреждения.

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Согласно источникам в Минобороны России, большая часть этих характеристик была испытана на местах в суровых условиях в Сирии. Выбор сирийской арены для испытаний был обусловлен тем, что там всегда много пыли, способной помешать работе устройств реагирования. Кроме того, по их словам, сирийская территория часто подвергается внезапным нападениям, и поэтому крайне важно, чтобы система радаров продолжала работать в течение всего дня.

Странно, но эти источники не упомянули гораздо более значимый фактор при выборе Сирии как поля для испытания российского оружия. Дело вовсе не в пыльной местности, а в присутствии на этой территории множества воюющих сторон. В сирийском воздушном пространстве большое количество беспилотных летательных аппаратов, которыми управляют сирийские, израильские, американские, турецкие и иранские воздушные силы, а также беспилотники, принадлежащие вооруженным экстремистским группировкам. Этот фактор позволяет испытать эффективность системы против нескольких целей одновременно, некоторые из которых являются вражескими, а другие принадлежат союзникам, что ставит перед зенитным ракетным комплексом гораздо более сложные задачи.

Может сбить F-35 за 4 секунды

Какой бы ни была истинная причина испытаний российского вооружения в Сирии, результат один — они прошли успешно. Этот успех закономерен, поскольку зенитный ракетный комплекс не просто полагается на радиолокационные устройства: в отличие от всех остальных систем противовоздушной обороны, он снабжается радиолокационной информацией, которую может передать любая третья сторона в любом регионе мира. С-500 может распознать угрозу, даже находясь вне зоны действия своих радиолокационных устройств.

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Эта особенность новой системы заставляет нас поверить, что С-500 может сбить истребитель-невидимку F-35 — гордость американской военной промышленности. Россия заявляла то же самое о своих предыдущих системах, но потерпела неудачу, так как ее радиолокационное оборудование не было способно обнаружить самолеты-невидимки. Учитывая оснащение нового комплекса рядом дополнительных радиолокационных устройств, эту возможность можно принять во внимание, хотя подобная задача остается сложной и опасной.

Другое преимущество новой российской системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, что означает большую свободу передвижения, а более широкий диапазон применения в качестве оружия сдерживания в море говорит о том, что С-500 может уничтожить самые мощные американские эсминцы. Эти колоссальные возможности можно испытать всего за четыре секунды. Другими словами, система способна обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды. Это чрезвычайно высокая скорость реагирования, по сравнению с системой С-400. Последняя уничтожает цель за 10 секунд.

Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать. Если одна система будет развернута в Калининграде, это будет значить, что в пределах досягаемости российского оружия окажутся многие страны НАТО, как и большинство прибалтийских государств. Если же разместить ее в Крыму, который в настоящее время считается частью российской территории, под угрозой окажутся любые вооруженные силы в Черном море.

Разногласия не мешают оружейным сделкам

В дополнение к ужасу, который новая система вселяет в другие страны, она принесет российской стороне большое количество денег союзников. В последние месяцы продажи С-400 увеличились за счет умножения баллистических угроз в различных странах мира. Соображения безопасности делают комплекс С-500 более привлекательным, по сравнению со всеми остальными системами ПВО.

Под влиянием российского правительства и его союзников продажи новой системы могут негативно повлиять на продажи других оборонительных комплексов, особенно американских, которые демонстрируют слабость и неспособны противостоять гигантским российским зенитным ракетным комплексам. Последние хорошо зарекомендовали себя на рынке вооружений и доказали покупателям, таким как Индия и Турция, что являются абсолютно надежными системами и заслуживают всех уплаченных за них денег, в отличие от Patriot и THAAD, испытания которых вызывают серьезные сомнения.

Одна российская система может стоить 500 миллионов долларов, в то время как ракеты Patriot стоят миллиард долларов, а стоимость THAAD может достигать 3 миллиардов долларов. Как ожидается, цена новой российской системы будет близка к цене предыдущей версии, несмотря на огромную разницу в возможностях между ними. Ее покупка станет идеальным выбором для многих союзников России, и, что самое главное, это будет привлекательная альтернатива для ее врагов и союзников США и Израиля. Так что, возможно, страны, купившие американские ракеты Patriot, могут обратиться за вооружением к русскому медведю. Откажутся они от американских систем или нет, в этом случае не имеет значения.

Скорее всего, отказа от американской системы Patriot не произойдет, и дело не в ее эффективности, а дружеских отношениях и взаимопонимании со сверхдержавой, коими являются Соединенные Штаты. Наиболее вероятный сценарий действий для американских союзников — это тайное рукопожатие с российской стороной, будучи в объятиях Вашингтона, ведь слишком трудно устоять перед соблазном приобрести новый зенитный ракетный комплекс.

Перевод: ИноСМИ