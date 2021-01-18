Женщины меньше страдают от коронавируса, и вот почему

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

Согласно статистике, мужчины с большей долей вероятности, заболев коронавирусом, будут иметь дело с осложнениями болезни, в отличие от женщин. Почему? Биология знает ответ и на это.

Об этом пишет Александр Коляда на своей странице в Facebook.

Во-первых, надо сказать, что дело не только в коронавирусе, и не только в человеческих женщинах. От всех остальных простудных заболеваний осложнений у мужчин также больше, так что дело не в гендерной избирательности "короны". Да и в целом в природе у абсолютного большинства млекопитающих, самцы болеют больше и живут соответственно меньше. Так что вопрос общебиологический и не человеческий.

Во-вторых, причин может быть три. Самая глубинная причина - это генетические отличия. Как пишет учебник биологии, у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин одна Х и одна Y. На Х-хромосоме довольно много генов в сравнении с Y, и, чтобы женщины так очевидно не превосходили мужчин, одна из Х-хромосом выключается и в клетках не работает. Это называется компенсацией дозы, и она уравнивает мужчин и женщин во многих биологических проявлениях. Такое выключение происходит не для всей Х-хромосомы, и некоторые ее части его избегают. И вот оказалось, что белок ACE2, который служит вратами для коронавируса в наших клетках, как раз находится на таком участке Х-хромосомы, который частично избегает выключения для уравнивания полов. То есть у мужчин есть одна копия гена, с белком которого связывается вирус, а у женщин их две. Когда вирус связывается с этим белком, он не только проникает в клетку, а еще и выводит из строя тонкую клеточную машинерию и тем самым вносит дисбаланс во многие системы организма. Это чревато осложнениями при инфекции. Так как у женщин копий гена две, и они могут отличаться между собой, вирусу сложнее поломать все эти белки на клетках, и часть из них продолжает работать на благо всего организма. Женщины не реже заражаются "короной". Но чуть реже страдают от осложнений.

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Вторая причина половых отличий – это гормоны. Тестостерон, которым так гордятся мужчины, – давно известный подавитель иммунитета. Зачем так сделано – отдельный интересный вопрос. Конечно, это не основная его роль, и медицинское его влияние очень сложное. Но у биологов есть эволюционное объяснение его связи с иммунитетом. Теория гандикапа говорит о том, что самки в природе выбирают самцов по самым "тестостероновым" признакам: низкий голос, рискованное поведение, широкие скулы, красивые мышцы. Ну или что там принято считать мужественным у вашего вида. И чтобы человечество (и все другие -чества) не потонули в пучине легкомысленных и поверхностных выборов самок, природа прикрутила тестостерону еще и функцию небольшого подавления иммунитета. Это позволяет отсеивать по-мужски красивых, но слабых. Если видишь павлина с большим хвостом и он еще и дожил до половозрелости и не умер от инфекций и паразитов, - значит, у него и мужские гормоны в норме, и с иммунитетом сложилось. Его потомство будет и жизнеспособным, и сексуально популярным. Кстати, в одном исследовании заметили, что лысые мужчины (еще один признак повышенного тестостерона) чаще попадают в больницу при ковиде. Эстроген же наоборот, по всей видимости, способствует защите от инфекционных болезней.

Третья причина - это уже поведение. Во всех странах мира, вне зависимости от культурных особенностей, женщины живут дольше мужчин. При этом очереди в наши поликлиники по большей мере наполнены бабушками, а не дедушками. Женщины больше заботятся о своем здоровье, в среднем реже выходят на улицу и больше придерживаются карантинных правил. Что очевидно идет им на пользу. Мужчины же и больше курят, и правила меньше соблюдают.

Александр Коляда