Западная Сахара как разменная монета администрации Трампа

Global Look Press/Eibner/expa/Johann Groder

Сейчас проблемные вопросы Африки - разменная монета последних дней администрации Дональда Трампа. Речь о Западной Сахаре.

Об этом пишет Марта Олейник-Демочко на своей странице в Facebook.

Для начала немного исторической справки. В 1975 году Марокко оккупировало территорию на Атлантическом побережье северо-западной Африки (права на эту территорию страна заявляла и ранее). Оккупация (и эксплуатация) продолжается до сих пор, а территории, контролируемые Марокко, имеют название "южные провинции".

САДР - Сахарская Арабская Демократическая Республика (частично признанная) - была провозглашена 27 февраля 1976 года фронтом Полисарио (боролся за независимость Западной Сахары, создан в 1973 году).

В 1991 году была принята Резолюция СБ ООН, которая предусматривала проведение референдума в Западной Сахаре (проведен он так и не был). Продолжаются мирные переговоры, но большинство стран все же придерживаются линии ООН. Есть еще один план урегулирования от 2007 года:

Западная Сахара входит в состав Марокко с ограниченной автономией.

Карта Западной Сахары Фото из открытых источников

А теперь к сути дела. В четверг США признало Западную Сахару территорией Марокко. Вместе с тем была выражена надежда, что Марокко сможет обеспечить ограниченную автономию региона. Что согласно плану 2007 года.

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Такое признание было осуществлено в обмен на нормализацию отношений между Марокко и Израилем: с конца августа Марокко стало четвертой арабской страной, которая, при активном содействии США, нормализовала отношения с Израилем.

И здесь есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Несмотря на то, что во многих источниках этот шаг подается как невероятный успех марокканского лобби и дипломатии, ожидать быстрых больших изменений на политическом "фронте" не стоит. Да, есть вероятность, что за Штатами и другие страны могут поступить так же. Однако до изменения позиции ООН - очень далеко, даже если и удастся собрать группу стран-сторонников, которые будут следовать данной позиции.

Такой шаг может привести к интенсификации именно вооруженного противостояния. Стоит отметить, что Полисарио уже заявили о готовности воевать и не сложат оружие, пока Марокко не выведет свои войска. В конце концов, столкновения в регионе продолжаются уже месяц, с тех пор как силы Марокко зашли на мониторенную ООН демилитаризованную зону, что фактически нарушает Договор о прекращении огня 1991 года.

Стоит помнить об Алжире - главном союзнике Полисарио. Его реакция не была молниеносной: заявление Белого дома было в четверг, а ответ Алжира (с осуждением действий США) аж в субботу. Если рассматривать возможность интенсификации боев - поддержка Алжира является критически важной для Полисарио: Фронт контролирует лишь 20% территории (большинство из нее - пустыня, у границ с Алжиром и Мавританией), основные богатства - фосфаты - в руках Марокко. Поэтому Полисарио зависит от внешней поддержки, в первую очередь Алжира.

Любое ухудшение ситуации в стране усилит нестабильность в регионе, где уже Ливия и Мали, которое борется с джихадистами.

Марта Олейник-Демочко