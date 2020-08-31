Защита или имитация?

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Открыв школы, государство не позаботилось о безопасности учеников и учителей.

В украинских школах стартует новый учебный год. На этот раз не в онлайн, а в традиционном формате. В условиях пандемии COVID-19 это повышенный риск для миллионов учеников и десятков тысяч учителей. Формально государство разработало режим санитарной защиты для учебных заведений, но вот как он будет реализован на практике ее похоже мало беспокоит.

В частности, распоряжение об обязательном обеспечении школ защитными масками, антисептиками для рук, дезинфекционными средствами для поверхностей целиком ложится на плечи директоров. Ведь в условиях, когда из госбюджета не поступило ни копейки, а местные власти разводят руками из-за недостатка средств, руководство школ снова вынуждено просить родителей покупать все защитные средства. А потом какие-то высокие чиновники отрапортуют о том, как они героически оберегали детей от коронавируса.

Учитывая переполненность многих украинских школ (особенно в крупных городах и в городах-спутниках), трудно представить, каким образом там можно придерживаться безопасной социальной дистанции. Но если при этом еще и не носить маски, не дезинфицировать поверхности, не осуществлять регулярную уборку, то именно школы станут суперраспространителями коронавируса этой осенью.

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Отдельно следует побеспокоиться о здоровье педагогов. Дети часто переносят COVID-19 в легкой форме, но для людей среднего и старшего возраста (а таких в наших школах абсолютное большинство) это становится серьезным испытанием. Поэтому так же как и в больницах, в учебных заведениях надо регулярно тестировать работников на коронавирус. В случае положительного результата – изолировать больного и контактных лиц. Такой механизм позволит сдержать распространение инфекции и локализовать ее в отдельных эпидемических очагах.

Но самое важное, что должно сейчас сделать государство – это решить вопрос финансирования закупки защитных средств, чтобы каждая школа имела их в достаточном количестве и не за деньги родителей, а за бюджетный счет.

Депутатская группа "За Майбутнє!" предлагает для этого сделать следующее:

Осуществить детальные подсчеты финансовых потребностей школ на защитные средства. Положить их в основу изменений в государственный бюджет и принять эти изменения в Верховной Раде. Немедленно начать перерасчет средств на места, чтобы органы местного самоуправления могли осуществить соответствующие закупки. Рассмотреть вопрос о необходимости найма дополнительного школьного технического персонала. В случае необходимости также предусмотреть на это соответствующие средства.

Надо покончить с практикой, когда чиновники издают распоряжения, которые лишь имитируют бурную деятельность. Они не подкреплены никакими финансовыми ресурсами, и в результате ответственность за невыполнение перекладывают на низовых управленцев, которые ничего не могут поделать. А тем временем высокие чиновники выставляют себя защитниками украинцев. На самом деле, забота о безопасности людей – это не бумажки, штампуемые в Киеве, а действенные механизмы выполнения решений. Когда все работает как часы и за каждым решением стоят продуманные практические шаги и средства для их реализации.

Учителя, ученики и их родители ждут сегодня от власти настоящей защиты, а не пустых обещаний. И общая задача всех ответственных политиков и управленцев обеспечить заведениям на старте нового учебного сезона достаточный уровень иммунитета перед эпидемической угрозой.

Дмитрий Лубинец