Заявление телеканала NEWSONE в связи с вторжением Нацсовета в свободу мысли

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Оригинал на сайте NEWSONE

Решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении очередной внеплановой проверки телеканалу NEWSONE - это факт прямого давления на свободу мысли в нашей стране.

Примерив на себя роль цензора, Нацсовет уже атакует не только телеканал, но и знаковых публичных деятелей. Вячеслав Пиховшек - заслуженный журналист Украины, медиаэксперт, аналитик - был приглашен в эфир телеканала NEWSONE как гость проекта. На программе он высказывал субъективное мнение в качестве приглашенного эксперта, а не журналиста, телеведущего канала.

Более того, экспертное мнение - это личная позиция публичного человека, которую он имеет право свободно высказывать в эфире, никого ни к чему не "призывая". Это обосновано и концепцией проекта "Эпицентр украинской политики", в котором каждый приглашенный гость защищает свою позицию.

Исходя из вышесказанного, мы расцениваем решение Нацсовета о внеплановой проверке вещателя как факт преследования публичного человека за наличие собственного мнения, отличного от того, которое регулятор считает верным. А также как очередную попытку цензурирования эфира и давления на независимый телеканал на надуманных основаниях.

NEWSONE - единственный независимый!

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