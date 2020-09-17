Законопроект о воинском учете: Новый вид военной службы, учет на работе и штрафы за уклонение

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Генеральный штаб ВСУ хочет осуществлять призыв резервистов без объявления мобилизации. Сейчас обсуждается новый вид военной службы по призыву среди резервистов сроком до шести месяцев. Законопроект проголосован в первом чтении.

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Нардепы поддержали в первом чтении за основу президентский законопроект №3553, целью которого является упорядочивание вопросов воинского учета призывников, а также введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будут призывать граждан Украины, зачисленных в военный оперативный резерв первой очереди.

Предлагается также внести ряд изменений в КЗоТ:

военно-учетный документ станет обязательным при трудоустройстве;

бывшие военнослужащие получат преимущественное право на оставление на работе при сокращении;

на работников, призванных на военную службу из числа резервистов в особый период, будут распространяться гарантии относительно сохранения места работы, должности и среднего заработка.

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны обеспечить ведение персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, способствовать их подготовке к военной службе, призыва на срочную военную службу, на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Вырастут штрафы за нарушение воинского учета работников

Предлагается обновить санкции ст. 210-1 КУоАП, установив за нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию штраф на граждан от 1700 до 3400 грн и на должностных лиц - от 3400 до 5100 грн. А в особый период на должностных лиц - от 5100 до 8500. Сейчас штрафы в десять раз меньше.

Кроме того, проектом предлагается усилить ответственность резервистов за нарушение правил воинского учета. Повысить админштраф в семь раз (510-850 грн, а за повторное нарушение или в особый период - от 850 до 1700 грн).

За умышленное повреждение или небрежное хранение военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), которое повлекло их утрату, - штраф от 510 до 850 грн, а в особый период - от 850 до 1700 грн.

Усиливается также уголовная ответственность. Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Уклонение резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссаром, - наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

Уклонение от учебных (специальных) сборов - штраф от 8500 до 11 900 грн или исправительными работами на срок до двух лет.