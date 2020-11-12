Зачем секретное подразделение ВС США проводит учения в Швеции

Американский солдат внутри самолета CV-22B Osprey Adam Ihse/TT

Секретное подразделение вооруженных сил США прибыло в Швецию на совместные учения. Две страны спешат показать всему миру, что их сотрудничество становится все теснее, пусть многим шведам идея о членстве в НАТО и не по душе.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

Секретное элитное подразделение американских вооруженных сил в составе 120 военных и четырех самолетов проводит сейчас учения в Швеции. В течение двух недель американцы будут вместе со шведскими коллегами отрабатывать полеты на небольшой высоте, десантирование, атаки и эвакуацию.

Американцы прибыли на авиабазу шведского военно-воздушного формирования F-7 в Сотенэсе. Это служащие 352 спецподразделения американских ВВС, размещенного на британской базе Милденхолл.

Военнослужащие этого элитного соединения должны выполнять секретные задания, например, под покровом ночи высаживаться в тылу врага. В их задачи входят неожиданные атаки и операции по освобождению американцев, попавших в плен к террористам.

Но сейчас их самолеты можно наблюдать при свете дня, и потому во вторник представителей СМИ созвали на пресс-конференцию. Ближе всего к нам на бетонном покрытии стоят два самолета CV-22B Osprey. У них открыты задние трапы, в верхней части которых закреплены тяжелые пулеметы. Кабина похожа на темный автобус со складными сиденьями для 32 военных, под завязку набитый техникой и оружием.

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"Этот самолет уникален, он взлетает и садится, как вертолет, но при этом дальность полета больше и скорость выше", — объясняет один из пилотов, не пожелавший представиться.

Вдали виднеются два больших "Геркулеса", которые могут перевозить грузы и солдат, сбрасывать их в нужную точку, а также заправлять CV-22B Osprey в воздухе, что позволяет соединению преодолевать большие расстояния.

Учения — результат все более тесного сотрудничества Швеции с США. Когда министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) в 2017 году был с визитом в Пентагоне, тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) сказал Dagens Nyheter: "Если вы попадете в переделку, мы придем".

Именно это соединение могло бы начать оперативно действовать в Швеции.

"Если мы получим такой приказ от штаба, это, конечно, даст нам возможность продемонстрировать, что мы — близкие партнеры Швеции. С помощью учений мы хотим укрепить это партнерство и показать, что ни одна страна в одиночку не может отражать угрозы, существующие в современном мире", — говорит майор, командующий подразделением вооруженных сил США. Его имя тоже держится в секрете.

За две недели в Швеции американцы отработают полеты на небольшой высоте, совместные действия с шведскими истребителями Gripen. Они возглавят учебные совместные атаки шведских Gripen и американских F-15 (базирующихся в Милденхолле), а также потренируются в транспортировке шведских спецподразделений и поучаствуют в совместных маневрах.

Dagens Nyheter: Если Швеция, говоря словами Мэттиса, попадет в переделку, вы сможете принять помощь такого подразделения?

Руководитель учений на базе F-7 подполковник Юнас Ролен (Jonas Rohlén): Да, я в этом убежден. Именно это мы и отрабатываем, чтобы обе страны могли учиться друг у друга и оттачивать способность взаимодействовать и проводить совместные операции.

Микаэль Хольмстрём

Перевод: ИноСМИ