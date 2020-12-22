Законопроект "Об электронных коммуникациях": Тотальный контроль уже близко

Провайдеры и мобильные операторы за свой счет должны подключить спецслужбы к своей базе данных Фото из открытых источников

Народные избранники на заседании 16 декабря поддержали в целом законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Владимира Зеленского. О чем идет речь?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Тотальный контроль и "слежка" за украинцами уже близко.

Сегодня поговорим о некоем законопроекте №3014, за который 16 декабря проголосовали нардепы. Окончательного текста проекта закона на сайте ВРУ, за который проголосовали, нет. Однако, друзья, вы должны быть ознакомлены с тем, какие правки предлагал Президент Украины. И сделать свои выводы...

Речь пойдет о законе об электронных коммуникациях. Этот документ уже один раз ветировался президентом и рассматривался, таким образом, во второй раз. Но шквал критики вызвали правки Зеленского, с которыми он еще осенью вернул законопроект в парламент:

отменить необходимость решения суда при выдаче спецслужбам информации о поведении клиентов в цифровых сетях. То есть доступ к истории посещенных сайтов, телефонных переговоров и тому подобное;

дополнить закон нормой, напоминающей 250 статью УПК Украины относительно НС(Р)Д;

и куда же без "в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

Конституция Украины гласит, что каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину во время расследования уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно (статья 31). Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

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Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (статья 32). Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору (статья 34).

Что предлагал Президент?

Во-первых доступ к информации о потребителе, факты предоставления электронных коммуникационных услуг, в том числе данных, обрабатываемых с целью передачи такой информации в электронных коммуникационных сетях, осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями Конституции Украины и законов Украины, а в отдельных случаях, которые предусмотрены законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека доступ к информации осуществляется в порядке, определенном статьей 250 Уголовного процессуального кодекса Украины (ч. 1 ст. 121 проекта). Говорят, что эту правку не приняли, однако уже проанализируем, когда увидим акт.

Второе предложение Зеленского: провайдеры и мобильные операторы за свой счет подключают спецслужбы к своей базе данных. Это норма той же статьи. В стране более 2 тысяч телеком-операторов, и каждый из них должен был таким образом потратить на шпионское оборудование для СБУ, НАБУ, полиции и других ведомств более миллиона гривен. Что для большинства мелких и средних компаний является неподъемной суммой. Ранее закон обязывал только устанавливать уже закупленное спецслужбами оборудование.

Есть еще более интересные положения...

Депутаты разрешили властям без каких-либо решений судов ограничивать интернет и мобильную связь в зоне проведения ООС. А как насчет обязанности всех провайдеров подключиться к единой системе оперативно-розыскных мероприятий? В ней говорится, что все операторы обязаны обеспечить техническую точку доступа к своей информации для аппаратуры спецслужб.

Но куда важнее то, что сказано в статье 119 проекта, – провайдеры обязаны фиксировать и сохранять все действия пользователя как мобильной связи, так и интернета. Особое внимание нужно обратить на "содержание информации, которая передается и/или выходит конечным пользователем". В случае операторов мобильной связи это означает, что они обязаны записывать все разговоры своих абонентов.

Поэтому выводы делайте уже самостоятельно.