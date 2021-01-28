Заявление телеканала "112 Украина" по факту акта грубой цензуры со стороны власти и вопиющего нарушения свободы слова

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28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог.

Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, после которых напрямую следует возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

Телеканал "112 Украина" проинформировал Нацсовет о том, что генеральный продюсер Медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов заразился коронавирусом и не может принять участие в заседании регулятора. Кроме того, из-за положительного результата ПЦР-теста другие ответственные лица обязаны уйти на самоизоляцию.

Это письмо было зарегистрировано в канцелярии Нацсовета за день до заседания, о чем есть соответствующее подтверждение канцелярии госоргана.

В итоге на самом заседании докладчиком было сказано, что телеканал получил вызов на заседание, однако не явился и не обращался в Нацсовет с просьбой о переносе. То есть ввиду разнарядки наличие обоснованного письма было умышленно проигнорировано регулятором. Таким образом, для вынесения санкций против канала Нацсовет пошел на служебный подлог.

Считаем решение регулятора тенденциозным, принятым под прямым давлением властей. Таким образом, Нацсовет в очередной раз подтвердил, что является карательным органом Офиса президента по борьбе с неугодными каналами.

Кроме того, это решение Нацсовета будет оспорено в суде. Нами также будет подано заявление в соответствующие органы о факте совершения должностного преступления.

"Мы работаем под давлением власти начиная с момента запуска канала "112 Украина". Независимому вещателю сложно приходится в Украине, но за все эти годы мы не свернули со своего пути, остаемся приверженцами всесторонней подачи информации. Как и прежде, слово на всех наших телеканалах имеют как представители власти, так и оппозиции. Я уверен в нашей правоте. Мы отстоим право каждого украинца самому выбирать, какой канал смотреть", - заявил президент Медиахолдинга "Новости", генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.