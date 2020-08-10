Зачем США захватили сирийскую нефть

Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора, Сирия РИА Новости/Михаил Воскресенский

Семьдесят процентов нефтяных скважин, расположенных в двух регионах на востоке Сирии, оказались под контролем курдов. Но охраняют их американские солдаты. В каких целях США используют эти нефтяные месторождения?

Об этом пишет El Mundo.

Только человек, хорошо разбирающийся в военном деле, сможет различить два столба черного дыма, поднимающихся посреди месопотамской равнины в Сирии. Один мог появиться в результате бомбардировки или сжигания автопокрышек с целью ограничить видимость вражеских самолетов, готовых выпустить свои ракеты. Второй, без сомнения, поднимается от импровизированного завода по переработке нефти: огромного резервуара с горящей нефтью, соединенным со скважиной, через которую она добывается. Такие выбросы наносят окружающей среде непоправимый вред.

Именно так перерабатывалась нефть в течение большей части войны. Нет группировок, которые бы не захватывали нефтяные месторождения в Сирии, хоть они и не самые богатые по сравнению с месторождениями в соседних странах. Кроме того, нет группировок, которые бы не продавали сырую нефть и бензин даже своим врагам. Для них топливо словно кислород. На полученные деньги группировки покупали больше оружия и боеприпасов. От "Аль-Каиды" до курдских боевиков и "Исламского государства", все занимались бизнесом, благодаря чему некоторые участники сирийского конфликта извлекли большую пользу.

70 процентов нефтяных скважин в Сирии, расположенных в месторождениях Рмелан и Аль-Омар на востоке страны, сейчас находятся на территории, подконтрольной неофициальным автономным курдским властям. Но охраняют их американские солдаты. Когда в прошлом году Турция убедила Дональда Трампа позволить ей бороться против курдских боевиков, окружение президента США использовало нефтяные месторождения в качестве приманки, чтобы убедить его не выводить все американские войска.

"Американские солдаты не находятся в зонах боевых действий или перемирия. Мы обеспечиваем безопасность нефтяных месторождений. Мы вернем солдат домой!" — написал Трамп в октябре на странице в Твиттере, в то время как на севере Сирии начинался хаос, вызванный боями между курдами и арабами, поддерживаемыми Анкарой и обвиняемыми в военных преступлениях. Его слова словно были отголосками 15-летней давности, когда крупные американские компании поделили Ирак на части еще до того, как танки вошли в страну.

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По данным интернет-издания Al Monitor, американская компания Delta Crescent Energy LLC получила разрешение от курдских властей, не признанных ни одним государством, "с ведома и при поддержке Белого дома". В итоге для подписания договора, предусматривающего модернизацию систем добычи и сооружение двух модульных заводов по переработке нефти, администрация США гарантировала освободить Сирию от санкций.

Как бы то ни было, запасы нефти в Сирии, где также есть и газ, меркнут по сравнению с запасами соседних стран. "Их запасы очень малы. Сирия находится на 31 месте в мировом рейтинге", — утверждает торговец сырой нефтью и аналитик энергетических рынков Трейси Шучарт (Tracy Shuchart). В то же время эти запасы — главный источник богатства курдских и сирийских властей.

До начала сирийского конфликта в 2011 году в стране в день производили 380 тысяч баррелей нефти — более чем достаточно для внутреннего потребления. Однако добыча сократилась до 60 тысяч баррелей в день, нефть стали перерабатывать в кустарных условиях, а из-за войны цена на нее выросла. Поэтому регионы, находящиеся под контролем правительства, даже были вынуждены покупать топливо у своего союзника, Ирана. "Большинство нефтяных месторождений были уничтожены повстанцами, и сейчас туда сбрасывают токсичные отходы. Потребуются миллионы, чтобы их очистить и начать вновь использовать", — отмечает Шучарт.

Компания Delta Crescent довольно известна в Сирии. По сведениям издания The Iraq Oil Report, один из ее руководителей Джон Дорриер (John Dorrier) ранее основал компанию Gulfsands Petroleum, которая не успела ухватить кусочек в Ираке, но зато в 2000-е годы сумела закрепиться на востоке Сирии. Ее партнером был сам Рами Махлуф, двоюродный брат действующего президента Сирии Башара аль-Асада и магнат, оказавшийся в немилости из-за экономического кризиса в Сирии. В 2008 году, после того как США ввели санкции против Махлуфа, Дорриер был вынужден покинуть компанию. Еще один партнер компании — Джим Риз (Jimm Reese), который поддерживает пребывание американских войск в Сирии. "Нам принадлежит весь восток Сирии", — заявил он в интервью телеканалу Fox в 2018 году.

В 2018 году Дамаск предоставил России все права на добычу сирийских нефти и газа, поэтому власти Сирии выступают категорически против "воровства", которым промышляет американская компания. "Сирия считает соглашение недействительным и предостерегает боевиков, которые решили стать дешевыми марионетками в руках американских оккупантов, от совершения подобных злоумышленных действий", — заявил министр иностранных дел Сирии.

Турция, которая считает курдских боевиков "террористами" за их связи с Рабочей партией Курдистана, обвинила Вашингтон в "финансировании терроризма". "Мы сожалеем о том, что США их поддерживают, тем самым нарушая нормы международного права и территориальную целостность Сирии", — критикует Анкара действия США, хотя сама контролирует северные и западные регионы страны, объясняя это необходимостью защищать мирных жителей и свои территории.

Один из самый важных вопросов договора, согласно которому курды смогут перерабатывать 20 процентов нефти, которые им необходимы, состоит в том, кому достанется все остальное, если ни Турция, которую Россия в прошлом году обвинила в покупке нефти у "Исламского государства", ни правительство Сирии не получат доступа к этим ресурсам.

По словам аналитиков, выйти из этой ситуации поможет иракский Курдистан, находящийся под сильным влиянием США и Турции. "Скорее всего, нефть на грузовиках переправят к нефтепроводу Киркук — Джейхан и продадут как курдскую, из иракского Курдистана, чтобы таким образом избежать санкций", — утверждает Шучарт.

Льюис Микель Уртадо

Перевод: ИноСМИ