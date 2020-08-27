Зачем заместитель госсекретаря США встречался с Зеленским?

Заместитель Государственного секретаря США Стивен Э. Биген прибыл в Киев (в центре на переднем плане) Facebook

Вчера заместитель госсекретаря США Стивен Биген посетил Украину и в частности Кривой Рог вместе с президентом Владимиром Зеленским. Какова была цель визита?

Об этом пишет Ярослав Божко на своей странице в Facebook.

Учитывая время этой встречи, скорее всего, Биген прилетел, в том числе, и чтобы готовить почву для прилета нового посла США Кита Дейтона, которого ожидают в Киеве в начале осени.

Заместитель госсекретаря по протоколу анонсировал поддержку территориальной целостности Украины, приверженность к сохранению ее суверенитета и проведению политических реформ. Впрочем непосредственный смысл этих достаточно обширных терминов подал посол Кит Дейтон во время слушаний в Сенате о его назначении и можно быть уверенным, что это именно те вещи, которые США хотят видеть в Украине.

На фото: будущий посол США в Киеве Кит Дейтон (с красным галстуком) в Министерстве обороны Украины, 2018 год Фото из открытых источников

В то же время, заодно постарайтесь проследить, как ловко рука Игоря Коломойского весь последний год била именно по этим отраслям, лишая Украину шансов на приоритетную коммуникацию со Штатами.

Во-первых, в приоритете для США однозначно проведение судебной реформы в Украине, причем в канонах заложенных еще в 2014-2018 годах, начатых не без помощи Вашингтона. В то же время обратите внимание на все движения Саакашвили по периметру судебной реформы после его назначения: де-факто это профанизация вещей, о которых уже давно говорят из США.

Идеи о судопроизводстве, в рамках которого на референдуме распускается Конституционный суд, действительно не могут быть ничем иным как пранком, или же скрытой формой захвата власти.

Вообще, приоритет реформирования судебной системы в видении посольства заключается именно в большей политической независимости судов, в то время как Саакашвили в Грузии реально пожертвовал этим параметром.

Во время слушаний в Сенате Кит Дейтон отметил важность реформирования сектора оборонно-промышленного комплекса в Украине, дважды подчеркнув опасности, связанные с влиянием КНР на ситуацию в отрасли. Если вернуться к более ранним аналогам, то вполне вероятно речь может идти о переформировании "Укроборонпром"а в Ассоциацию производителей вооружений, особенно учитывая специфический контекст, в котором "Укрборонпром" создавался во времена Януковича. Идея с ассоциацией уже ранее предлагалась кругами, приближенными к США в Украине. Между прочим, недавние движения с продажей "Мотор Сичи" - особая зона внимания для США, которые явно не желают расширения зоны влияния КНР на это предприятие.

Отдельное дело заключается в вопросах независимости Национального банка Украины, и Дейтон прямо говорил об идее независимого от правительства Центробанка. В противовес идеям Игоря Коломойского и его окружения о необходимости правительства покорить НБУ, США проводят совершенно другую линию. И между прочим, здесь немало влетит и Владимиру Зеленскому, ведь все прекрасно помнят этот кивок Игорю Валерьевичу во время пресс-конференции, когда президент прямо заявил, что НБУ слишком независимое учреждение. Вспомнят и изрядную активность депутатов от "Слуги народа" по сбору подписей против Якова Смолия, которого буквально "ушли" с должности зеленые реформаторы.

Отдельное "спасибо" в кавычках новый посол видимо скажет и старой инфраструктуре влияния посольства США в Украине. Де-факто все эти люди, Шабунины, Лещенки сделали посольству и интересам США и Украины изрядную кучу медвежьих услуг. На это я обратил внимание еще зимой, когда прилетал госсекретарь Помпео, и ни одного антикоррупционного "героя" даже не позвали публично попить чаю с ним. Похоже, что те, кого обзывает в своем телеграме Дубинский "соросятами", давно не уважаемые гости для посольства США.

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Отдельный кивок Артему Сытнику, для ведомства которого США когда-то реально добивались права на независимую прослушку. Я больше чем уверен, что миссию руководителя независимого правоохранительного органа в глазах посольства он провалил. Да и увольнение с должности Назара Холодницкого, которое скорее можно назвать бегством, произошло как раз перед назначением нового посла. Это тот самый Холодницкий, кстати, который позволял себе публичные выпады против Йованович в фарватере Луценко-Кулика, которые позже оказались вполне про-Коломойские. Пересмотр инфраструктуры влияния США и переформатирование антикоррупционных органов - неизбежен.

И самое главное для меня лично - посол США Кит Дейтон публично назвал количество российских войск и видов военной техники на Донбассе. Это отдельно подчеркивает его готовность включаться в этом направлении и быть реальным кризисным менеджером ситуации. Кроме того, как вы знаете, бывших генералов военной разведки США точно не бывает.

Ярослав Божко