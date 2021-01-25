Закупка вакцин от COVID-19: Украина погрязла в коррупции

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Стремясь обеспечить поставки жизненно важных лекарств, в том числе для борьбы с COVID-19, украинское правительство обходит антикоррупционные требования, которые обязывают раскрывать информацию о контрактах.

Об этом пишет The New York Times.

После революции, произошедшей семь лет назад, украинцы обнаружили, что свергнутый ими президент использовал государственные средства, чтобы построить себе гигантский дворец с частным зоопарком, полем для гольфа и гаражом, полным ретроавтомобилей.

Чтобы предотвратить подобную коррупцию в будущем, новые власти Украины провели целый ряд реформ, в том числе ввели требование публиковать информацию практически обо всех государственных контрактах, чтобы высокопоставленные чиновники больше не могли класть откаты себе в карман.

Это нововведение, которое многие восприняли как редкий успех в процессе непростой борьбы Украины против коррупции, коснулось и тех десятков миллионов долларов, которые ежегодно тратятся на закупку товаров медицинского назначения.

Между тем, чтобы обеспечить поставки вакцины, Украина вынуждена, по сути, отказаться от соблюдения этого требования. Правительство утверждает, что это является вынужденной мерой, поскольку этого требуют те фармацевтические гиганты, которые контролируют поставки вакцин.

В ходе переговоров с национальными правительствами фармацевтические компании, включая Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, настаивают, что многие условия сделок представляют собой торговые секреты и что их необходимо держать в тайне.

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Группы, занимающиеся защитой общественного здоровья, в один голос критикуют эти договоренности и заявляют, что те правительства, которые могут потратить огромные суммы на закупку вакцин с гораздо большей легкостью, нежели Украина, слишком охотно смирились с требованием соблюдать секретность.

Это требование поставило украинское правительство в чрезвычайно сложное положение и привело к тому, что украинская государственная компания, занимающаяся медицинскими закупками и специально созданная для того, чтобы предотвратить коррупцию в медицинской системе, оказалась не у дел, потому что закон обязывает ее раскрывать условия всех контрактов.

"Это связано с чрезвычайно жесткими правилами конфиденциальности и политикой неразглашения, которые госпредприятие ["Медзакупки Украины"] в соответствии с украинским законодательством выполнить не сможет", — сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время пресс-конференции в четверг, 21 января.

Эти соглашения о конфиденциальности позволяют фармацевтическим компаниям согласовывать цены, сроки поставок и другие условия сделок на поставки вакцин, не давая правительствам и гражданам стран возможности сравнивать их с условиями сделок, заключенных с другими странами.

Согласно документу, который в декабре один европейский чиновник по ошибке опубликовал в социальных сетях, а потом быстро его удалил, Евросоюз договорился с компанией Pfizer о более низкой цене на ее вакцину — 12 евро или 14,60 доллара, — нежели правительство Соединенных Штатов, которое согласилось закупить вакцину по цене 19,50 доллара за дозу. Европейские страны обычно платят за медицинские препараты меньше денег, чем Соединенные Штаты.

Что касается Украины, то пока нет никаких причин подозревать коррупцию в той единственной сделке на поставку вакцины, которую удалось заключить властям этой страны. Нет никаких данных и о том, что в процессе закупки этой вакцины часть денег была украдена.

Но, чтобы выполнить требования конфиденциальности, выдвигаемые производителями вакцин, украинское правительство вынуждено действовать таким образом, что это противоречит нормам прозрачной политики, которые Соединенные Штаты и другие западные страны заставили Украину принять, о чем упомянула Шаталова.

Во время совещания членов украинского кабинета министров в январе правительство лишило госпредприятие "Медицинские закупки Украины" права участвовать в переговорах по закупке вакцин, не объяснив свое решение в полной мере.

В тот момент представители Министерства здравоохранения сообщили, что переговоры будут проводиться через международную некоммерческую организацию Crown Agents, которая помогает развивающимся странам приобретать товары медицинского назначения. Заявление Шаталовой в четверг стало первым заявлением, в котором говорилось о связи этого события с политикой конфиденциальности производителей вакцин.

Директор компании "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов выразил свое несогласие с этим решением. В своем интервью он заявил, что его организация была создана в качестве инструмента защиты от концентрации миллионов долларов, выделяемых на закупки, в руках чиновников всего одного государственного ведомства в стране с преимущественно государственным здравоохранением. В течение многих лет до революции украинское здравоохранение представляло собой клоаку коррупции.

Украина уже закупила одну вакцину от коронавируса — у китайской компании Sinovac. В рамках той сделки Sinovac позволила украинскому правительству обнародовать часть условий (но не все) их контракта. Согласно обнародованным данным, Украина заплатила по 18 долларов за дозу и закупила в общей сложности 1,9 миллиона доз. Однако неизвестным остается размер комиссионного вознаграждения, которое получила украинская компания "Лекхим", выступавшая в роли посредника на переговорах.

С конца прошлого года Министерство здравоохранения Украины подвергается жесткой критике из-за его неспособности заключить сделку на поставки вакцины с западным производителем. Россия продвигала свою вакцину "Спутник V" в качестве альтернативы, но многие украинцы не хотят доверить поставки спасительных вакцин стране, с которой они до сих пор воюют.

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В любом случае поставки вакцин американского производства откладываются на более поздний срок из-за того, что администрация Трампа запретила экспортировать вакцину до тех пор, пока не будет обеспечен внутренний спрос. Украина вела переговоры о покупке вакцин компаний Pfizer и Moderna, а также компании Johnson & Johnson, которая, как утверждают эксперты, получит одобрение от европейских регуляторов уже в ближайшие несколько недель.

Ожидается, что Украина, где было зафиксировано примерно 1,2 миллиона заболевших и около 22 тысяч смертей от коронавируса, в феврале или марте получит бесплатные вакцины, которых хватит для вакцинации 10% населения, в рамках программы Covax — глобальной инициативы, призванной обеспечить равноправный доступ к вакцинам для всех стран.

Эндрю Крамер, Мария Вареникова

Перевод: ИноСМИ