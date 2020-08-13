Загадка самого длинного в мире аммиакопровода "Тольятти-Одесса", построенного в СССР с помощью США

ГП "Укрхимтрансаммиак" – оператор украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса" Фото из открытых источников

Отношения России и Украины переживают далеко не самые лучшие времена, но все же есть кое-что, чему найти альтернативу, сотрудничая с другими странами, сложно. Автор японского издания рассказывает о "необычной логистической структуре", в создании которой не последнюю роль сыграли США.

Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Геополитика разрыва

Индийский ученый Параг Ханна предложил концепцию связующей геополитики. В современном мире благодаря взрывному развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры границы, нарисованные на карте, практически не имеют смысла.

Ключ от будущего находится в руках не географии, а "конектографии" (коммуникабельности). Ханна настаивает именно на этой концепции.

Я не очень согласен с аргументами индийского ученого, однако на постсоветском пространстве проявляются признаки, противоречащие духу времени в лице коммуникабельности.

В этом регионе в некотором смысле эпохой расцвета коммуникабельности был именно социалистический период. Между 15 республиками, составлявшими СССР, были условные границы, но они были тесно связаны с точки зрения инфраструктуры: железные дороги, нефте- и газопроводы, электрическая сеть и так далее.

Тем не менее в 1991 году СССР распался, и республики зациклились на постройке собственной экономики. В результате границы приобрели большее значение. Транспортная инфраструктура осталась рациональной с экономической точки зрения, но ее перестали использовать из-за политической конфронтации.

Классический пример — отношения между Россией и Украиной. В последнее время страны отрубают все тесные связи, оставшиеся с советских времен. Наверное, такое можно назвать "геополитикой разрыва".

Кстати, в своей книге Ханна также признает, что Россия с Украиной являются исключением из глобального тренда коммуникабельности.

Между тем есть определенная логистическая инфраструктура, которая используется до сих пор и которой сложно найти замену, сколько бы Россия с Украиной ни конфликтовали. В первую очередь, это, конечно же, газопровод. Россия пытается отстраниться от украинского маршрута, но в период с 2018 по 2019 год более 40% экспорта газа в Европу по-прежнему поставлялось именно по трубопроводу, который проходит через Украину.

Итак, о газопроводе различной информации предостаточно, поэтому в этот раз я хочу рассмотреть трубопровод иного характера. Из России в Украину пролегает самый длинный в мире аммиакопровод.

Украинская часть аммиакопровода "Тольятти-Одесса" Фото из открытых источников

Он представляет собой самый длинный в мире трубопровод для поставки химической продукции. В США тоже есть химическая магистраль, но масштабы ее очень незначительные, а российско-украинское сооружение простирается на тысячи километров.

Почему же решили построить такую необычную логистическую инфраструктуру? И по какой причине этот аммиакопровод продолжает эксплуатироваться, несмотря на конфронтацию между Россией и Украиной?

История появления аммиакопровода

Из российского города Тольятти, который находится в Самарской области, в украинский порт "Південний" (бывший "Южный") в Одесской области простирается трубопровод длиной 2471 километр.

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Расстояние по прямой между Саппоро и Наха составляет 2244 километра, и это означает, что российско-украинский аммиакопровод на порядок длиннее. Удивительно, что удалось построить настолько впечатляющее сооружение. Пропускная способность трубопровода составляет 2,5 миллиона тонн жидкого аммиака в год.

Аммиакопровод выходит из завода азотных удобрений "Тольяттиазот", расположенного в городе Тольятти. Произведенный здесь жидкий аммиак отправляется по трубопроводу.

Тольятти — это промышленный город, известный благодаря крупнейшему в России автопроизводителю "АвтоВАЗ" (автомобили под маркой "Лада"), однако химическая промышленность в нем также хорошо развита.

Аммиак, отправленный на расстояние 2471 километр, в терминале Одесского припортового завода перегружается в танкеры и экспортируется. За созданием двух заводов и трубопровода стоят тесные взаимоотношения СССР и США.

Вашингтон считал коммунистический Советский Союз врагом, и торговые отношения между странами были ограничены. И только американский бизнесмен, еврей русского происхождения Арманд Хаммер (Armand Hammer), который был знаком с советским лидером Владимиром Лениным, раньше всех вышел на советский рынок.

Накопивший капитал благодаря бизнесу в СССР Хаммер покупает нефтяную корпорацию Occidental Petroleum и становится одним из самых богатых американцев. Это — пример нестандартного воплощения американской мечты: разбогатеть благодаря бизнесу с вражеским СССР.

В 1970-х годах наступила "оттепель", и правительство США стало активно развивать экономическое сотрудничество с СССР. Occidental Petroleum пользуется этим, и в 1973 году подписывает крупный контракт с советским руководством.

Это был проект строительства заводов в Одессе и Тольятти, а также аммиакопровода, связывающего их. Более того, схема заключалась не только в строительстве инфраструктуры, но и в покупке компанией Occidental Petroleum произведенного аммиака.

Тогда в США было много фосфатных удобрений, однако аммиак и азотные удобрения импортировались. При этом газовая держава СССР обладала высоким потенциалом с точки зрения производства аммиака и азотных удобрений (эти удобрения производятся из газа), но ему не хватало фосфатных удобрений.

В связи с этим Хаммер заключил контракт, в соответствии с которым США предоставляли капитал и технологии, строили заводы и трубопровод, а СССР импортировал американские фосфатные удобрения, произведенные на заводе Occidental Petroleum во Флориде. Контракт был действительно крупным — был рассчитан 20 лет и 20 миллиардов долларов.

Строительство заводов в Тольятти и Одессе началось в 1974 году. Первый был запущен в 1978 году, а второй — в 1979 году. Трубопровод открылся в 1981 году. Кстати, Одесса — это родной город отца Хаммера, который родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов.

В 2019 году — рекордный объем поставок за всю историю!

В конце 1991 года произошел распад СССР, и аммиакопровод оказался зажат между двумя независимыми государствам — Украиной и Россией. Что касается управления трубопроводом, то украинскую часть начинает контролировать украинская сторона, а российскую — соответственно Россия.

Тем не менее эксплуатация магистрали продолжилась. Жидкий аммиак также можно транспортировать по железной дороге, однако маршрут по трубопроводу прямиком в порт намного выгоднее.

И все же, как я отметил выше, большая часть аммиака, отправляемого из Тольятти в Одессу, экспортировалась танкерами в США. Между тем в последние годы американский рынок аммиака сокращается из-за "сланцевой революции". Поэтому сейчас удобрения экспортируют в основном в другие страны.

Безусловно, Россия и Украина конфликтовали по поводу аммиакопровода. Например, в 2016 году украинская управляющая компания в одностороннем порядке подняла плату за транзит, поэтому "Тольяттиазот" прикрыл работу трубопровода, и поставки аммиака приостановились на некоторое время. Что касается этой проблемы, то до сих пор ведутся слушания в суде. Тем не менее эксплуатацию трубопровода возобновили в 2017 году, и она ведется по сей день.

В 2019 году российский завод отправил по этому аммиакопроводу 2,51 миллиона тонн аммиака. Это — рекордные объемы за всю историю его существования. Можно сказать, что это стало впечатляющим достижением на фоне сложных отношений между Россией и Украиной.

Причина, по которой Украина до сих пор исподтишка импортирует аммиак из вражеской России, очевидна. Это приносит хорошие доходы. В 2019 году украинская управляющая компания заработала на транзите 78 миллионов долларов.

Кроме того, точная сумма неизвестна, однако Одесский припортовый завод также получил хорошую оплату за погрузку. Украине, которая постоянно испытывает финансовые затруднения, сложно отказаться от такого источника доходов.

В свою очередь, тольяттинский завод пользуется украинским маршрутом в силу внутренней обстановки в России. На самом деле, чтобы расстаться с украинским маршрутом, "Тольяттиазот" в 1999 году начал строить в порту Тамань, который выходит на Черное море, собственный разгрузочно-погрузочный терминал.

Тем не менее на стадии установки оборудования местная администрация Краснодара заявила, что участок принадлежит региону и подала иск в суд. В результате проект зашел в тупик.

На данный момент политический вектор России и Украины направлен на разрыв отношений, но с точки зрения экономических реалий глубокая коммуникабельность, наследие прошлого, сохранилась, и аммиакопровод из Тольятти в Одессу красноречиво свидетельствует об этом.

Мититака Хаттори

Перевод: ИноСМИ