Заключительные дебаты Байдена и Трампа: Кто победил?

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом Bloomberg

Кто лучше справился со своей работой в ходе финальных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа с Джо Байденом?

Об этом пишет CNN.

В целом, 53 процента избирателей, наблюдавших за дебатами, пришли к выводу о том, что в этой дуэли победа была на стороне Байдена. Тогда как 39 процентов зрителей заявили о том, что победителем стал президент Дональд Трамп.

Зрители также сообщили, что критика Байден в адрес Трампа была, в целом, справедливой (73 процента сказали, что она была справедливой, 26 процентов сказали, что она была несправедливой), и зрители разделились пополам по вопросу о том, были ли атаки Трампа на Байдена справедливыми (50 процентов зрителей ответили "да", 49 процентов — "нет).

Это более позитивный результат для Трампа. Мгновенный опрос телеканала CNN после первых президентских дебатов показал, что всего 28 процентов зрителей решили, что действующий президент одержал победу, и 67 процентов зрителей назвали его критику Байдена несправедливой.

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В общем и целом, эти дебаты не сильно повлияли на то впечатление, которое производят оба кандидата. Благоприятное отношение к Байдену перед этими дебатами находилось на уровне 55 процентов, и после них оно оказалось на уровне 56 процентов. То же самое относится к Трампу, поскольку его данные тоже не изменились: 42 процента зрителей высказывались в поддержку Трампа до дебатов, а после них 41 процент зрителей сказали то же самое.

Однако большее количество зрителей сказали, что выступление Трампа повысило их озабоченность по поводу того, как он будет действовать на посту президента (55 процентов), чем выступление Байдена (41 процент).

Зрители состоявшихся в четверг дебатов больше поддержали Трампа по экономическим вопросам (56 процентов из них сказали, что Трамп лучше справится с ними, тогда как 44 процента сказали, что лучше справится Байден), и, кроме того, их мнения разделились поровну относительно проведения внешней политики (50 процентов предпочли Байдена, 48 процентов — Трампа). Байден получил больший отрыв и больше доверия по вопросу борьбы с коронавирусом (57 процентов в пользу Байдена, 41 процент — в пользу Трампа), по изменению климата (67 процентов за Байдена, 29 процентов за Трампа) и расового равенства в Соединенных Штатах (62 процента за Байдена, 35 процентов за Трампа).

В целом, зрители пришли к выводу о том, что Байден предлагает лучший план для решения стоящих перед страной проблем (54 процента поддержали Байдена, 42 процента — Трампа), и они разделились по вопросу о том, кто представляется им более сильным лидером (оба участника дебатов получили по 49 процентов).

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Хотя дебаты в четверг оказались менее острыми, чем первые президентские дебаты, Байден, судя по всему, в значительно большей степени прямо отвечал на вопросы ведущего (62 процента поддержали в этом отношении Байдена и 31 процент — Трампа).

Большее количество женщин пришли к выводу о том, что Байден лучше проявил себя во время этих дебатов (60 процентов женщин сказали, что победил Байден, и 35 процентов сказали, что победил Трамп; а у мужчин результаты оказались такими: 47 процентов сказали, что победу одержал Байден, и 44 процента сказали, что победу одержал Трамп). Независимые (independents) также посчитали, что победил Байден (55 процентов сказали, что победил Байден, 36 процентов сказали, что победил Трамп); то же самое сделали умеренные (56 процентов отдали победу Байдену, 37 процентов — Трампу) и белые избиратели с университетским дипломом (64 процента отдали победу Байдену, 29 процентов — Трампу). Среди зрителей 65 лет и старше — эта группа, по данным большинства опросов, в большей степени поддерживает Байдена, чем она поддерживала Хиллари Клинтон в 2016 году — решение оказалось раздельным: 46 процентов опрошенных сказали, что победа досталась Байдену, 43 процента сказали, что победа досталась Трампа, а 10 процентов сказали, что оба выступили одинаково хорошо. Более молодые избиратели назвали Байдена победителем — среди избирателей моложе 45 лет 66 процентов отдали предпочтение Байдену и 27 процентов — Трампу.

Отрыв Байдена от Трампа, по данным проведенного после дебатов опроса, всего на 1 процент больше, чем преимущество Клинтон над Трампом, по данным опроса среди зрителей после финальных дебатов в 2016 году. Отрыв Байдена после финальных дебатов является, по данным опросов телекомпании CNN, вторым в истории, и уступает только отрыву Барака Обамы (58 процентов и 31 процент) от Джона Маккейна после финальных дебатов 2008 года.

Опрос телекомпании CNN после окончания дебатов был проведен с помощью программы SSRS по телефону и включал в себя интервью с 585 зарегистрированными избирателями, которые посмотрели состоявшиеся 22 октября президентские дебаты. Результаты опросов зрителей дебатов имеют предельную погрешность выборки в районе плюс-минус 5,7 процентного пункта. Респонденты первоначально были опрошены ранее в этом месяце либо по телефону, либо по интернету, и они тогда сообщили, что планируют посмотреть дебаты и выразили готовность ответить на вопросы после их завершения. По интернету первоначально были опрошены участники Панели мнений SSRS (SSRS Opinion Panel), которая представляет собой национальную репрезентативную и основанную на вероятностных данных панель.

Дженнифер Аджиеста

Перевод: ИноСМИ