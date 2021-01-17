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Жарких: ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева

Жарких Денис
Жарких Денис

Медийщик, писатель, политолог

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил писатель и публицист Денис Жарких.

Именно поэтому у "зелёных" такая яростная реакция на тот факт, что ОРДЛО передаст удерживаемых лиц Медведчуку, а не Денисовой, Кравчуку или Господи прости Арестовичу?

А потому что все перечисленные персонажи, а в первую очередь сам Зеленский и ко связывали с обменом свои маленькие "победные ништяки" - поддержание рейтинга, награду на лацкан, подтверждение профпригодности, а тут что-то совсем не то.

Казалось бы, вам дают то, чего вы так долго и истошно добивались. Даже лучше! В одностороннем порядке передают группу удерживаемых лиц. Наслаждайтесь выполненной миссией и радуйтесь за освобождённых, о судьбах коих, вы, якобы так переживали! Так нет. Потоки гнева и словоблудия, оскорблений и надувания щек – а на выходе пшик.

Вы обещали мир, обещали вернуть домой своих, а на выходе – думаете только о рейтинге и сиюминутных выгодах.

Дайте сделать дело тому, кто может и знает, как.

Дайте Медведчуку вернуть украинцев домой.

Дайте Медведчуку принести в Украину мир.

А вы – идите туда, откуда пришли.

Денис Жарких

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