Заговор "элит" относительно Украины: Кто виноват и что делать

Миллиардер Джордж Сорос, финансирующий разрушительные реформы в Украине под видом "демократического развития" Фото из открытых источников

В украинском политикуме часто возникает дискуссия о том, действительно ли Украина находится под внешним управлением. Если это так, то кому это выгодно и как выйти из этого замкнутого круга?

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

Часто можно услышать довольно избитую фразу: "Не делайте то, что вам советуют богатые страны сегодня. Делайте то, что сделало их богатыми вчера".

Но Украине как раз не советуют делать то, что сделало Запад богатым.

Нам не советуют снижать налоги, использовать эмиссию в продуктивных целях, усиливать государственные инвестиции в социальный капитал (наука, образование, медицина), удешевлять кредиты для бизнеса, защищать свой внутренний рынок и наемный труд, национализировать стратегические инфраструктурные отрасли, стимулировать выпуск продукции с высоким уровнем добавочной стоимости, создавать межсекторальные кластеры...

Все, что нам советуют - это максимальное открытие внешнего доступа к национальным природным ресурсам (недра, земля), массовая приватизация всего и вся, жесткая бюджетная политика, ликвидация упрощенной системы налогообложения, десоциализация государства в виде пенсионной, медицинской и образовательной "реформ".

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Нас убеждают, что экспорт трудовых ресурсов и импорт потребительских товаров - это хорошо. Это признак "цивилизованности".

Тридцать лет назад, западная финансовая система жадно впитывала триллионы долларов (sic!), устремившихся к ней после развала СССР. Запад создал оффшорную систему для снятия финансовых рент с коррупционного сегмента развивающихся стран.

А сегодня нас заставляют втиснуть нашу "сорочинскую ярмарку" в стандарты "швейцарского банкинга", имплементировать правила жесткой фискализации. Но это все равно, что ребенку прописывать гормональные препараты - он не вырастет и не сформируется. То же произойдет и с нашей экономикой.

В этой модели взаимоотношений, у противников теории заговора, логики становится еще меньше, чем у ее сторонников...

На мой взгляд, "ларчик ломом открывался".

Нет никакой злокозненности Запада в отношении Украины.

Есть рацио и собственный эгоизм.

Поставим себя на место ЕС. Хотели бы мы видеть у своих восточных границ соседа, который по примеру Турции увеличил бы население в два раза, нарастил экономику до уровня подушевого дохода в 10 тыс. долл. и в один прекрасный момент, проснулся бы с некими неоимперскими амбициями в виде "украинского мира".

Который вспомнил бы о Перемышле, древней столице - Холме, о выселении лемков и операции "Висла". Создал бы замкнутый ядерный цикл. По-хозяйски посматривал бы в сторону Молдовы и Беларуси. Создавал бы механизмы поддержки своих диаспор за рубежом в политических целях.

Нет, такой сосед никому не нужен. Опасно иметь дело с государством в стадии высокой динамики, где все бурлит, где рождаются новые амбиции и великие цели, где социум заряжен пассионарностью, где элиты хотят войти в историю.

Хватит Европе одной "молодой Турции", которая хоть и далеко, но уже доводит до истерики Париж.

С Украиной у соседей "получилось". Население не выросло в два раза, а уменьшилось в полтора. Подушевой доход - не 10 тысяч долларов, а 3,5.

Политические элиты думают не о том, как войти в историю, а о том, как в нее вляпаться, то есть все их мысли о новых виллах и яхтах, а не о стране.

Никаких великих целей, ноль амбиций. Все соседи уже ушли вперед, даже Молдова. Периодически разряжаемая в пустоту социальная пассионарность. Государство не в высокой динамике, а в стадии гомеостаза, когда даже небольшой внешний толчок вызывает системные разрушения.

Экспорт рабочей силы и импорт ширпотреба. Экспортируем самое дорогое - людей, чтобы купить новый айфон. Такие страны не представляют угрозы. И Перемышль становится Пшемыслем, зато во Львове новых владельцев карты поляка ненамного меньше, чем новых граждан страны, а в Берегово за закрытыми окнами присягают Венгрии.

Так, что нет никакой конспирологии, и плана тоже нет. Есть вакуум с нашей стороны, который заполняется рациональными и эгоистичными действиями извне. Природа не терпит пустоты.

Алексей Кущ