Жилье для переселенцев: Как приобрести квартиру или дом на льготных условиях

Разрушенный дом в Донецкой области, 2015 год Getty Images / AFP

Прошло шесть с половиной лет с начала конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, но большинство внутренне перемещенных лиц до сих пор не имеют жилья. Несмотря на попытки власти решить проблему, она остается масштабной.

Об этом пишет Deutsche Welle.

С начала военных действий на востоке Украины и аннексии Крыма свои дома там покинули более полутора миллионов человек. Это – примерно три процента от всего населения Украины на тот момент. Большинство из них надеялись, что выехали из родных городов и сел временно.

Но оказалось, что нет ничего более постоянного, чем временное. Сегодня в Украине официально зарегистрировано 1 миллион 458 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые проживают в других населенных пунктах или регионах страны. Больше всего ВПЛ ныне в Донецкой и Луганской областях, в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Лишь десять процентов из них смогли за это время решить свои жилищные проблемы самостоятельно. При этом 70 процентов ВПЛ до сих пор нуждаются в жилье, сообщила во вторник, 24 ноября, в своем специальном докладе "Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье" уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Временное стало постоянным

Согласно данным офиса украинского омбудсмена, большинство из этих людей сейчас живет в арендованном жилье и рискует быть выселенными в любой момент. "Недостаточные объемы ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание побуждают их возвращаться на оккупированные территории, где им потенциально может угрожать опасность. Около 65 процентов лиц, вернувшихся проживать на временно оккупированные территории, являются лицами в возрасте от 60 лет и старше", - сообщила Денисова.

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Она объясняет это тем, что украинское правительство за все это время так и не смогло разработать долгосрочный план для решения жилищных проблем ВПЛ. Людмила Денисова в качестве примера приводит то, что до сих пор около семи тысяч человек проживают в модульных городках, которые были временно обустроены для приема внутренне перемещенных лиц еще в 2014-2015 годах во время горячей фазы конфликта на Донбассе. "Санатории, школы, детсады - это все было местом временного проживания для наших людей, которые бежали с востока, где велись боевые действия. Но до сих пор в этих мобильных домах живут наши люди. Срок использования этих домов не более трех лет, но они стали для них постоянным жильем", - отмечает уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Правительство делает все возможное?

Зато в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции), которое занимается проблемами ВПЛ, уверяют, что делают для внутренне перемещенных лиц все возможное. Сегодня действует несколько государственных программ, в частности программы льготного кредитования участников АТО и ВПЛ и "Доступное жилье", которые позволяют обеспечивать ВПЛ временным жильем помогают приобрести квартиру или дом в кредит на льготных условиях.

Кроме этого, в бюджете на 2020 год было заложено 20 миллионов гривен, которые распределяются в виде субвенции при условии софинансирования местными советами для закупки жилья для внутренне перемещенных лиц. Кроме этого в министерстве отмечают, что до тысячи семей внутренне перемещенных лиц могут получить жилье в следующем году благодаря поддержке Германии. "Заканчивается также подписание нашего соглашения с немецким государственным банком развития KfW, которое позволит со следующего года обеспечить ВПЛ возможностью получить льготное кредитование под три процента. Всего мы получим 25 миллионов евро. Это – существенный шаг для восстановления доступности жилья для ВПЛ", – отмечает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук. Она также добавила, что более 270 квартир для переселенцев приобретены за последние три года для восьми сотен ВПЛ. Зато в 2020-2021 годах правительство намерено приобрести еще 410 объектов жилья. В частности, в бюджете на 2021 год правительство запланировало 125 миллионов гривен на жилье ВПЛ за счет субвенций.

Также Минреинтеграции разработало порядок получения денежной компенсации за разрушенное жилье на Донбассе. Первые владельцы разрушенного жилья уже их получат и смогут за эти деньги купить себе новое жилье. Правительство хочет выплатить эту компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за три-четыре года.

Нехватка системности

Несмотря на все эти шаги власти, представители пяти общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав пострадавших от конфликта лиц, обратились в комитет ВРУ по вопросам бюджета и главе правительства с вопросом о финансировании жилищных программ для внутренне перемещенных лиц в 2021 году. Ведь в проекте бюджета на следующий год, который депутаты проголосовали в первом чтении, финансирование программы "Доступное жилье" и программы льготного кредитования участников АТО и ВПЛ вообще не предполагается, хотя чиновники отчитываются, что эти программы важны для людей.

"Внутренне перемещенные лица заинтересованы принять участие в указанных программах. Только в очереди на участие в программе "Доступное жилье" находятся 16 тысяч граждан. Мы просим учесть необходимость финансирования этих жилищных программ", - говорится в обращении общественных организаций. Глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец уверяет, что комитет вместе с омбудсменом добивается выделения необходимых ресурсов в государственном бюджете на 2021 год для финансирования программ обеспечения жильем ВПЛ.

Правозащитники отмечают, что именно такая неопределенность стратегии решения жилищных вопросов ВПЛ может дорого стоить Украине, ведь из-за неурегулированности жилищных прав внутренне-перемещенные лица ищут защиты в национальных судах и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Нет какой-то четкой стратегии: один год есть финансирование на закупку жилья для ВПЛ, в другой нет. О каких долговременных решениях мы можем говорить, если государство все время меняет свой подход к этой проблеме? Жилищные права нуждаются в системности. Ее нет, поэтому у нас много исков на этот счет в судебных инстанциях", - отмечает программный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с 2014 года в ЕСПЧ находилось более 3,5 тысячи дел по защите прав лиц, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, из них около 80 процентов обращений касались компенсации за утраченное жилье.

Лилия Ржеутская