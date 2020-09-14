Законодательное урегулирование удаленной работы: Что хотят изменить и как это повлияет на рынок труда

Внеочередное заседание украинского парламента EPA-EFE

Народные депутаты предлагают законодательно урегулировать дистанционную работу. Что хотят изменить и насколько востребована работа вне офиса?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Более 30 народных депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой внесли в парламент законопроект, который должен урегулировать дистанционную работу. Этим документом предлагается внести изменения, касающиеся работы вне офиса, в Кодекс законов о труде Украины и в закон "Об охране труда".

В частности, предполагается дать четкое определение двум видам удаленной работы: дистанционной и надомной. Законопроект № 4051 был зарегистрирован в Раде 4 сентября, а по состоянию на 11 сентября находится на проработке в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Необходимость изменения законодательства депутаты объясняют тем, что во время пандемии COVID-19 более 35 процентов работников перешли на работу из дома. Однако до сих пор на рынке труда остается ряд проблемных вопросов и правовых коллизий. DW выясняла, как оценивают законопроект эксперты и стоит ли ожидать увеличения удаленной занятости в будущем.

Удаленная работа - подходит не всем

Пандемия коронавируса существенно изменила привычный офисный распорядок. Для безопасности своих работников многие компании перешли на дистанционный режим работы. Большинство из них, по словам эксперта по рынку труда рекрутинговой компании grc.ua Юлии Дрожжиной, отмечают, что производительность труда осталась на докарантинном уровне или увеличилась. "Опрос, проведенный среди работодателей - пользователей портала grc.ua, показал: почти половина респондентов (47 процентов) заявила, что, работая удаленно, сотрудники успевали делать столько же, как и до того. А 19 процентов работодателей заметили, что с дистанционной работой производительность выросла", - рассказала она.

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В частности, такую тенденцию, согласно результатам опроса, отметили 32 процента компаний, работающих в отрасли IT. В других отраслях рост эффективности работы наблюдался в значительно меньших объемах.

Отрасли, которой бы полностью подходила удаленная работа, не существует, поскольку все зависит от конкретной компании, считает основатель рекрутингового агентства Borsch и эксперт по рынку труда Сергей Марченко. "Например, владелец IT-компании SendPuls Константин Макаров - сторонник возврата в офис, поскольку после перехода на удаленную работу начали терять эффективность. А вот владелец Prom.ua Николай Палиенко говорит, что их все устраивает. Хотя и та, и та компания работает в сфере IT", - рассказал эксперт.

Насколько высок запрос на работу из дома?

Удаленная работа все больше распространяется, но, по данным базы grc.ua сейчас все-таки более 80 процентов работодателей ищут людей на традиционную форму занятости, рассказывает Дрожжина. "Украинские работодатели преимущественно хотят видеть человека на рабочем месте. Абсолютное большинство планирует возвращаться к стандартному режиму работы", - отметила она. Поэтому в ближайшее время о массовом переводе на дистанционную работу речь не идет, но в долговременной перспективе за дистанционной формой работы будущее, убеждена Дрожжина.

Похожее мнение высказал и Марченко, отметив, что даже в краткосрочной перспективе удаленного формата работы будет больше, чем до начала пандемии коронавируса. Однако сам он сторонник работы в офисе, ведь "корпоративная культура куется, когда люди работают вместе". Марченко уточнил, что идеальным вариантом было бы, когда один-два дня в неделю была удаленная работа, а остальные дни - в офисе. "Или например, удаленная работа может быть стимулом для тех, у кого лучшие рабочие показатели", - считает он.

Законодательная инициатива

Впервые дистанционную работу в Кодексе законов о труде депутаты урегулировали в начале карантина. Однако, бизнес охарактеризовал эту законодательную попытку как половинчатую, потому что много вопросов так и осталось без ответов, рассказывает DW член Ассоциации юристов Украины Валерия Савчук.

Новый законопроект четко разграничивает надомную работу (выполнение работы в четко определенном месте, однако вне офиса работодателя) и дистанционную работу (выполнение работы в любом месте по выбору работника), отметила Савчук. "Также законопроект предлагает механизм ознакомление дистанционных работников с документами посредством обмена через информационно-коммуникационные системы. Если работник будет допускать определенные нарушения обязанностей, работодатель сможет в одностороннем порядке отменить право выполнять работу дистанционно", - рассказала она.

В целом, совершенствование трудового законодательства усилит защиту работников в трудовом процессе, а работодатели получат возможности официально оформлять удаленную работу, уверен CEO компании GigaCloud Артем Коханевич.

Излишняя бюрократизация?

С другой стороны, в существующей редакции законопроект возлагает на работодателя дополнительные обязанности и чрезмерно формализует взаимоотношения с работником, считает партнер юридической компании ESQUIRES, адвокат Виктория Ковальчук. "В частности, усложняется учет работников - надо различать работников с обычными условиями труда, совместителей, дистанционщиков, надомников, работников с гибким режимом рабочего времени", - отметила она.

Также, документом предусматривается, что при выполнении надомной работы жилищно-бытовые условия могут обследовать представители работодателя с участием профсоюзного органа. По словам Ковальчук, возникает риторический вопрос - а как контролировать работников? "Периодические визиты? Возможно, но Конституция гарантирует неприкосновенность жилья", - отметила юрист.

Кроме того, спорной представляется норма, по которой работодатель обязан вести списки надомников по гендерному признаку - отдельно женщин и мужчин, подчеркивает Ковальчук. "Принятие законопроекта точно приведет к оживлению документооборота. Но сомнительно, создаст ли дополнительные действительные гарантии для работников. Другие вероятные положительные изменения покажет практика применения. Иногда стоит задуматься, надо ли зарегулировать то, что и так работает", - убеждена адвокат.

Александр Куницкий