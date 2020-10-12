Законопроект МВД: За Нацгвардией закрепят право стрелять в людей?

Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому военнослужащие Нацгвардии при необходимости могут лично или в составе подразделения применять огнестрельное оружие.

Оригинал в Telegram-канале "Адвокат Права".

В законе уточняют, что Нацгвардия применяет огнестрельное оружие к лицам, взятым под стражу и осужденным.

Стрелять они смогут в конвоируемых или в лиц, взятых под стражу и / или осужденных к аресту, лишению свободы, в том числе во время экстрадиции, а также во время обеспечения охраны лиц, содержащихся под стражей, во время конвоирования в судебные учреждения.

Нацгвардейцы смогут стрелять также для задержания лица, пытающегося сбежать из-под стражи.

В таком случае право применять огнестрельное оружие возникает, если лицо пересекает линию охраны, которой является:

В учреждениях исполнения наказаний - основное ограждение, в случае его отсутствия - граница объекта, где написано "проход запрещен";

В транспортных средствах - стены, пол, потолок вагона, автомобиля;

При пешей доставке - линия размещения ближайших сопровождающих.

Также нацгвардейцам дадут право проводить обыск лиц, взятых под стражу или осужденных к лишению свободы, изымать их вещи.

Кроме того, во время конвоирования, доставки лиц разрешат использовать служебных собак.

Новости по теме: Законопроект о воинском учете: Новый вид военной службы, учет на работе и штрафы за уклонение

На данный момент ряд этих норм содержится в переходных положениях профильного закона о Нацгвардии. Там прописано, что Нацгвардия выполняет такие функции до определения на законодательном уровне другого субъекта.

Однако Арсен Аваков предлагает перенести эти положения в основную часть, закрепив таким образом указанные полномочия.

Также в Законе о Нацполиции предлагается дополнить статью 23 нормой, согласно которой полиция в соответствии со своими задачами осуществляет конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охраняет их в зале суда.

Предусмотрено установить, что перечень местных общих судов, учреждений предварительного заключения и ИВС, куда полиция проводит конвоирование, определяется МВД.