Завеса тайны приоткрыта: Новейшую российскую систему "Панцирь-СМ" покажут на параде Победы

Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" youtube.com

Авторы китайского издания рассказывают о новейшем ЗРПК "Панцирь-СМ", разработками которого Россия занималась последние годы. Этот комплекс обладает самым высоким уровнем перехвата ракет в мире. Предполагается, что он будет продемонстрирован на параде Победы.

Об этом пишет "Жэньминь жибао".

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что 24 июня во время парада Победы в Москве будет показан новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ". Что из себя представляет эта новая система противовоздушной и противоракетной обороны, на создание которой были направлены усилия России за последние годы? Какими преимуществами будет обладать обновленный комплекс? Какое влияние окажет эта ракетно-пушечная система на противостояние между США и Россией?

Тайна российского комплекса "Панцирь" раскрыта

В настоящее время основные системы противовоздушной обороны в мире по-прежнему создаются по модели "зенитная артиллерия + управляемые ракеты". Традиционные зенитные орудия имеют относительно небольшую дальность, а в условиях недостаточной сопротивляемости бортового вооружения ракеты ПВО имеют минимальные ограничения по дальности боевого применения, то есть ограничения близкого перехвата. Комплекс "Панцирь" сочетает в себе артиллерийскую систему, которая может перехватывать близкие цели и ракеты, направленные на поражение дальних целей. Таким образом, эффективная дальность поражения составляет около 20 км, при этом исключаются слепые зоны. Благодаря такому сочетанию характеристик ЗРПК "Панцирь" стал одним из ключевых средств российской противоракетной обороны.

"Панцирь" — это общее название серии зенитных ракетно-пушечных комплексов. Первое поколение системы "Панцирь-С1" состоит из 12 управляемых зенитных ракет и спаренного 30-мм зенитного автомата. Ракеты 57E6E — это более мощная версия российской переносной зенитной управляемой ракеты "Игла". Помимо 12 таких ракет, "Панцирь-С1" также включает в себя двуствольный зенитный автомат 2А38 калибра 30 мм, которая отличается высокой скоростью стрельбы. Согласно имеющимся данным, скорострельность может достигать пять тысяч выстрелов в минуту, а два ствола 2А38 могут выдавать десять тысяч выстрелов в минуту. Такая плотность огня позволяет эффективно перехватывать сверхзвуковые цели. Другими словами, "Панцирь-С1" обладает способностью перехватывать баллистические ракеты малой дальности.

"Панцирь-СМ", который будет продемонстрирован на Параде Победы в Москве 24 июня, является последним достижением в разработке "Панцирей". Это модернизированный вариант на шасси бронированного автомобиля К-53958 "Торнадо" (8×8). Помимо стандартной бронированной кабины, двигателя мощностью в 450 лошадиных сил и автоматической коробки передач, данный комплекс также оснащен новой радиолокационной станцией и усовершенствованной инфракрасной системой сопровождения цели, а также новыми ракетами, что позволяет увеличить радиус действия до 40 км. Таким образом, новый зенитно-ракетный комплекс можно назвать усовершенствованной версией системы "Панцирь-С1", которая обладает самым высоким уровнем перехвата ракет в России и даже в мире.

"Панцирь-СМ" чрезвычайно важен для России

В последние годы Россия развернула в Москве и центральном промышленном районе систему противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 "Нудоль", которая может перехватывать боеголовки межконтинентальных баллистических ракет и эффективно отвечать на удары оружия дальнего действия. Кроме того, на западной границе Россия также разместила большое количество противоракетных комплексов С-400 и планирует разместить комплексы С-500 для борьбы с НАТО. Сочетание этих двух масштабных систем позволит эффективно перехватывать баллистические ракеты средней и большой дальности и низкоорбитальные спутники внутри и вне атмосферы. Если к этой системе будет добавлен комплекс "Панцирь-СМ", то это еще больше усилит российскую зенитную ракетную систему ближнего действия, особенно при его использовании совместно с зенитными ракетными комплексами серии "Тор". Создание трехуровневой системы противовоздушной обороны дальнего, среднего и ближнего радиусов действия позволит еще больше укрепить территориальную оборону России.

На поле боя в Сирии система "Панцирь-С1"используется для защиты российских аэродромов и основных мест расположения войск. Данный комплекс уже неоднократно показал себя в реальных боевых условиях, отражая удары беспилотников сирийской оппозиции, пытавшихся атаковать российский военный аэродром. По данным российских военных, только в августе прошлого года было сбито более десяти "дронов-самоубийц" сирийской оппозиции, большинство из которых были уничтожены комплексом "Панцирь-С1". Система "СМ", как модернизированная версия комплекса "С1", может обладать более заметными преимуществами в локальных конфликтах.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что американская система "Пэтриот", защищающая нефтеперерабатывающие заводы, не смогла отразить атаку беспилотников из-за низкой эффективности. В своем интервью Defense News глава израильской организации противоракетной обороны заявил, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, а именно система "Пэтриот", не смогла отразить атаку беспилотников и ракет на нефтяные объекты страны, так как цели двигались ниже линии горизонта и смогли легко скрыться от радиолокационной станции. Это косвенно говорит о проблемах, существующих в американской системе "Пэтриот", в то время как российская система "Панцирь-С1" на поле боя в Сирии проявляет себя весьма эффективно. Модернизированный комплекс "Панцирь-СМ" будет обладать еще большей производительностью. Вероятно, страны Ближнего Востока уже обратили внимание на данный вид оружия, и Россия сможет укрепить свои позиции на международном рынке вооружений.

Демонстрация "Панциря-СМ" на Параде Победы направлена на США

Менее чем через год после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Дональд Трамп принимает решение о выходе из Договора по открытому небу. Такие действия американской стороны коренным образом направлены на оказание давления на российских военных. Роль вышеперечисленных договоров заключалась в урегулировании возможных конфликтов между Соединенными Штатами и Советским Союзом после окончания холодной войны. Они играют важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе. Выход США из договоров несомненно нарушает хрупкое равновесие между Соединенными Штатами, Европой и Россией и неизбежно вызовет новый виток гонки вооружений, что приведет к росту военных расходов всех сторон. Это негативно скажется на России, которая имеет некоторые проблемы в экономической сфере. В то же время после выхода из договора Соединенные Штаты смогут развернуть ракеты средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью решения существующей на данный момент проблемы дефицита ракет малой дальности в данном регионе и сокращения жизненного пространства России.

Новости по теме: Что сдерживает США и Россию от случайного развязывания войны?

Если Россия не предпримет никаких действий, то размещение американских баллистических ракет среднего радиуса действия вокруг ее территории создаст большую угрозу национальной безопасности страны. Поэтому Россия предпринимает определенные контрмеры для сдерживания США, включая испытания различных видов ракет и новых систем ПВО вдоль своих границ. Россия уже добилась первых успехов в этом отношении, она провела испытания межконтинентальных ракет, объявила о развитии собственного производства ракет средней дальности и, оказав давление на Европу, ослабила давление на себя. Таким образом, исследования и разработки в области наступательных вооружений сыграли определенную роль в сдерживании Соединенных Штатов, большой разрыв между двумя странами в отношении средств обороны может помочь России укрепить свои позиции.

В последние годы наблюдается обострение стратегического противостояния между США и Россией в космосе, самым весомым доказательством этого является выход американской стороны из двух крупных военных договоров. Появление новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" окажет определенное влияние на всю российскую систему противоракетной и противовоздушной обороны. Это не только укрепит территориальную оборону России, но и даст решительный ответ на выход Соединенных Штатов из военных договоров. Таким образом, в будущем конкуренция обеих стран в этой области может стать еще более ожесточенной.

Ли Чжэ, Дин Синьсинь, Чжан Цзясин, Ли Вэньтин

Перевод: ИноСМИ