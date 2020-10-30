Законопроект о запрете гаджетов в школах: Стоит ли отбирать у детей смартфоны?

Учащимся могут запретить пользоваться смартфонами Фото из открытых источников

Украинским школьникам могут запретить смартфоны на уроках. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. В Украине это вторая попытка ограничить использование гаджетов в школе. Будет ли она успешной?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Зависимость современных детей от гаджетов и их влияние на обучение в школе обсуждают в Украине чуть ли не во всех родительских чатах и группах, соцсетях. Время от времени масла в огонь добавляют учителя, которые жалуются на то, что на уроках вместо того, чтобы осваивать учебный материал, школьники играют в игры на своих смартфонах или общаются в соцсетях. В Верховной Раде хотят кардинально решить эту проблему и на законодательном уровне запретить использование в школах смартфонов и других гаджетов, подключенных к интернету. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и ждет рассмотрения комитетами.

Научить общаться друг с другом

Как отмечается в документе, использование гаджетов будет запрещаться всем участникам образовательного процесса, кроме лиц с особыми образовательными потребностями. В виде исключения, пользоваться техническими средствами можно будет в учебных целях. Автор законопроекта - депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Как отмечает Гончаренко, такая инициатива необходима, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры. "Законопроект разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей. Также запрет на использование гаджетов с доступом к сети Интернет позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов", - замечает Гончаренко и приводит пример Азербайджана, Греции, Таджикистана и Франции, где в настоящее время действует подобный запрет на смартфоны в школах. При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что окончательное решение о запрете будут принимать директора школ с согласия ученического и родительского органов самоуправления.

Под одну гребенку не надо

Сами директора школ удивлены такой инициативой, ведь зачем закон, если и сейчас руководитель учебного учреждения вместе с детьми и родителями может выбирать, как решать эту проблему у себя в школе. "Нельзя всех грести под одну гребенку. У меня такие ограничения могут действовать на определенное время в определенном классе после того, как класс сам решит отказаться от смартфонов. А идти по пути запретов - это ложный путь", - прокомментировал DW директор лицея во Львове "Львовский" Андрей Закалюк.

По словам директора лицея, его учебное заведение регулярно проводит день без смартфонов, регулярно дискутирует о проблеме зависимости и пользы от современных устройств, и это работает лучше, чем запреты, поскольку дети осознанно подходят к использованию гаджетов.

"Наша задача научить детей правильно использовать гаджеты, а из-за запретов этому не научишь", - говорит Закалюк. К тому же, он указывает, что смартфоны интегрированы в учебный процесс в учебном учреждении, ведь у детей на смартфонах установлен электронный дневник, куда ученики записывают домашнее задание, а родители видят оценки своего ребенка. Кроме этого, на некоторых уроках ученики используют электронные учебники. "Как я могу запретить детям носить смартфон в школу? А как я это должен контролировать?" - удивляется предложенной инициативе директор львовского лицея.

Вернуться к гусиному перу?

Родители тоже критически восприняли депутатское предложение запрета использования гаджетов в школах.

"Это то же самое, что законодательно запретить рогатку. Это еще больше подогреет интерес детей к этому. Запреты ничего хорошего не дают", - говорит Дмитрий Бобесюк, папа троих детей, двое из которых школьники. Он критикует законодательную инициативу и считает, что она больше навредит, чем принесет пользы.

В общественной организации "Родители SOS" считают инициативу популистской, которая направлена поддержать учителей, которые не готовы меняться и подстраиваться под современные реалии. "Если учитель неинтересно рассказывает на уроке, заставляет читать скучные параграфы, то естественно дети будут искать в гаджетах утешения. Учителям надо идти в ногу с прогрессом. А с такими запретами мы можем вернуться к гусиному перу, потому что когда-то шариковые ручки также запрещали и заставляли писать пером, чтобы был каллиграфический почерк", - отмечает соосновательница ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко.

По ее словам, запреты малоэффективны, нужно больше работать учителям с самообразованием, чтобы они догоняли прогресс, и больше использовали гаджеты в учебном процессе и этим самым привлекать детей к совместному взаимодействию и обучению с использованием новейших технологий. "Как показывает опыт, использование учителями онлайн-инструментов, учебных игр на смартфонах или планшетах в школах, больше поощряет детей изучать материал, чем запреты", - соглашается эксперт по образованию Реанимационного пакета реформ Иван Примаченко.

"Стоп смартфон" действует

В то же время есть и другое мнение на этот счет. В киевской частной школе "Ух-ты! school" уже четыре года действует запрет на гаджеты. Администрация школы, посоветовавшись с родителями, приняла совместное решение ввести правило "Стоп смартфон". Школьники знают, что переступив порог учебного учреждения о мобильном телефоне, планшете или даже смарт-часах надо забыть. Если ребенку нужно срочно связаться с родителями, то он сообщает об этом администратору, который звонит родителям со школьного смартфона и таким образом происходит контакт.

Администрация школы объясняет это тем, что младшие школьники требуют больше времени для концентрации внимания на учебном материале, а смартфоны их отвлекают. Кроме этого, на переменах вместо онлайн-игр дети без смартфонов играют в подвижные игры, больше общаются между собой и чаще находят взаимопонимание.

"Для младших школьников важно живое общение и взаимодействие, а также развитие мелкой моторики. Именно поэтому мы много лепим из глины, шьем, вышиваем, клеим, печем из теста, вместо того, чтобы на переменах водить пальцем по экрану", - рассказала DW психолог школы Екатерина Чубчик. По ее словам, однозначного ответа, запрещать ли гаджеты в школе нет, поскольку это зависит от возраста детей, их интересов и эмоционального состояния ребенка после использования гаджета. Ведь часто от чрезмерного взаимодействия со смартфоном у ребенка возникает зависимость. Психолог также советует решать вопросы любых запретов вместе: родителям, детям и администрации школы.

МОН против

В Украине в 2007 году уже пробовали запрещать гаджеты в школах. Тогда на уровне Министерства образования и науки (МОН) Украины был издан соответствующий приказ, который отменили в 2014 году. Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила DW, что сейчас МОН против такой законодательной инициативы, поскольку министерство выступает за большую автономию школ.

"Каждая школа должна установить свои правила использования гаджетов. Эти правила должны быть приняты всеми, согласованы с родителями. Если это мешает учебному процессу, то запрещают на уроках, но почему ребенок не может пользоваться телефоном на перемене?" - спрашивает Мандзий. Она указывает на то, что МОН не допустит сужения прав участников образовательного процесса, поскольку это противоречит законодательству и здравому смыслу.

Лилия Ржеутская